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Pep Guardiola afirma que Jeremy Doku pode atingir o mesmo nível de Lamine Yamal e Vinicius Júnior, em meio à repentina sequência de gols do ponta do Manchester City
Guardiola mira a elite
O técnico do Manchester City está convencido de que Doku possui o talento bruto para ser comparado aos melhores jogadores de ponta do mundo. Após as últimas atuações heroicas do belga na vitória por 3 a 0 sobre o Brentford, perguntaram ao técnico catalão se seu ponta poderia alcançar o nível da estrela do Real Madrid, Vinícius Júnior, ou da sensação do Barcelona, Lamine Yamal.
“Sim, com certeza”, disse Guardiola. “E ele sempre aceita ser desafiado. Sempre aceita isso. E isso é muito bom. Estamos muito satisfeitos. Agora ele está ganhando jogos. Mas ele sempre foi muito, muito bom.” O técnico também sugeriu, em tom de brincadeira, que quando um jogador tem um bom desempenho, o mérito é do treinador, enquanto os maus desempenhos são responsabilidade dos próprios jogadores.
- AFP
A mentalidade de um ponta de nível mundial
Embora as qualidades físicas de Doku nunca tenham sido questionadas, Guardiola acredita que o passo final para o estrelato mundial é, em grande parte, mental. O técnico do City insiste que um jogador deve ter a motivação interna para sair da sua zona de conforto se quiser ser considerado “o melhor dos melhores”, em vez de apenas um driblador talentoso.
"Depende da sua mentalidade", explicou Guardiola. "Quero me tornar um dos melhores alas do mundo. Caso contrário, você fica na zona de conforto e diz: 'Não, está tudo bem, está tudo bem'. Sempre fui assim, Jeremy, dribles e tudo mais. Eu sempre tento. Mas eu digo: não, eu quero me tornar um dos melhores dos melhores. É aí que você alcança esse nível.” O ponta tem sido, sem dúvida, a maior ameaça do City nas partidas recentes, aterrorizando constantemente os laterais.
Doku atribui sua sequência de gols ao instinto
O próprio Doku tem se mostrado modesto em relação ao seu recente aumento de produtividade, que o levou a marcar um gol de abertura magnífico contra o Brentford no Etihad. Depois de ter marcado contra o Everton e o Southampton, o jogador de 23 anos está vivendo o momento mais eficaz de sua carreira desde que se mudou para a Inglaterra. No entanto, ele afirma que seu estilo fundamental permanece inalterado.
“Sou um jogador instintivo. Hoje está dando certo. Marquei alguns gols, sempre joguei com instinto, mas agora os gols estão surgindo. Não me tornei um jogador diferente”, explicou Doku após a partida. Ele descreveu seu gol como um momento em que sentiu que tinha espaço para chutar e o fez sem pensar, seguindo um padrão semelhante ao seu gol contra o Everton no início da semana.
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O Manchester City mantém a pressão sobre o Arsenal na disputa pelo título
A vitória sobre o Brentford foi essencial para o City, que continua na perseguição ao Arsenal na liderança da tabela da Premier League. Com os Gunners mantendo a liderança na classificação, a equipe de Guardiola não pode se dar ao luxo de cometer deslizes nas partidas que ainda restam. O bom desempenho de Doku tem sido um grande impulso, ajudando a desmontar defesas obstinadas que muitas vezes optam por recuar para se proteger contra o ataque do City.
A reta final do City continua intensa, já que o time se prepara para receber o Crystal Palace e viajar para Bournemouth antes do confronto da última rodada contra o Aston Villa. Com Doku em alto nível e demonstrando disposição para ajudar na defesa, Guardiola está confiante de que sua equipe pode levar a disputa pelo título até o fim.
“Faltam três jogos e vamos em frente”, disse o espanhol sobre a disputa pelo título. “Já faz muito tempo desde o jogo contra o Arsenal. Adoro jogar em casa, espero que possamos pressionar o Arsenal. Ganhar nossos jogos e fazer o que temos que fazer.”