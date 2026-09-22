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“Pensei que tinha acabado para mim”: ex-astro da Inglaterra Andros Townsend fala sobre momento “aterrorizante” em que foi atropelado por um rolo compactador de gramado na Tailândia
Incidente aterrorizante com rolo compactador do gramado na Tailândia
Townsend viveu um momento realmente chocante quando foi atropelado por um rolo compactador de gramado na Tailândia. O jogador de 35 anos, que agora atua pelo PT Prachuap, da liga tailandesa, participava de um 'rondo' rotineiro no intervalo quando a máquina pesada o atingiu de repente.
De forma impressionante, Townsend escapou de uma lesão grave no acidente bizarro. Seus companheiros ficaram em estado de completo choque, virando o rosto em horror e levando as mãos à cabeça enquanto o ex-atacante do Tottenham desaparecia momentaneamente sob o veículo em movimento lento.
Incredulidade da própria família dele
Em entrevista ao Football Uncensored, de Piers Morgan, Townsend admitiu que é difícil rever as imagens alarmantes. Ele revelou que até a própria família teve dificuldade para acreditar que o vídeo viral era verdadeiro.
"Toda vez que vejo, fico me contorcendo, sem acreditar", admitiu Townsend. "Quando enviei para os meus filhos, eles acharam que era IA. Tive que explicar a eles pelos 10 minutos seguintes que era real.
"É horrível rever e ver o que poderia ter acontecido, felizmente tive sorte. Consegui cair no chão na hora certa, então nada quebrou quando o rolo compressor passou por cima de mim e estou aqui hoje para rir disso e contar a história.
"Eu estava pensando que tinha acabado para mim. Ele subiu pelo meu tornozelo, que já foi operado. Subiu pelo meu joelho esquerdo, que também já foi operado. Pensei: ou meu tornozelo esquerdo vai quebrar ou meu joelho esquerdo vai quebrar. Achei que tinha acabado para mim. Tive muita sorte por conseguir sair mancando e me recuperar em poucos minutos."
Afastando um possível desastre
Antes do aquecimento do intervalo, Townsend tinha visto o maquinário estacionado ao lado do gramado. Depois, ele se lembrou de ter questionado a presença incomum dos veículos antes de, de repente, acabar preso embaixo de um deles.
Felizmente, o ponta conseguiu se jogar no chão exatamente no momento certo, evitando quebrar qualquer osso. Apesar dos companheiros desesperados pedindo uma maca e da equipe médica, Townsend, mostrando resistência, simplesmente ignorou os leves machucados e hematomas para continuar o aquecimento.
"No intervalo, estávamos saindo para aquecer e vi dois rolos na lateral do campo", acrescentou. "Lembro de pensar comigo mesmo: 'Nunca vi isso antes na minha carreira, o que eles estão fazendo?' Mas fomos chamados para o aquecimento. Não pensei mais nisso.
"A próxima coisa que vi foi quando eu estava literalmente embaixo dele e, felizmente, não houve nenhum dano sério. Alguns machucados e hematomas, mas consegui sair ileso, por sorte."
"Eles ficaram muito surpresos por eu ter continuado o aquecimento. Estavam me dizendo para ir ao médico, estavam chamando a maca. Mas eu já passei por muita coisa, já tive meus contratempos, já tive meus problemas com lesões, e um rolo definitivamente não vai me impedir de continuar, disso eu tenho certeza."
- Getty Images
Brincando sobre jogos fora de casa do Stoke City
Apesar de ter passado por um episódio tão angustiante à beira do campo, Townsend ainda assim, de forma incrível, participou da partida. Ele saiu do banco de reservas no fim para ajudar o PT Prachuap a garantir uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Pattani.
O ex-jogador de Tottenham e Everton claramente está de bom humor após escapar por pouco. Desde então, ele brincou dizendo que não vai prestar queixa contra o desatento motorista do rolo compactador do gramado.
Em uma publicação no Instagram, Townsend até encontrou tempo para tirar sarro de forma bem-humorada de suas experiências passadas no futebol inglês. Ao compartilhar as imagens inacreditáveis com seus seguidores, ele brincou: "No fim das contas, jogar fora contra o Stoke não era tão ruim assim."
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