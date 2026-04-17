Pep Guardiola afirma que a disputa pelo título da Premier League “está encerrada” caso o Manchester City perca para o Arsenal, enquanto a pressão sobre Mikel Arteta aumenta

Guardiola lançou um ultimato severo antes do confronto decisivo deste domingo. O mundo do futebol acompanhará de perto o confronto entre os dois primeiros colocados do campeonato. Apesar da vasta experiência do City em decisões de título sob alta pressão, o técnico acredita que não há margem para erros contra o implacável time de Mikel Arteta.

Falando antes do jogo, Guardiola disse: “Se perdermos, está tudo acabado. Eles são muito fortes em todos os setores. Nos duelos, no jogo físico, se você permitir que eles construam jogadas sem ser agressivo, eles fazem uma boa construção de jogadas. [David] Raya é extraordinário. Não é preciso falar sobre jogadas ensaiadas. É por isso que eles são quem são. Lideram a Premier League a temporada toda, e é por isso que tenho orgulho de estar lá e enfrentá-los.”