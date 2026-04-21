“Pep é a pessoa certa para o cargo” – Leonardo Bonucci aposta em Guardiola para liderar uma “mudança radical” na seleção italiana

Bonucci propôs uma solução ambiciosa para as dificuldades que a seleção italiana vem enfrentando, apontando Guardiola como o homem capaz de promover uma “mudança radical”. Em discurso no Laureus World Sports Awards, o ex-capitão da Juventus sugeriu que o técnico do Manchester City possui a genialidade tática necessária para devolver à seleção sua antiga glória.

A Azzurra passou por um período turbulento nos últimos anos, não conseguindo se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Embora a conquista da Euro 2020 tenha proporcionado um momento de euforia temporária, a falta de consistência e problemas estruturais deixaram os tetracampeões mundiais em busca de uma nova identidade sob a liderança da próxima geração.