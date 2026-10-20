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imago-sport-1084687972.jpgSOPA Images
Adhe Makayasa
Traduzido por

“Pelo bem do futebol”: imagens virais da câmera do árbitro revelam pedido atrevido de Hector Bellerin para validar golaço de Giovani Lo Celso contra o Barcelona

H. Bellerin
Bétis
Pedri
Barcelona
Bétis x Barcelona
La Liga

O ex-defensor do Barcelona Hector Bellerin viralizou depois que imagens da câmera corporal do árbitro o flagraram pedindo que um golaço de voleio de Giovani Lo Celso fosse validado durante a derrota do Real Betis em uma partida com muitos gols pela La Liga, no sábado. O lateral espanhol entrou na conversa com um argumento bem-humorado enquanto jogadores do time visitante cercavam o árbitro para exigir uma revisão do lance.

  • Câmera corporal registra troca de palavras cômica à beira do campo

    Bellerin foi flagrado pela câmera corporal do árbitro fazendo uma tentativa bem-humorada de evitar a anulação do golaço de seu companheiro de equipe contra seu ex-clube, em La Cartuja. O lance polêmico aconteceu dois minutos antes do intervalo, quando Lo Celso acertou um voleio de esquerda com efeito no ângulo, de fora da área. No entanto, os jogadores do Barcelona imediatamente contestaram o gol de empate porque a bola havia tocado na mão de Cucho Hernandez na origem da jogada.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Visitantes furiosos exigem marcação de toque de mão

    Apenas dois minutos antes do gol contestado, os visitantes haviam retomado a vantagem em uma cobrança de escanteio. Rodri aproveitou a hesitação do goleiro Alvaro Valles para marcar seu primeiro gol pelo clube. Antes, uma cabeçada de Valentin Gomez aos 27 minutos, após cruzamento de Pablo Fornals, havia empatado a partida depois que Lamine Yamal abriu o placar com um chute colocado de cerca de 18 metros.

    Assim que o chute de Lo Celso passou por Joan Garcia, Yamal e Pedri correram até o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Apontando para o próprio braço nas imagens captadas pela câmera do árbitro, Pedri disse: “É um toque de mão claro, a bola bate nele aqui.”

    Inicialmente, o árbitro rejeitou a reclamação: “Na minha opinião, o movimento não é passível de punição, certo?”

    Sem se convencer com a explicação, o meio-campista da Espanha rebateu: “Como assim não é? Ele claramente domina a bola com a mão!”

  • Intervenção do VAR estraga voleio acrobático

    Enquanto Bengoetxea tentava acalmar os ânimos ao dizer “Vamos verificar” antes de consultar a sala do VAR, Pedri insistiu: “Sim, é toque de mão. Cucho faz um movimento deliberado para dominar a bola com a mão.”

    O árbitro manteve a decisão tomada em campo e respondeu: “Para mim, ele está com a mão em posição natural”. Fermin Lopez, Karim Adeyemi e Rodri se juntaram às reclamações, e este último insistiu: “É muito claro.”

    Enquanto Pedri continuava a pedir a anulação do gol, Bellerin se aproximou do árbitro para defender com bom humor a finalização do companheiro: “Só pelo gol que ele marcou, deveria valer. Pelo bem do futebol.”

    Para a infelicidade do Betis, o VAR acabou anulando o gol. Após o reinício da partida, Gabriel Jesus marcou após um cruzamento de Yamal e fez 3 a 1. Abde Ezzalzouli ainda diminuiu a diferença por pouco tempo, mas Facundo Bernal foi expulso momentos depois por mover a cabeça em direção a Yamal. Eric Garcia, que havia entrado em campo, e Dani Olmo selaram a vitória por 5 a 2.

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  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Goleada que iguala recorde antecede semana de peso

    Ao superar os anfitriões, que jogaram com dez atletas, a equipe de Hansi Flick conquistou a nona vitória consecutiva e igualou o melhor início de campanha da história de La Liga, marca estabelecida pelo Real Madrid em 1968-69. O triunfo convincente dá à equipe a base ideal para uma semana decisiva, já que o Barcelona enfrenta o Paris Saint-Germain na Champions League na noite de terça-feira. Depois, voltará suas atenções para o El Clásico do próximo fim de semana contra o Real Madrid.

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