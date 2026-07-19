“Com todo o respeito, isso é claramente cartão amarelo!”, protestou o especialista em arbitragem Patrick Ittrich na MagentaTV, logo após cerca de um quarto de hora de jogo, contra a decisão do árbitro Slavko Vincic.
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"Pelo amor de Deus!" Polêmica com o árbitro por causa das faltas da Argentina na final da Copa do Mundo contra a Espanha
Ittrich, que encerrou sua longa carreira após a última temporada, sentiu falta de um sinal claro de Vincic em relação à postura agressiva dos sul-americanos e temia que o esloveno pudesse perder o controle da final logo no início devido à estratégia adotada.
O que havia acontecido? Alexis Mac Allister havia atingido Dani Olmo de forma violenta na lateral do campo, na altura da linha central, com uma entrada de duas pernas, mas, apesar da clareza da jogada, não recebeu cartão. Olmo se contorceu de dor no chão, mas conseguiu continuar em campo.
Alexis Mac Allister já deveria ter recebido um cartão amarelo antes disso
Não foi a primeira jogada polêmica em que Vincic tomou uma decisão claramente errada. Aos sete minutos, Pedro Porro, após uma tabela com Rodri, estaria livre e pronto para chutar dentro da área argentina, mas foi simplesmente segurado e derrubado por Mac Allister enquanto se dirigia à bola, sem que o argentino demonstrasse qualquer intenção de disputar a bola.
“Ele deixa isso passar?”, perguntou o comentarista da ZDF, Oliver Schmidt, surpreso, e também reclamou de uma falta de Mac Allister em Porro. Também na segunda jogada envolvendo Mac Allister, Schmidt demonstrou surpresa e citou a declaração de Thomas Tuchel após a derrota na semifinal contra a Albiceleste, quando o alemão se mostrou literalmente horrorizado com o desempenho da arbitragem e reclamou que quase nenhum argentino havia recebido cartão amarelo.
Contra os Three Lions, apenas Lisandro Martínez e Cristian Romero receberam advertências.
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