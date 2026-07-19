Não foi a primeira jogada polêmica em que Vincic tomou uma decisão claramente errada. Aos sete minutos, Pedro Porro, após uma tabela com Rodri, estaria livre e pronto para chutar dentro da área argentina, mas foi simplesmente segurado e derrubado por Mac Allister enquanto se dirigia à bola, sem que o argentino demonstrasse qualquer intenção de disputar a bola.

“Ele deixa isso passar?”, perguntou o comentarista da ZDF, Oliver Schmidt, surpreso, e também reclamou de uma falta de Mac Allister em Porro. Também na segunda jogada envolvendo Mac Allister, Schmidt demonstrou surpresa e citou a declaração de Thomas Tuchel após a derrota na semifinal contra a Albiceleste, quando o alemão se mostrou literalmente horrorizado com o desempenho da arbitragem e reclamou que quase nenhum argentino havia recebido cartão amarelo.

Contra os Three Lions, apenas Lisandro Martínez e Cristian Romero receberam advertências.