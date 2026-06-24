Pelo preço do carro dos seus sonhos... Como Ronaldo influenciou os preços dos ingressos para o jogo entre Portugal e a Colômbia?

A partida entre Colômbia e Portugal, que conta com nomes de destaque como Cristiano Ronaldo e James Rodríguez, tornou-se um dos jogos mais aguardados da Copa do Mundo, não apenas pelo seu apelo esportivo, mas também pelo que a rodeia do ponto de vista econômico.

A partida que encerrará a participação das duas seleções no Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026 está marcada para acontecer em Miami, na manhã do próximo domingo.

Ambas as seleções gozam de enorme popularidade e contam com forte presença de torcedores nos Estados Unidos, o que aumentou a demanda por ingressos desde as primeiras fases de venda.