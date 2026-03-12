“Pensando nisso” – Casemiro poderia permanecer no Manchester United? O ex-jogador dos Red Devils, Kleberson, apoia o líder Roy Keane para realizar uma reviravolta dramática

O United gastou 60 milhões de libras (80 milhões de dólares) para contratar Casemiro, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões, do Real Madrid. Ele conquistou apenas dois troféus importantes na Inglaterra — a FA Cup e a Carabao Cup —, mas é considerado uma importante figura de liderança para uma equipe que, por vezes, carecia dessa qualidade.

O experiente meio-campista também redescobriu sua melhor forma nesta temporada, marcando seis gols, e parece capaz de continuar jogando no mais alto nível por algum tempo ainda. Kleberson acrescentou, quando questionado se seu compatriota pode ser considerado um sucesso em Old Trafford: “Ele ganhou muitos troféus no Real Madrid, mas acho que sentiu que finalmente tinha a oportunidade de jogar na melhor liga do mundo quando teve a chance de jogar pelo Manchester United.

“Ele é um meio-campista fantástico e acho até que melhorou no Manchester United, mas o Manchester United é um clube que sempre tem altos e baixos. É por isso que ele não ganhou tantos troféus nem teve a oportunidade de disputar grandes finais, como a final da Liga dos Campeões.

“A filosofia mudou muito, novos treinadores chegaram e jogadores foram contratados e saíram do Manchester United. Tudo tem sido difícil e completamente diferente de sua época no Real Madrid. Ele não passou por muitas mudanças no Real Madrid.

“Sei que ele custou muito dinheiro, mas realmente trouxe liderança para o clube. É também por isso que ele voltou para a seleção brasileira e vai jogar na Copa do Mundo. Ele realmente traz liderança e faz isso também no Manchester United. É um ótimo companheiro de equipe e um grande competidor.

“É claro que não podemos comparar sua liderança com a de Roy Keane, porque era completamente diferente, mas ele conhece as regras do Manchester United. Acho que ele está feliz no Manchester United, mas o clube nunca esteve em uma boa posição. Ainda acho que ele gostaria de ficar no Manchester United, ou pelo menos está pensando nisso, porque tem corrido tudo muito bem com Michael Carrick.”