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Pelo preço do carro dos seus sonhos... Como Ronaldo influenciou os preços dos ingressos para o jogo entre Portugal e a Colômbia?

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
Colômbia x Portugal
Colômbia
C. Ronaldo
Portugal
Uzbequistão
EUA
Colômbia

Alta extrema sob o efeito da explosão do “Don”

A partida entre Colômbia e Portugal, que conta com nomes de destaque como Cristiano Ronaldo e James Rodríguez, tornou-se um dos jogos mais aguardados da Copa do Mundo, não apenas pelo seu apelo esportivo, mas também pelo que a rodeia do ponto de vista econômico.

A partida que encerrará a participação das duas seleções no Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026 está marcada para acontecer em Miami, na manhã do próximo domingo.

Ambas as seleções gozam de enorme popularidade e contam com forte presença de torcedores nos Estados Unidos, o que aumentou a demanda por ingressos desde as primeiras fases de venda.

  • Preços exorbitantes

    O jornal Marca publicou uma reportagem que destaca o grande aumento nos preços dos ingressos para a partida entre Portugal e Colômbia, afirmando que “a demanda teve um impacto direto nos preços de venda, levando os valores a níveis incomuns, mesmo para um evento dessa magnitude”.

    E acrescentou: “As listas disponíveis nas plataformas de venda mostram uma faixa de preços que começa em cerca de 3.500 dólares para os assentos comuns e chega a 30 mil dólares para os assentos próximos ao campo”.

    Já no caso de experiências VIP ou pacotes exclusivos, os preços ultrapassam facilmente os 60 mil dólares. Esse comportamento colocou a partida em uma categoria à parte dentro da própria Copa do Mundo.

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    • Publicidade

  • A comparação impressionante

    Entre os preços mais altos, destacou-se uma referência incontornável no mercado americano: o custo de um carro novo da Tesla.

    O jornal Marca afirmou: “Os preços de modelos da Tesla, como o Model 3 Performance, o Model S Plaid e o Model X Plaid, variam aproximadamente de 54.990 dólares a mais de 100.000 dólares, dependendo das especificações”.

    E esclareceu: “A comparação não é técnica, mas ilustrativa: alguns ingressos VIP para a partida entre Colômbia e Portugal se aproximam da mesma faixa de preço (dos carros da Tesla), o que transforma a experiência no estádio em algo mais próximo de um bem de luxo”.

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  • Cristiano Ronaldo... O valor da última partida

    Além dos números, há um fator que influencia significativamente a demanda: a polêmica em torno da lenda Cristiano Ronaldo.

    A possibilidade de esta ser sua última participação na Copa do Mundo transformou cada uma de suas aparições em um evento global. A presença de Ronaldo confere uma dimensão emocional que vai além dos limites do esporte e influencia diretamente o comportamento do mercado.

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    Essa situação é agravada pela forte base de torcedores colombianos em cidades como Miami, onde o encontro das duas torcidas aumenta a pressão para garantir um lugar no estádio.


  • Uma reflexão sobre o futebol de elite moderno

    O aumento dos preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo não é um caso isolado, mas sim parte de uma tendência mais ampla nos grandes eventos esportivos, em que as experiências ao vivo se tornaram bens escassos, impulsionados pela demanda global, segundo o jornal Marca.

    E concluiu: “O resultado é um cenário em que o futebol não é mais avaliado apenas pelo que acontece em campo, mas também pelo valor econômico de simplesmente estar no centro do evento”.

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