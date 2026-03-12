Getty
“Pensando nisso” – Casemiro poderia permanecer no Manchester United? O ex-jogador dos Red Devils, Kleberson, apoia o líder Roy Keane para realizar uma reviravolta dramática
Casemiro deve se tornar um jogador livre em 2026
Foi revelado em janeiro que Casemiro, que se transferiu do Real Madrid para o Manchester em 2022, está prestes a deixar o futebol inglês como agente livre quando seu contrato atual expirar. Especula-se sobre um retorno à sua terra natal ou uma transferência para se juntar a Lionel Messi e companhia na MLS.
No entanto, pode haver uma reviravolta surpreendente na história do jogador de 34 anos. Embora os novos termos ainda não tenham sido discutidos, com relatos de que Casemiro precisaria concordar com um corte salarial para permanecer no Red Devils, ainda é possível chegar a um acordo.
O Manchester United se arrependerá de ter deixado Casemiro sair?
Isso continua improvável, após a confirmação oficial de ambas as partes sobre uma saída iminente, mas Kleberson afirma que nada deve ser descartado. Questionado sobre se o United se arrependerá de permitir a saída de um jogador comprovadamente talentoso, o vencedor da Copa do Mundo de 2002 - falando em parceria com a AceOdds Best Bet Calculator - disse ao GOAL: “Ouvi há alguns meses que Casemiro deixaria o Man United. Muitos clubes no Brasil começaram a falar sobre ele, muitos dos principais times poderiam contratá-lo. O que acontece com Casemiro é que ele é um jogador que gosta de fazer seu trabalho. Ele gostaria de ter um novo desafio, mas tem se saído bem no Manchester United. Acho que ele poderia jogar mais um ou dois anos no Manchester United e pode voltar para o Brasil a qualquer momento. Ele poderia até voltar aos 37 ou 38 anos e continuar jogando bem, porque está em boa forma. Quando está em forma, ele é um jogador muito bom.
“Eu realmente quero que ele fique no Manchester United. Ele conhece a paixão do clube e dos torcedores. Ele sempre trabalha duro e joga no nível que se espera de um jogador do Manchester United.
“Trazer um jogador como ele será muito difícil. O Manchester United costumava ter muitos jogadores assim, mas não tem mais. Casemiro é assim – Ryan Giggs, Paul Scholes, ele traz esse tipo de liderança.”
Casemiro gostaria de assinar um novo contrato com o Manchester United?
O United gastou 60 milhões de libras (80 milhões de dólares) para contratar Casemiro, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões, do Real Madrid. Ele conquistou apenas dois troféus importantes na Inglaterra — a FA Cup e a Carabao Cup —, mas é considerado uma importante figura de liderança para uma equipe que, por vezes, carecia dessa qualidade.
O experiente meio-campista também redescobriu sua melhor forma nesta temporada, marcando seis gols, e parece capaz de continuar jogando no mais alto nível por algum tempo ainda. Kleberson acrescentou, quando questionado se seu compatriota pode ser considerado um sucesso em Old Trafford: “Ele ganhou muitos troféus no Real Madrid, mas acho que sentiu que finalmente tinha a oportunidade de jogar na melhor liga do mundo quando teve a chance de jogar pelo Manchester United.
“Ele é um meio-campista fantástico e acho até que melhorou no Manchester United, mas o Manchester United é um clube que sempre tem altos e baixos. É por isso que ele não ganhou tantos troféus nem teve a oportunidade de disputar grandes finais, como a final da Liga dos Campeões.
“A filosofia mudou muito, novos treinadores chegaram e jogadores foram contratados e saíram do Manchester United. Tudo tem sido difícil e completamente diferente de sua época no Real Madrid. Ele não passou por muitas mudanças no Real Madrid.
“Sei que ele custou muito dinheiro, mas realmente trouxe liderança para o clube. É também por isso que ele voltou para a seleção brasileira e vai jogar na Copa do Mundo. Ele realmente traz liderança e faz isso também no Manchester United. É um ótimo companheiro de equipe e um grande competidor.
“É claro que não podemos comparar sua liderança com a de Roy Keane, porque era completamente diferente, mas ele conhece as regras do Manchester United. Acho que ele está feliz no Manchester United, mas o clube nunca esteve em uma boa posição. Ainda acho que ele gostaria de ficar no Manchester United, ou pelo menos está pensando nisso, porque tem corrido tudo muito bem com Michael Carrick.”
Futuro do Manchester United: Carrick questiona rumores sobre transferências no verão
Não há garantias de que Carrick continuará como técnico do United após o final da temporada, já que ele está apenas ocupando um cargo interino por enquanto. Se ele assumir o cargo de forma permanente, poderá haver conversas com Casemiro sobre seu futuro, já que os Red Devils continuam sendo associados a várias contratações milionárias para o seu meio-campo.
