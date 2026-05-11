A vitória sobre o Brentford foi essencial para o City, que continua na perseguição ao Arsenal na liderança da tabela da Premier League. Com os Gunners mantendo a liderança na classificação, a equipe de Guardiola não pode se dar ao luxo de cometer deslizes nas partidas que ainda restam. O bom desempenho de Doku tem sido um grande impulso, ajudando a desmontar defesas obstinadas que muitas vezes optam por recuar para se proteger contra o ataque do City.

A reta final do City continua intensa, já que o time se prepara para receber o Crystal Palace e viajar para Bournemouth antes do confronto da última rodada contra o Aston Villa. Com Doku em alto nível e demonstrando disposição para ajudar na defesa, Guardiola está confiante de que sua equipe pode levar a disputa pelo título até o fim.

“Faltam três jogos e vamos em frente”, disse o espanhol sobre a disputa pelo título. “Já faz muito tempo desde o jogo contra o Arsenal. Adoro jogar em casa, espero que possamos pressionar o Arsenal. Ganhar nossos jogos e fazer o que temos que fazer.”