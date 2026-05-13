Pep Guardiola admite que “nunca confiou” no VAR, enquanto o Manchester City tenta evitar que a disputa pelo título se resolva por “sorteio”

O técnico do Manchester City deixou clara sua opinião sobre a tecnologia que mais uma vez ganhou destaque na primeira divisão inglesa. Depois de ver o Arsenal, rival na disputa pelo título, se beneficiar de uma decisão importante contra o West Ham no fim de semana, Guardiola não hesitou em dissociar as ambições de sua equipe das decisões dos árbitros. O técnico do City há muito tempo é cético em relação ao sistema e acredita que confiar na cabine do VAR é uma receita para o desastre em momentos decisivos.

"Nunca confio em nada desde que eles (o VAR) chegaram, há muito tempo", disse Guardiola. "Sempre aprendi que você tem que fazer melhor, fazer melhor, estar em posição de fazer melhor, porque você se culpa pelo que tem que fazer, porque [o VAR] é como jogar uma moeda." Ele pediu à sua equipe que se concentrasse em seu próprio desempenho para garantir que seu destino não fosse decidido por uma revisão subjetiva em Stockley Park.