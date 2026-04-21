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“Pep é a pessoa certa para o cargo” – Leonardo Bonucci aposta em Guardiola para liderar uma “mudança radical” na seleção italiana
Bonucci pede uma revolução na Azzurra
Bonucci propôs uma solução ambiciosa para as dificuldades que a seleção italiana vem enfrentando, apontando Guardiola como o homem capaz de promover uma “mudança radical”. Em discurso no Laureus World Sports Awards, o ex-capitão da Juventus sugeriu que o técnico do Manchester City possui a genialidade tática necessária para devolver à seleção sua antiga glória.
A Azzurra passou por um período turbulento nos últimos anos, não conseguindo se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Embora a conquista da Euro 2020 tenha proporcionado um momento de euforia temporária, a falta de consistência e problemas estruturais deixaram os tetracampeões mundiais em busca de uma nova identidade sob a liderança da próxima geração.
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A defesa precisa ser reconstruída
Para Bonucci, os problemas enfrentados pela seleção nacional são de longa data e exigem uma reformulação completa do sistema atual. Ele acredita que a recuperação deve começar pela defesa, que já foi considerada o padrão de excelência do futebol internacional.
“O importante é reconstruir o futebol italiano do zero, começando pela defesa”, disse ele, conforme citado pelo Foot Mercato. “Precisamos ter coragem de encarar a situação de frente para reconquistar o respeito do mundo inteiro e nos tornarmos aquela grande seleção que já foi campeã mundial.”
- AFP
Sonhos com a contratação de Guardiola
Bonucci está convencido de que a filosofia de Guardiola é exatamente o que o país precisa. Ele argumenta que o histórico comprovado do técnico na formação de jovens talentos aceleraria o desenvolvimento das estrelas emergentes da Itália.
“Há jovens jogadores muito talentosos; precisamos dar-lhes tempo para se desenvolverem e progredirem”, explicou Bonucci. “O tempo é a única solução milagrosa, e se se deseja uma mudança radical, Pep é o homem certo para o trabalho. É difícil, mas sonhar é de graça.”
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É preciso ter paciência com a próxima geração
Além de encontrar um técnico de nível mundial, Bonucci enfatizou que o público e a federação italianos devem demonstrar paciência com a nova geração de talentos. O zagueiro aposentado, que pendurou as chuteiras em 2024, compreende a pressão de vestir a camisa azul e o peso das expectativas que isso acarreta. No entanto, independentemente de uma figura como Guardiola assumir o comando ou não, a Azzurra será mera espectadora na Copa do Mundo deste verão.