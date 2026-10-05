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Pênalti de Rasmus Hojlund derruba País de Gales, e time de Craig Bellamy sofre revés na Liga das Nações contra a Dinamarca
Desastre para Ward com gol de Hojlund
País de Gales sofreu sua terceira derrota na campanha da Liga das Nações, já que o pênalti de Hojlund no segundo tempo garantiu uma merecida vitória por 1 a 0 para a Dinamarca no Cardiff City Stadium. O momento decisivo veio quando Danny Ward entregou a posse a Gustav Isaksen com um passe errado dentro da própria área, antes de derrubar o meio-campista dinamarquês em uma tentativa desesperada de se redimir pelo erro.
Hojlund converteu com calma da marca dos 12 passos, deslocando Ward e deixando o time de Bellamy em terceiro no Grupo A4 com duas partidas decisivas restantes.
- AFP
Domínio dinamarquês em Cardiff
A Dinamarca levou muito mais perigo durante toda a partida, mantendo o ritmo apesar de perder o capitão Pierre-Emile Hojbjerg por lesão logo no início, depois da saída de Mikkel Damsgaard antes do jogo. A equipe de Brian Riemer seguiu pressionando após o reinício, e Andreas Skov Olsen quase serviu Hojlund, mas o atacante chutou em cima de Ward quando estava pronto para marcar.
O País de Gales ofereceu muito pouco em resposta, com sua única chance surgindo pouco antes do gol, quando Brennan Johnson acertou um voleio por cima do travessão, de um ângulo fechado.
Profundidade do elenco levada ao limite
Uma desgastante janela internacional de quatro jogos se mostrou um desafio enorme para o País de Gales em meio a uma crise física cada vez maior no elenco. Bellamy teve de lidar sem várias peças fundamentais, com o goleiro titular Karl Darlow, a dupla de zaga Joe Rodon e Dylan Lawlor, e o talismã Harry Wilson todos fora da convocação.
A situação piorou ainda mais quando David Brooks foi afastado depois de atuar apenas na derrota de estreia para Portugal, garantindo que qualquer embalo da vitória de quinta-feira sobre a Noruega, que tinha 10 jogadores, evaporasse rapidamente diante de uma qualificada equipe dinamarquesa.
- Focus Images
Olhando para uma final decisiva
A vitória da Dinamarca, somada à derrota da Noruega por 2 a 1 em Portugal, deixa os dinamarqueses firmemente no comando da disputa por um lugar entre os três primeiros. A equipe desfalcada de Bellamy agora precisa dar uma resposta positiva na viagem do próximo mês a Oslo e em um duro teste em casa contra os líderes do grupo. Somar pontos nesses dois últimos jogos é vital para que o País de Gales evite terminar na lanterna do Grupo A4 e mantenha vivas as esperanças de garantir um cabeça de chave do Pote 1 para o sorteio das Eliminatórias da Euro 2028, em dezembro.
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