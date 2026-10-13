O Milan precisa de um dirigente que ajude Ruben Amorim na gestão do elenco e, talvez, também atue no mercado de transferências. Essa é a opinião do conhecido jornalista Carlo Pellegatti, figura histórica da Mediaset e hoje convidado de vários programas. Em participação na Radio Sportiva nesta ocasião, ele apontou claramente o dirigente, atualmente sem contrato, que considera ideal para o Milan: o ex-Inter Piero Ausilio.
Pellegatti insiste: "O Milan precisa de gente de campo. Ausilio deveria ter sido contratado uma hora depois de sua saída da Inter"
HOMENS DE CAMPO
O projeto de Ruben Amorim continua a evoluir, mas alterna fases positivas e negativas. Segundo Pellegatti, isso se deve à falta de um dirigente que esteja ao lado do treinador e conheça o futebol italiano: "O Milan precisa de profissionais com experiência de campo ao lado de Amorim"
Ausilio, o nome certo
E o nome certo, na opinião de Pellegatti, é o de Piero Ausilio, agora ex-diretor esportivo da Inter. Já sugerido nos últimos dias e novamente defendido hoje, ele esteve por trás de muitas das conquistas do clube ao longo de seus 29 anos na Inter.
"Não vamos olhar para o passado: eu teria contratado Piero Ausilio uma hora depois de sua saída da Inter! Ele conhece o futebol italiano, tem autoridade e sabe conversar com os craques".
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.