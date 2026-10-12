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Pênalti de Jack Rudoni encerra espera de 25 anos do Coventry City por um gol em casa contra o Newcastle na Premier League
Fazendo história na marca do pênalti
O Coventry abriu uma surpreendente vantagem de 1 a 0 aos seis minutos do confronto com o Newcastle. O gol surgiu depois que Lukas Hornicek derrubou Sidiki Cherif de forma desajeitada dentro da área, após um domínio ruim. Rudoni foi para a cobrança e bateu com confiança no canto inferior, deslocando o goleiro. Foi o primeiro gol do Coventry em casa na primeira divisão desde que John Hartson marcou contra o Sunderland, em abril de 2001. O estádio foi ao delírio, e os donos da casa ganharam o impulso de que tanto precisavam.
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Lampard destaca a importância de manter o embalo
Antes da partida, Lampard elogiou o desempenho recente de seu elenco e ressaltou a importância de aproveitar a vitória anterior fora de casa contra o Nottingham Forest.
Em entrevista à Sky Sports, Lampard disse: “Embalo é uma palavra importante. É algo que queremos manter. A vitória teve um peso grande, é bom vencer. Mostramos qualidades que precisamos demonstrar jogo após jogo. Podemos melhorar, e foi bom vencer antes da pausa.” Lampard reconheceu que o elenco havia enfrentado dificuldades, já que os jogadores que chegaram mais tarde precisavam de tempo para se adaptar.
Cherif é recompensado com sua primeira partida como titular no campeonato
O pênalti foi sofrido por Cherif, que recebeu sua primeira chance como titular na Premier League após enfrentar problemas físicos durante o verão. Lampard fez questão de reconhecer a dedicação de Cherif nos treinamentos, apesar de uma pré-temporada interrompida.
Ao comentar a decisão de escalar Cherif como titular, Lampard acrescentou: “Ele mostrou evolução na condição física depois de um verão difícil, em que não conseguiu treinar plenamente. Ele tem treinado conosco e se adaptado. Não esperamos tudo dele hoje à noite, mas estamos animados.” Cherif logo justificou sua escalação ao provocar o erro decisivo de Hornicek no início da partida.
- AFP
O que vem pela frente para o Coventry?
O Coventry espera manter a vantagem e conquistar três pontos importantes contra a equipe de Matthias Jaissle. O resultado levaria o Coventry ao 14º lugar, com seis pontos, e deixaria o Newcastle em 11º, com oito. Lampard tentará aproveitar esse gol histórico em casa como impulso para afastar o clube da zona de rebaixamento.
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