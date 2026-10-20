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“Pelo bem do futebol”: imagens virais da câmera do árbitro revelam pedido atrevido de Hector Bellerin para validar golaço de Giovani Lo Celso contra o Barcelona
Câmera corporal registra troca de palavras cômica à beira do campo
Bellerin foi flagrado pela câmera corporal do árbitro fazendo uma tentativa bem-humorada de evitar a anulação do golaço de seu companheiro de equipe contra seu ex-clube, em La Cartuja. O lance polêmico aconteceu dois minutos antes do intervalo, quando Lo Celso acertou um voleio de esquerda com efeito no ângulo, de fora da área. No entanto, os jogadores do Barcelona imediatamente contestaram o gol de empate porque a bola havia tocado na mão de Cucho Hernandez na origem da jogada.
- Getty Images Sport
Visitantes furiosos exigem marcação de toque de mão
Apenas dois minutos antes do gol contestado, os visitantes haviam retomado a vantagem em uma cobrança de escanteio. Rodri aproveitou a hesitação do goleiro Alvaro Valles para marcar seu primeiro gol pelo clube. Antes, uma cabeçada de Valentin Gomez aos 27 minutos, após cruzamento de Pablo Fornals, havia empatado a partida depois que Lamine Yamal abriu o placar com um chute colocado de cerca de 18 metros.
Assim que o chute de Lo Celso passou por Joan Garcia, Yamal e Pedri correram até o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Apontando para o próprio braço nas imagens captadas pela câmera do árbitro, Pedri disse: “É um toque de mão claro, a bola bate nele aqui.”
Inicialmente, o árbitro rejeitou a reclamação: “Na minha opinião, o movimento não é passível de punição, certo?”
Sem se convencer com a explicação, o meio-campista da Espanha rebateu: “Como assim não é? Ele claramente domina a bola com a mão!”
Intervenção do VAR estraga voleio acrobático
Enquanto Bengoetxea tentava acalmar os ânimos ao dizer “Vamos verificar” antes de consultar a sala do VAR, Pedri insistiu: “Sim, é toque de mão. Cucho faz um movimento deliberado para dominar a bola com a mão.”
O árbitro manteve a decisão tomada em campo e respondeu: “Para mim, ele está com a mão em posição natural”. Fermin Lopez, Karim Adeyemi e Rodri se juntaram às reclamações, e este último insistiu: “É muito claro.”
Enquanto Pedri continuava a pedir a anulação do gol, Bellerin se aproximou do árbitro para defender com bom humor a finalização do companheiro: “Só pelo gol que ele marcou, deveria valer. Pelo bem do futebol.”
Para a infelicidade do Betis, o VAR acabou anulando o gol. Após o reinício da partida, Gabriel Jesus marcou após um cruzamento de Yamal e fez 3 a 1. Abde Ezzalzouli ainda diminuiu a diferença por pouco tempo, mas Facundo Bernal foi expulso momentos depois por mover a cabeça em direção a Yamal. Eric Garcia, que havia entrado em campo, e Dani Olmo selaram a vitória por 5 a 2.
- Getty Images Sport
Goleada que iguala recorde antecede semana de peso
Ao superar os anfitriões, que jogaram com dez atletas, a equipe de Hansi Flick conquistou a nona vitória consecutiva e igualou o melhor início de campanha da história de La Liga, marca estabelecida pelo Real Madrid em 1968-69. O triunfo convincente dá à equipe a base ideal para uma semana decisiva, já que o Barcelona enfrenta o Paris Saint-Germain na Champions League na noite de terça-feira. Depois, voltará suas atenções para o El Clásico do próximo fim de semana contra o Real Madrid.
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