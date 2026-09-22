Em entrevista ao Football Uncensored, de Piers Morgan, Townsend admitiu que é difícil rever as imagens alarmantes. Ele revelou que até a própria família teve dificuldade para acreditar que o vídeo viral era verdadeiro.

"Toda vez que vejo, fico me contorcendo, sem acreditar", admitiu Townsend. "Quando enviei para os meus filhos, eles acharam que era IA. Tive que explicar a eles pelos 10 minutos seguintes que era real.

"É horrível rever e ver o que poderia ter acontecido, felizmente tive sorte. Consegui cair no chão na hora certa, então nada quebrou quando o rolo compressor passou por cima de mim e estou aqui hoje para rir disso e contar a história.

"Eu estava pensando que tinha acabado para mim. Ele subiu pelo meu tornozelo, que já foi operado. Subiu pelo meu joelho esquerdo, que também já foi operado. Pensei: ou meu tornozelo esquerdo vai quebrar ou meu joelho esquerdo vai quebrar. Achei que tinha acabado para mim. Tive muita sorte por conseguir sair mancando e me recuperar em poucos minutos."