Apenas dois minutos antes do gol contestado, os visitantes haviam retomado a vantagem em uma cobrança de escanteio. Rodri aproveitou a hesitação do goleiro Alvaro Valles para marcar seu primeiro gol pelo clube. Antes, uma cabeçada de Valentin Gomez aos 27 minutos, após cruzamento de Pablo Fornals, havia empatado a partida depois que Lamine Yamal abriu o placar com um chute colocado de cerca de 18 metros.

Assim que o chute de Lo Celso passou por Joan Garcia, Yamal e Pedri correram até o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Apontando para o próprio braço nas imagens captadas pela câmera do árbitro, Pedri disse: “É um toque de mão claro, a bola bate nele aqui.”

Inicialmente, o árbitro rejeitou a reclamação: “Na minha opinião, o movimento não é passível de punição, certo?”

Sem se convencer com a explicação, o meio-campista da Espanha rebateu: “Como assim não é? Ele claramente domina a bola com a mão!”