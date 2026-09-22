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Townsend
Yosua Arya
Traduzido por

“Pensei que tinha acabado para mim”: ex-astro da Inglaterra Andros Townsend fala sobre momento “aterrorizante” em que foi atropelado por um rolo compactador de gramado na Tailândia

A. Townsend
Inglaterra
Prachuap FC
Thai League

O ex-ponta da Inglaterra Andros Townsend escapou por pouco de uma lesão grave depois de ser atropelado por um pesado rolo compressor de gramado na Tailândia. O jogador do PT Prachuap participava de um aquecimento no intervalo quando o incidente bizarro aconteceu, deixando seus companheiros de equipe em absoluto choque.

  • Incidente aterrorizante com rolo compactador do gramado na Tailândia

    Townsend viveu um momento realmente chocante quando foi atropelado por um rolo compactador de gramado na Tailândia. O jogador de 35 anos, que agora atua pelo PT Prachuap, da liga tailandesa, participava de um 'rondo' rotineiro no intervalo quando a máquina pesada o atingiu de repente.

    De forma impressionante, Townsend escapou de uma lesão grave no acidente bizarro. Seus companheiros ficaram em estado de completo choque, virando o rosto em horror e levando as mãos à cabeça enquanto o ex-atacante do Tottenham desaparecia momentaneamente sob o veículo em movimento lento.

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  • Incredulidade da própria família dele

    Em entrevista ao Football Uncensored, de Piers Morgan, Townsend admitiu que é difícil rever as imagens alarmantes. Ele revelou que até a própria família teve dificuldade para acreditar que o vídeo viral era verdadeiro.

    "Toda vez que vejo, fico me contorcendo, sem acreditar", admitiu Townsend. "Quando enviei para os meus filhos, eles acharam que era IA. Tive que explicar a eles pelos 10 minutos seguintes que era real.

    "É horrível rever e ver o que poderia ter acontecido, felizmente tive sorte. Consegui cair no chão na hora certa, então nada quebrou quando o rolo compressor passou por cima de mim e estou aqui hoje para rir disso e contar a história.

    "Eu estava pensando que tinha acabado para mim. Ele subiu pelo meu tornozelo, que já foi operado. Subiu pelo meu joelho esquerdo, que também já foi operado. Pensei: ou meu tornozelo esquerdo vai quebrar ou meu joelho esquerdo vai quebrar. Achei que tinha acabado para mim. Tive muita sorte por conseguir sair mancando e me recuperar em poucos minutos."

  • Afastando um possível desastre

    Antes do aquecimento do intervalo, Townsend tinha visto o maquinário estacionado ao lado do gramado. Depois, ele se lembrou de ter questionado a presença incomum dos veículos antes de, de repente, acabar preso embaixo de um deles.

    Felizmente, o ponta conseguiu se jogar no chão exatamente no momento certo, evitando quebrar qualquer osso. Apesar dos companheiros desesperados pedindo uma maca e da equipe médica, Townsend, mostrando resistência, simplesmente ignorou os leves machucados e hematomas para continuar o aquecimento.

    "No intervalo, estávamos saindo para aquecer e vi dois rolos na lateral do campo", acrescentou. "Lembro de pensar comigo mesmo: 'Nunca vi isso antes na minha carreira, o que eles estão fazendo?' Mas fomos chamados para o aquecimento. Não pensei mais nisso.

    "A próxima coisa que vi foi quando eu estava literalmente embaixo dele e, felizmente, não houve nenhum dano sério. Alguns machucados e hematomas, mas consegui sair ileso, por sorte."

    "Eles ficaram muito surpresos por eu ter continuado o aquecimento. Estavam me dizendo para ir ao médico, estavam chamando a maca. Mas eu já passei por muita coisa, já tive meus contratempos, já tive meus problemas com lesões, e um rolo definitivamente não vai me impedir de continuar, disso eu tenho certeza."

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  • Andros Townsend Luton TownGetty Images

    Brincando sobre jogos fora de casa do Stoke City

    Apesar de ter passado por um episódio tão angustiante à beira do campo, Townsend ainda assim, de forma incrível, participou da partida. Ele saiu do banco de reservas no fim para ajudar o PT Prachuap a garantir uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Pattani.

    O ex-jogador de Tottenham e Everton claramente está de bom humor após escapar por pouco. Desde então, ele brincou dizendo que não vai prestar queixa contra o desatento motorista do rolo compactador do gramado.

    Em uma publicação no Instagram, Townsend até encontrou tempo para tirar sarro de forma bem-humorada de suas experiências passadas no futebol inglês. Ao compartilhar as imagens inacreditáveis com seus seguidores, ele brincou: "No fim das contas, jogar fora contra o Stoke não era tão ruim assim."

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