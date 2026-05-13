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Pep Guardiola admite que “nunca confiou” no VAR, enquanto o Manchester City tenta evitar que a disputa pelo título se resolva por “sorteio”
Guardiola critica a arbitragem "aleatória"
O técnico do Manchester City deixou clara sua opinião sobre a tecnologia que mais uma vez ganhou destaque na primeira divisão inglesa. Depois de ver o Arsenal, rival na disputa pelo título, se beneficiar de uma decisão importante contra o West Ham no fim de semana, Guardiola não hesitou em dissociar as ambições de sua equipe das decisões dos árbitros. O técnico do City há muito tempo é cético em relação ao sistema e acredita que confiar na cabine do VAR é uma receita para o desastre em momentos decisivos.
"Nunca confio em nada desde que eles (o VAR) chegaram, há muito tempo", disse Guardiola. "Sempre aprendi que você tem que fazer melhor, fazer melhor, estar em posição de fazer melhor, porque você se culpa pelo que tem que fazer, porque [o VAR] é como jogar uma moeda." Ele pediu à sua equipe que se concentrasse em seu próprio desempenho para garantir que seu destino não fosse decidido por uma revisão subjetiva em Stockley Park.
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O Arsenal se beneficia de uma decisão importante do VAR
A tensão na disputa pelo título atingiu o auge depois que os Gunners mantiveram sua busca pelo título com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o West Ham. Os Hammers pensaram ter conseguido o empate com Callum Wilson nos acréscimos, mas o gol foi anulado após uma longa revisão. O oficial do VAR, Darren England, aconselhou o árbitro Chris Kavanagh a verificar o monitor, acabando por decidir que Pablo Felipe havia cometido falta em David Raya na jogada que antecedeu o lance.
Essa decisão deixou o Arsenal cinco pontos à frente do City na liderança, embora os Citizens tenham um jogo a menos. Para Guardiola, foi mais um exemplo do motivo pelo qual ele se recusa a confiar nas decisões institucionais da liga. “Isso é tarefa das instituições que regem a competição”, acrescentou ele, sugerindo que seu foco permanece exclusivamente no campo.
As marcas da final da FA Cup ainda pesam sobre o City
A falta de confiança de Guardiola decorre de uma experiência pessoal amarga em finais nacionais, já que ele citou as duas últimas finais da FA Cup como prova de que o sistema falhou com sua equipe. Em 2024, o técnico do City ficou furioso depois que Erling Haaland foi derrubado por Lisandro Martinez sem que fosse marcado pênalti e, mais tarde, sentiu que seu craque estava sendo segurado por Kobbie Mainoo durante um escanteio na derrota por 2 a 1 para o Manchester United. Ele também mencionou a final de 2025, quando o goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, pareceu tocar a bola com a mão fora da área, mas escapou da punição.
“Perdemos as duas finais da FA Cup porque os árbitros não fizeram o trabalho que deveriam, nem mesmo o VAR. Quando isso acontece, é porque precisamos melhorar, não os árbitros ou o VAR”, insistiu Guardiola.
- AFP
A atenção se volta para o confronto contra o Crystal Palace
Com a visita ao Crystal Palace marcada para a noite de quarta-feira, antes de o City voltar sua atenção para mais uma final da FA Cup contra o Chelsea, Guardiola exige concentração total de seus jogadores para garantir que não cometam deslizes na perseguição ao Arsenal de Mikel Arteta. Apesar do alvoroço em torno do VAR, o técnico está determinado a manter o foco. “Sempre que cheguei aqui, no Bayern de Munique e no Barcelona, eu dizia aos jogadores: façam, façam, façam melhor”, disse ele sobre sua filosofia de autossuficiência. “Sempre aprendi que, quando você perde o foco, fica em uma situação perigosa. A única coisa que podemos fazer é fazer melhor, isso está sob nosso controle. Você tem que fazer cada vez melhor por si mesmo, e isso significa focar no Crystal Palace para nós.”