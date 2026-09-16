O Sunderland fez um retorno triunfal ao futebol europeu após uma ausência de 53 anos, garantindo uma suada vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar na estreia pela Liga Europa. A equipe de Regis le Bris teve uma atuação memorável diante de uma torcida intensamente apaixonada no Stadium of Light, encerrando uma espera que vinha desde 1973.

Os mandantes dominaram os 45 minutos iniciais, mas a princípio não conseguiram aproveitar sua clara supremacia. Kevin Danso viu uma finalização com desvio ser espalmada por cima do travessão, antes de Le Fee chegar mais perto de abrir o placar, acertando a trave após completar um giro brilhante e cruzamento de Wilson Isidor.