Pep Guardiola admite que aprovaria a venda de Rodri ao Real Madrid após os comentários do vencedor da Bola de Ouro sobre seu retorno à Espanha

Guardiola manteve sua política de longa data de permitir que os jogadores sigam em frente caso não queiram mais permanecer no Etihad Stadium. Ele confirmou que essa filosofia se aplica a todos os membros do elenco, independentemente de serem ou não peças fundamentais para o sucesso recente da equipe.

“Não há um único jogador que eu ache que recusaria a chance de jogar pelo Real Madrid, eu entendo perfeitamente… ele nasceu na Espanha”, explicou Guardiola em uma coletiva de imprensa. Quando questionado se manteria sua postura de não impedir uma saída, ele respondeu: “Com certeza. Se um jogador não está feliz, ele tem que sair. Sempre penso se ele está feliz e espero que ele possa ser feliz, mas se ele não está feliz, basta bater na porta do diretor esportivo.”