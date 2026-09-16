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Sunderland AFC v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Pênalti de Enzo Le Fee sela a primeira vitória europeia do Sunderland em 53 anos contra o AZ Alkmaar

Sunderland
Liga Europa
Sunderland x AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
E. Le Fee

O Sunderland marcou seu tão aguardado retorno ao futebol europeu com uma histórica vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar em um Stadium of Light em ebulição. Enzo Le Fee foi o herói do Sunderland ao converter um pênalti no segundo tempo e encerrar uma espera de 53 anos por uma vitória em competição europeia.

  • Um retorno memorável à Europa

    O Sunderland fez um retorno triunfal ao futebol europeu após uma ausência de 53 anos, garantindo uma suada vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar na estreia pela Liga Europa. A equipe de Regis le Bris teve uma atuação memorável diante de uma torcida intensamente apaixonada no Stadium of Light, encerrando uma espera que vinha desde 1973.

    Os mandantes dominaram os 45 minutos iniciais, mas a princípio não conseguiram aproveitar sua clara supremacia. Kevin Danso viu uma finalização com desvio ser espalmada por cima do travessão, antes de Le Fee chegar mais perto de abrir o placar, acertando a trave após completar um giro brilhante e cruzamento de Wilson Isidor.

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  • Sunderland AFC v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le Fee dá o golpe decisivo

    O momento decisivo da partida chegou aos 66 minutos, após um contra-ataque rápido e devastador do Sunderland. Justamente quando os visitantes começavam a crescer no jogo, Noah Sadiki avançou com objetividade e encontrou Le Fee, que foi derrubado de forma dura dentro da área pelo reserva do AZ, Weslley Patati.

    Assumindo a enorme responsabilidade, o meio-campista francês mostrou grande frieza na cobrança. Le Fee bateu o pênalti com calma no canto inferior, provocando comemorações enlouquecidas no estádio e enfim recompensando o Sunderland por sua incansável postura ofensiva.

  • Atuações heroicas de Roefs impedem AZ invicto

    O AZ chegou à Inglaterra ostentando uma orgulhosa sequência de invencibilidade e mostrou exatamente por quê durante uma atuação muito melhor no segundo tempo. Kees Smit arrastou para fora um perigoso chute de pé esquerdo, à medida que a bem ajustada equipe da Eredivisie começava a superar a pressão do Sunderland e ditar o ritmo.

    O goleiro do Sunderland, Robin Roefs, precisou estar em seu melhor nível para preservar a vantagem mínima. Depois de já ter parado Ro-Zangelo Daal após uma falha defensiva nos primeiros momentos, Roefs fez uma defesa vital no fim para impedir Mexx Meerdink, depois de Valdemar Byskov ter dois chutes bloqueados dentro da área.

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  • Sunderland AFC v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Segurando firme por uma vitória histórica

    Os anfitriões foram obrigados a suportar uma forte pressão no fim, enquanto os adversários holandeses buscavam desesperadamente um gol. Patati isolou uma oportunidade de ouro por cima do travessão quando faltavam apenas cinco minutos, permitindo que um Sunderland já desgastado sobrevivesse a um desfecho tenso.

    O time de Le Bris, na verdade, terminou a partida em cima, já que o AZ acabou ficando sem fôlego. Nilson Angulo ainda deve estar se perguntando como não conseguiu marcar de dentro da pequena área após uma arrancada poderosa de Brian Brobbey nos momentos finais.

    No fim das contas, essas chances desperdiçadas no fim pouco importaram para a torcida da casa em êxtase. O apito final confirmou uma vitória histórica para o Sunderland, dando instantaneamente um tom positivo ao restante de sua tão aguardada campanha na Liga Europa.

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