Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-NATIONS-IRE-ISRAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

Pela segunda vez em uma semana: jogadores da Irlanda se recusam a apertar as mãos e abaixam a cabeça antes do empate por 1 a 1 com Israel

Match report
Irlanda x Israel
Irlanda
Israel
Liga das Nações B

As jogadoras da República da Irlanda deram continuidade aos seus protestos políticos antes de um tenso duelo da Liga das Nações contra Israel, na Sérvia. O capitão Caoimhin Kelleher recusou um aperto de mão antes da partida com o capitão adversário Dor Peretz, enquanto a seleção irlandesa baixou a cabeça durante o hino nacional de Israel. A partida, marcada por tensão política e realizada com portões fechados, terminou em empate por 1 a 1.

  • Protestos repetidos na Sérvia

    Os jogadores da República da Irlanda repetiram a postura que adotaram no fim de semana passado ao abaixarem a cabeça durante o hino nacional de Israel e se recusarem a participar dos tradicionais cumprimentos antes da partida. Kelleher e Peretz não apertaram as mãos antes do pontapé inicial. A partida da Liga das Nações, que aconteceu após a vitória da Irlanda por 3 a 0 sobre o mesmo adversário poucos dias antes, foi transferida para a TSC Arena, em Backa Topola. Ela foi disputada com portões fechados devido às sensibilidades políticas em curso e à imensa pressão para boicotar os jogos.

  • Republic of Ireland v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD4Getty Images Sport

    Pênalti de Parrott abre o placar

    Nos minutos iniciais da partida, as duas equipes tiveram dificuldades para encontrar ritmo no estádio vazio. Israel criou a primeira chance clara quando Liel Abada exigiu uma boa defesa de Kelleher. No entanto, a República da Irlanda começou a assumir o controle e acabou abrindo o placar. Depois de Adam Idah testar o goleiro Assaf Tzur com uma finalização com efeito, a equipe irlandesa recebeu um pênalti após uma checagem do VAR. Troy Parrott foi para a cobrança aos 39 minutos e bateu com confiança para o fundo da rede, dando ao seu time uma vantagem mínima no intervalo.

  • Peretz reage por Israel

    Israel respondeu imediatamente após o intervalo, empatando o placar aos 47 minutos. Oscar Gloukh viu seu chute desviado cair perfeitamente no caminho de Peretz, que mandou a bola para o fundo da rede de perto. As duas equipes buscaram o gol da vitória nos minutos finais, em uma etapa final aberta. Gloukh e Omri Gandleman acertaram a trave por Israel, enquanto Tzur fez uma defesa espetacular para desviar por cima do travessão uma finalização forte de Chiedozie Ogbene, garantindo que as equipes dividissem os pontos em um desfecho tenso.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Republic of Ireland v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD4Getty Images Sport

    O que vem a seguir no Grupo B3?

    O empate deixa a Áustria na liderança do Grupo B3 com oito pontos, seguida por Kosovo e Irlanda, com cinco, enquanto Israel ocupa a lanterna com dois. Irlanda e Israel ainda têm dois jogos na próxima Data Fifa, contra Áustria e Kosovo, para definir suas colocações finais na Liga das Nações.