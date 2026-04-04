Getty Images Sport
Traduzido por
Pep Guardiola admite que aprovaria a venda de Rodri ao Real Madrid após os comentários do vencedor da Bola de Ouro sobre seu retorno à Espanha
A tentação do Bernabéu
O técnico do Manchester City falou abertamente sobre o fascínio do Bernabéu, em meio a especulações cada vez mais intensas sobre o futuro a longo prazo de Rodri. Após seus comentários sobre uma possível transferência para a capital espanhola, os rumores de um retorno à sua terra natal ganharam força significativa. Guardiola admitiu que a atração exercida pelo clube 15 vezes campeão europeu é um fator único que poucos profissionais conseguem ignorar. Ele demonstrou compreender claramente por que seu meio-campista defensivo poderia se sentir tentado a voltar para a cidade onde nasceu.
- Getty Images Sport
Liberdade de escolha
Guardiola manteve sua política de longa data de permitir que os jogadores sigam em frente caso não queiram mais permanecer no Etihad Stadium. Ele confirmou que essa filosofia se aplica a todos os membros do elenco, independentemente de serem ou não peças fundamentais para o sucesso recente da equipe.
“Não há um único jogador que eu ache que recusaria a chance de jogar pelo Real Madrid, eu entendo perfeitamente… ele nasceu na Espanha”, explicou Guardiola em uma coletiva de imprensa. Quando questionado se manteria sua postura de não impedir uma saída, ele respondeu: “Com certeza. Se um jogador não está feliz, ele tem que sair. Sempre penso se ele está feliz e espero que ele possa ser feliz, mas se ele não está feliz, basta bater na porta do diretor esportivo.”
Desejo de continuidade
Apesar de sua abertura a uma transferência, o técnico do City destacou o imenso valor que o ex-jogador do Atlético de Madrid traz para seu esquema tático. Rodri tornou-se o coração de uma equipe que tem dominado tanto a Premier League quanto a Europa, e o técnico continua esperançoso de que o jogador de 29 anos permaneça em Manchester.
“Meu desejo é que Rodri possa ficar o máximo de tempo possível neste clube, porque ele é um jogador incrível, um jogador de ponta, mas a vida de cada um é de cada um”, observou o técnico.
- Getty Images Sport
E agora?
Antes de decidir sobre seu futuro, Rodri continuará focado no Manchester City, que ocupa a segunda posição na Premier League, nove pontos atrás do líder Arsenal. O time enfrenta o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, antes de viajar para Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea pelo campeonato.