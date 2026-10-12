Antes da partida, Lampard elogiou o desempenho recente de seu elenco e ressaltou a importância de aproveitar a vitória anterior fora de casa contra o Nottingham Forest.

Em entrevista à Sky Sports, Lampard disse: “Embalo é uma palavra importante. É algo que queremos manter. A vitória teve um peso grande, é bom vencer. Mostramos qualidades que precisamos demonstrar jogo após jogo. Podemos melhorar, e foi bom vencer antes da pausa.” Lampard reconheceu que o elenco havia enfrentado dificuldades, já que os jogadores que chegaram mais tarde precisavam de tempo para se adaptar.