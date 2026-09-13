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Pênalti de Lamine Yamal gera controvérsia! Comentaristas questionam marcação em vitória do Barcelona por 4 a 2 sobre o Levante
Barcelona mantém forma implacável em La Liga
O Barcelona segue intocável na liderança da tabela de La Liga após garantir sua quinta vitória consecutiva na temporada. A equipe comandada por Flick conseguiu superar todos os adversários colocados à sua frente até aqui, estabelecendo um dos inícios mais prolíficos do clube em muitas décadas.
Este último triunfo veio fora de casa, contra o Levante, em uma vitória por 4 a 2 que ficou um pouco complicada nos minutos finais da partida. Apesar da pressão, o Barcelona mostrou o poder de decisão que definiu suas atuações no início da temporada sob o comando do treinador alemão.
- AFP
Polêmica explode sobre pênalti de Lamine Yamal
O ponto de virada do segundo tempo chegou quando Jon Ander Gonzalez Cuesta apontou para a marca do pênalti a favor do Barcelona após um incidente envolvendo Aissa Mandi e Lamine Yamal. Mandi, ex-Real Betis, caiu no chão e pareceu tocar na bola com a mão antes de, na sequência, derrubar a jovem estrela do Barcelona.
Embora Yamal não tenha desperdiçado na finalização, mandando a bola no ângulo superior esquerdo, a decisão de marcar o pênalti gerou forte resistência de vários analistas de alto perfil, que acreditam que o árbitro cometeu um erro fundamental.
Paco Gonzalez liderou a revolta contra a arbitragem, embora tenha confessado ter entendido a lógica do árbitro em tempo real. Falando à COPE, ele admitiu: "Não acho que seja pênalti, mas entendo por que ele marcou. Se aquela mão não está ali, ele sairia cara a cara com o goleiro."
Apesar de reconhecer a posição difícil do árbitro, Gonzalez criticou a decisão de marcar a penalidade, argumentando que o toque inicial de mão foi leve demais para justificar um pênalti e que qualquer contato posterior foi apenas uma consequência natural da jogada.
Especialistas avaliam os padrões de arbitragem
O debate tomou conta das ondas do rádio espanhol, com Pedro Martin se juntando ao coro de discordância. Martin argumentou que o movimento do defensor não teve qualquer intenção de obter uma vantagem injusta, insistindo que o contato foi puramente incidental. "Se ele tivesse colocado a mão ali para agarrar a bola... mas a mão dele está em uma posição muito natural", observou, sugerindo que o posicionamento foi consequência direta da queda, e não uma infração passível de punição.
A análise foi ainda mais contundente na Cadena SER, onde o especialista em arbitragem da casa, Iturralde Gonzalez, descartou de forma direta os dois pedidos de pênalti. Ao abordar o toque de mão e o contato posterior entre Mandi e Yamal, ele não poupou palavras. "O primeiro toque de mão não é nada, e no segundo ele dá um chute nele, mas não é nada. Isso nunca pode ser pênalti nem em um milhão de anos", afirmou, absolvendo de forma notável o jogador do Real Betis de qualquer irregularidade.
- AFP
Yamal se junta a Messi nos livros de recordes
Embora o pênalti siga sendo assunto, não há como negar o impacto histórico que Yamal está tendo neste time do Barcelona. Com seus dois gols contra o Levante, ele alcançou uma marca estatística que o coloca ao lado do maior jogador da história do clube.
Segundo a Opta, Yamal é o segundo jogador a marcar três dobradinhas nos cinco primeiros jogos de uma temporada de La Liga no século 21. O feito iguala o início incrível de Lionel Messi na temporada 2012/13, reforçando ainda mais o status de Yamal como pedra angular da era pós-Xavi.
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