Pênalti de Lamine Yamal gera controvérsia! Comentaristas questionam marcação em vitória do Barcelona por 4 a 2 sobre o Levante

O ponto de virada do segundo tempo chegou quando Jon Ander Gonzalez Cuesta apontou para a marca do pênalti a favor do Barcelona após um incidente envolvendo Aissa Mandi e Lamine Yamal. Mandi, ex-Real Betis, caiu no chão e pareceu tocar na bola com a mão antes de, na sequência, derrubar a jovem estrela do Barcelona.

Embora Yamal não tenha desperdiçado na finalização, mandando a bola no ângulo superior esquerdo, a decisão de marcar o pênalti gerou forte resistência de vários analistas de alto perfil, que acreditam que o árbitro cometeu um erro fundamental.

Paco Gonzalez liderou a revolta contra a arbitragem, embora tenha confessado ter entendido a lógica do árbitro em tempo real. Falando à COPE, ele admitiu: "Não acho que seja pênalti, mas entendo por que ele marcou. Se aquela mão não está ali, ele sairia cara a cara com o goleiro."

Apesar de reconhecer a posição difícil do árbitro, Gonzalez criticou a decisão de marcar a penalidade, argumentando que o toque inicial de mão foi leve demais para justificar um pênalti e que qualquer contato posterior foi apenas uma consequência natural da jogada.