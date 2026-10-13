E o nome certo, na opinião de Pellegatti, é o de Piero Ausilio, agora ex-diretor esportivo da Inter. Já sugerido nos últimos dias e novamente defendido hoje, ele esteve por trás de muitas das conquistas do clube ao longo de seus 29 anos na Inter.

"Não vamos olhar para o passado: eu teria contratado Piero Ausilio uma hora depois de sua saída da Inter! Ele conhece o futebol italiano, tem autoridade e sabe conversar com os craques".