Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Pênalti de Jack Rudoni encerra espera de 25 anos do Coventry City por um gol em casa contra o Newcastle na Premier League

J. Rudoni
Coventry
Coventry x Newcastle
Newcastle
Premier League

O Coventry City finalmente encerrou a angustiante espera de 25 anos por um gol em casa na Premier League. O meio-campista Jack Rudoni converteu um pênalti no início da partida contra o Newcastle United e deu à equipe de Frank Lampard uma vantagem crucial, encerrando o longo jejum de gols na CBS Arena e provocando uma comemoração intensa entre os torcedores da casa na noite de segunda-feira.

  • Fazendo história na marca do pênalti

    O Coventry abriu uma surpreendente vantagem de 1 a 0 aos seis minutos do confronto com o Newcastle. O gol surgiu depois que Lukas Hornicek derrubou Sidiki Cherif de forma desajeitada dentro da área, após um domínio ruim. Rudoni foi para a cobrança e bateu com confiança no canto inferior, deslocando o goleiro. Foi o primeiro gol do Coventry em casa na primeira divisão desde que John Hartson marcou contra o Sunderland, em abril de 2001. O estádio foi ao delírio, e os donos da casa ganharam o impulso de que tanto precisavam.



  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lampard destaca a importância de manter o embalo

    Antes da partida, Lampard elogiou o desempenho recente de seu elenco e ressaltou a importância de aproveitar a vitória anterior fora de casa contra o Nottingham Forest.

    Em entrevista à Sky Sports, Lampard disse: “Embalo é uma palavra importante. É algo que queremos manter. A vitória teve um peso grande, é bom vencer. Mostramos qualidades que precisamos demonstrar jogo após jogo. Podemos melhorar, e foi bom vencer antes da pausa.” Lampard reconheceu que o elenco havia enfrentado dificuldades, já que os jogadores que chegaram mais tarde precisavam de tempo para se adaptar.

  • Cherif é recompensado com sua primeira partida como titular no campeonato

    O pênalti foi sofrido por Cherif, que recebeu sua primeira chance como titular na Premier League após enfrentar problemas físicos durante o verão. Lampard fez questão de reconhecer a dedicação de Cherif nos treinamentos, apesar de uma pré-temporada interrompida.

    Ao comentar a decisão de escalar Cherif como titular, Lampard acrescentou: “Ele mostrou evolução na condição física depois de um verão difícil, em que não conseguiu treinar plenamente. Ele tem treinado conosco e se adaptado. Não esperamos tudo dele hoje à noite, mas estamos animados.” Cherif logo justificou sua escalação ao provocar o erro decisivo de Hornicek no início da partida.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    O que vem pela frente para o Coventry?

    O Coventry espera manter a vantagem e conquistar três pontos importantes contra a equipe de Matthias Jaissle. O resultado levaria o Coventry ao 14º lugar, com seis pontos, e deixaria o Newcastle em 11º, com oito. Lampard tentará aproveitar esse gol histórico em casa como impulso para afastar o clube da zona de rebaixamento.

Próximas partidas
NEW

NEW

Premier League

17 de out. de 2026

AVL

AVL

TOT

TOT

Premier League

19 de out. de 2026

COV

COV