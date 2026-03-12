Goal.com
Pellegrini responde a Bernardeschi, depois as traves impedem Roma e Bolonha: 1-1, tudo se decide no jogo de volta

Após duas derrotas dolorosas no campeonato contra Genoa e Verona, respectivamente, Bologna e Roma se enfrentam na primeira partida das oitavas de final da Liga Europa no clássico italiano e empatam em 1 a 1: na partida de ida, disputada no estádio Dall'Ara, as duas equipes dividem o resultado. Ao gol da vantagem do Rossoblù, marcado por um chute de esquerda de Bernardeschi após grande jogada individual de Rowe, respondeu o empate de Lorenzo Pellegrini, habilidoso ao marcar de dois passos e aproveitar o passe de Malen (sobre o qual houve também algumas reclamações por parte dos emilianos).

Tudo será decidido, portanto, na partida de volta, daqui a exatamente sete dias, no Olímpico (a partida será disputada na capital devido à melhor classificação dos giallorossi na fase do campeonato).

  • O PLACAR

    BOLONHA-ROMA 1-1

    GOLS: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLONHA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (85' Zortea), Casale (84' Vitik), Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis); Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro (79' Dallinga). Técnico: Italiano

    ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Técnico: Gasperini

    ÁRBITRO: Jablonski

    ADVERTÊNCIAS: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    EXPULSOS: -

  • OBJETIVOS E AÇÕES DESTACADAS

0