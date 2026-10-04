AFP
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Pela segunda vez em uma semana: jogadores da Irlanda se recusam a apertar as mãos e abaixam a cabeça antes do empate por 1 a 1 com Israel
Protestos repetidos na Sérvia
Os jogadores da República da Irlanda repetiram a postura que adotaram no fim de semana passado ao abaixarem a cabeça durante o hino nacional de Israel e se recusarem a participar dos tradicionais cumprimentos antes da partida. Kelleher e Peretz não apertaram as mãos antes do pontapé inicial. A partida da Liga das Nações, que aconteceu após a vitória da Irlanda por 3 a 0 sobre o mesmo adversário poucos dias antes, foi transferida para a TSC Arena, em Backa Topola. Ela foi disputada com portões fechados devido às sensibilidades políticas em curso e à imensa pressão para boicotar os jogos.
- Getty Images Sport
Pênalti de Parrott abre o placar
Nos minutos iniciais da partida, as duas equipes tiveram dificuldades para encontrar ritmo no estádio vazio. Israel criou a primeira chance clara quando Liel Abada exigiu uma boa defesa de Kelleher. No entanto, a República da Irlanda começou a assumir o controle e acabou abrindo o placar. Depois de Adam Idah testar o goleiro Assaf Tzur com uma finalização com efeito, a equipe irlandesa recebeu um pênalti após uma checagem do VAR. Troy Parrott foi para a cobrança aos 39 minutos e bateu com confiança para o fundo da rede, dando ao seu time uma vantagem mínima no intervalo.
Peretz reage por Israel
Israel respondeu imediatamente após o intervalo, empatando o placar aos 47 minutos. Oscar Gloukh viu seu chute desviado cair perfeitamente no caminho de Peretz, que mandou a bola para o fundo da rede de perto. As duas equipes buscaram o gol da vitória nos minutos finais, em uma etapa final aberta. Gloukh e Omri Gandleman acertaram a trave por Israel, enquanto Tzur fez uma defesa espetacular para desviar por cima do travessão uma finalização forte de Chiedozie Ogbene, garantindo que as equipes dividissem os pontos em um desfecho tenso.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir no Grupo B3?
O empate deixa a Áustria na liderança do Grupo B3 com oito pontos, seguida por Kosovo e Irlanda, com cinco, enquanto Israel ocupa a lanterna com dois. Irlanda e Israel ainda têm dois jogos na próxima Data Fifa, contra Áustria e Kosovo, para definir suas colocações finais na Liga das Nações.
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