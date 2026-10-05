País de Gales sofreu sua terceira derrota na campanha da Liga das Nações, já que o pênalti de Hojlund no segundo tempo garantiu uma merecida vitória por 1 a 0 para a Dinamarca no Cardiff City Stadium. O momento decisivo veio quando Danny Ward entregou a posse a Gustav Isaksen com um passe errado dentro da própria área, antes de derrubar o meio-campista dinamarquês em uma tentativa desesperada de se redimir pelo erro.

Hojlund converteu com calma da marca dos 12 passos, deslocando Ward e deixando o time de Bellamy em terceiro no Grupo A4 com duas partidas decisivas restantes.