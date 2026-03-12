Pellegrini responde a Bernardeschi, depois as traves impedem Roma e Bolonha: 1-1, tudo se decide no jogo de volta

Após duas derrotas dolorosas no campeonato contra Genoa e Verona, respectivamente, Bologna e Roma se enfrentam na primeira partida das oitavas de final da Liga Europa no clássico italiano e empatam em 1 a 1: na partida de ida, disputada no estádio Dall'Ara, as duas equipes dividem o resultado. Ao gol da vantagem do Rossoblù, marcado por um chute de esquerda de Bernardeschi após grande jogada individual de Rowe, respondeu o empate de Lorenzo Pellegrini, habilidoso ao marcar de dois passos e aproveitar o passe de Malen (sobre o qual houve também algumas reclamações por parte dos emilianos).

Tudo será decidido, portanto, na partida de volta, daqui a exatamente sete dias, no Olímpico (a partida será disputada na capital devido à melhor classificação dos giallorossi na fase do campeonato).