"Pela primeira vez na história": Gianni Infantino anuncia mudança espetacular na final da Copa do Mundo de 2026

No futebol, por outro lado, apresentações musicais durante o intervalo de 15 minutos são uma exceção absoluta. Também porque esse elemento de espetáculo não é bem recebido por muitos torcedores. Assim, a DFB tentou, durante a final da Copa da Alemanha de 2017 em Berlim, entre o Eintracht Frankfurt e o Borussia Dortmund, um show no intervalo com a cantora de música popular Helene Fischer. Sua apresentação, no entanto, foi ofuscada por uma estrondosa vaia de muitos torcedores nas arquibancadas do Estádio Olímpico.

Fischer disse depois: “Talvez um músico tenha que passar por isso de vez em quando. Eu desenvolvi uma casca grossa nos últimos anos e, desde ontem, até me cresceram cabelos. Ficar ali como artista e sentir toda aquela energia de testosterona concentrada, isso foi realmente...”. Referindo-se aos torcedores que vaiaram, ela observou: “Mas eu não achei isso tão ruim assim. Há um ressentimento ali, eles não queriam entretenimento.”

Com relação à Copa do Mundo, Infantino anunciou ainda que “todas as estrelas que se possa imaginar” serão envolvidas na fase final nos EUA, Canadá e México. Ele citou como exemplos a lenda da NFL Tom Brady e o ex-pivô da NBA Shaquille O’Neal. Ambos já haviam desempenhado papéis importantes como sorteadores no sorteio dos grupos da fase de grupos para a fase final. “Eles adoram”, disse o presidente da FIFA.