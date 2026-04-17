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Pep Guardiola afirma que a disputa pelo título da Premier League “está encerrada” caso o Manchester City perca para o Arsenal, enquanto a pressão sobre Mikel Arteta aumenta
O que está em jogo no Etihad
Guardiola lançou um ultimato severo antes do confronto decisivo deste domingo. O mundo do futebol acompanhará de perto o confronto entre os dois primeiros colocados do campeonato. Apesar da vasta experiência do City em decisões de título sob alta pressão, o técnico acredita que não há margem para erros contra o implacável time de Mikel Arteta.
Falando antes do jogo, Guardiola disse: “Se perdermos, está tudo acabado. Eles são muito fortes em todos os setores. Nos duelos, no jogo físico, se você permitir que eles construam jogadas sem ser agressivo, eles fazem uma boa construção de jogadas. [David] Raya é extraordinário. Não é preciso falar sobre jogadas ensaiadas. É por isso que eles são quem são. Lideram a Premier League a temporada toda, e é por isso que tenho orgulho de estar lá e enfrentá-los.”
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Um caminho difícil pela frente para o City
Embora uma vitória do City reduzisse a diferença para apenas três pontos e colocasse o destino da equipe novamente em suas próprias mãos, Guardiola descartou a ideia de que sua equipe se tornaria imediatamente a favorita. O técnico destacou uma reta final de calendário bastante lotada e exigente, que poderia facilmente resultar na perda de mais pontos. Guardiola expressou profunda preocupação com os jogos restantes, mencionando explicitamente as exaustivas viagens fora de casa que ainda constam no calendário.
“Nosso calendário é terrível, com o Everton fora de casa, o Bournemouth fora de casa e o Aston Villa como último jogo em casa”, disse Guardiola. “Burnley, Crystal Palace e Brentford em casa. Crystal Palace e Aston Villa na Europa, então ainda há muito o que fazer.”
Batalhas táticas e bônus por lesão
O City recebeu um reforço importante no elenco, com Nico O'Reilly pronto para voltar após se recuperar de uma lesão no tendão da coxa. O'Reilly foi o grande destaque da final da Carabao Cup, marcando os dois gols na vitória por 2 a 0 contra o Arsenal. No entanto, Guardiola espera que o Arsenal ajuste suas táticas para evitar outra derrota em Wembley.
Prevendo uma mudança na abordagem dos adversários, ele observou: “Se jogarmos como jogamos durante 95 minutos [como em Wembley] e eles fizerem o que fizeram, vamos vencer. Mas o futebol é imprevisível. Conheço um pouco o Mikel; eles vão ajustar alguma coisa, e temos que estar preparados.”
- AFP
A reta final
O resultado deste domingo determinará o rumo da disputa pelo título. Após este confronto, o City volta sua atenção para a semifinal da FA Cup contra o Southampton, enquanto o Arsenal precisa equilibrar suas ambições no campeonato nacional com a exigente semifinal da Liga dos Campeões da UEFA contra o Atlético de Madrid. Ambos os clubes enfrentam um calendário exaustivo que, em última análise, definirá suas respectivas temporadas.