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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Pênalti de Lamine Yamal gera controvérsia! Comentaristas questionam marcação em vitória do Barcelona por 4 a 2 sobre o Levante

L. Yamal
Barcelona
A. Mandi
Levante
La Liga

O Barcelona deu sequência ao seu início perfeito na campanha de La Liga sob o comando de Hansi Flick com uma vitória por 4 a 2 sobre o Levante, mas a partida não ficou sem sua dose de polêmica de arbitragem. Embora Lamine Yamal tenha brilhado mais uma vez, seu segundo gol, em cobrança de pênalti, acendeu um debate acalorado entre comentaristas do futebol espanhol sobre a validade da decisão.

  • Barcelona mantém forma implacável em La Liga

    O Barcelona segue intocável na liderança da tabela de La Liga após garantir sua quinta vitória consecutiva na temporada. A equipe comandada por Flick conseguiu superar todos os adversários colocados à sua frente até aqui, estabelecendo um dos inícios mais prolíficos do clube em muitas décadas.

    Este último triunfo veio fora de casa, contra o Levante, em uma vitória por 4 a 2 que ficou um pouco complicada nos minutos finais da partida. Apesar da pressão, o Barcelona mostrou o poder de decisão que definiu suas atuações no início da temporada sob o comando do treinador alemão.


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    Polêmica explode sobre pênalti de Lamine Yamal

    O ponto de virada do segundo tempo chegou quando Jon Ander Gonzalez Cuesta apontou para a marca do pênalti a favor do Barcelona após um incidente envolvendo Aissa Mandi e Lamine Yamal. Mandi, ex-Real Betis, caiu no chão e pareceu tocar na bola com a mão antes de, na sequência, derrubar a jovem estrela do Barcelona.

    Embora Yamal não tenha desperdiçado na finalização, mandando a bola no ângulo superior esquerdo, a decisão de marcar o pênalti gerou forte resistência de vários analistas de alto perfil, que acreditam que o árbitro cometeu um erro fundamental.

    Paco Gonzalez liderou a revolta contra a arbitragem, embora tenha confessado ter entendido a lógica do árbitro em tempo real. Falando à COPE, ele admitiu: "Não acho que seja pênalti, mas entendo por que ele marcou. Se aquela mão não está ali, ele sairia cara a cara com o goleiro."

    Apesar de reconhecer a posição difícil do árbitro, Gonzalez criticou a decisão de marcar a penalidade, argumentando que o toque inicial de mão foi leve demais para justificar um pênalti e que qualquer contato posterior foi apenas uma consequência natural da jogada.

  • Especialistas avaliam os padrões de arbitragem

    O debate tomou conta das ondas do rádio espanhol, com Pedro Martin se juntando ao coro de discordância. Martin argumentou que o movimento do defensor não teve qualquer intenção de obter uma vantagem injusta, insistindo que o contato foi puramente incidental. "Se ele tivesse colocado a mão ali para agarrar a bola... mas a mão dele está em uma posição muito natural", observou, sugerindo que o posicionamento foi consequência direta da queda, e não uma infração passível de punição.

    A análise foi ainda mais contundente na Cadena SER, onde o especialista em arbitragem da casa, Iturralde Gonzalez, descartou de forma direta os dois pedidos de pênalti. Ao abordar o toque de mão e o contato posterior entre Mandi e Yamal, ele não poupou palavras. "O primeiro toque de mão não é nada, e no segundo ele dá um chute nele, mas não é nada. Isso nunca pode ser pênalti nem em um milhão de anos", afirmou, absolvendo de forma notável o jogador do Real Betis de qualquer irregularidade.

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    Yamal se junta a Messi nos livros de recordes

    Embora o pênalti siga sendo assunto, não há como negar o impacto histórico que Yamal está tendo neste time do Barcelona. Com seus dois gols contra o Levante, ele alcançou uma marca estatística que o coloca ao lado do maior jogador da história do clube.

    Segundo a Opta, Yamal é o segundo jogador a marcar três dobradinhas nos cinco primeiros jogos de uma temporada de La Liga no século 21. O feito iguala o início incrível de Lionel Messi na temporada 2012/13, reforçando ainda mais o status de Yamal como pedra angular da era pós-Xavi.

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