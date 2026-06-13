Não importa onde Leon Goretzka apareça — seja na Säbener Straße, em Munique, em jogos fora de casa do FC Bayern ou no campo de treinamento da seleção alemã para a Copa do Mundo em Winston-Salem —, ele é sempre o centro das atenções. E isso se deve a uma tendência um tanto peculiar, que já dura há mais de um ano: assim que os torcedores o reconhecem, gritam seu nome em tom prolongado: “Goreeetzkaaa!”
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Pela primeira vez na carreira: Leon Goretzka corre o risco de passar por uma experiência amarga após a Copa do Mundo
Isso parece estar começando a incomodar bastante o próprio jogador de 31 anos e também seus colegas. Mas não há como escapar. Aliás, nem mesmo nas redes sociais, onde todas as postagens de Goretzka recebem centenas de comentários sobre o assunto.
Enquanto ele fica involuntariamente no centro das atenções por causa disso, na seleção nacional ele continua tendo apenas um papel coadjuvante no aspecto esportivo. Durante a preparação para a Copa do Mundo, Goretzka perdeu a disputa com Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, pela vaga ao lado de Aleksandar Pavlovic no meio-campo. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, valoriza mais a qualidade de passe e a agilidade de Nmecha do que o físico e a experiência de Goretzka. Ao lado do lateral-esquerdo David Raum, o jogador que está de saída do Bayern de Munique é, assim, o maior perdedor da preparação.
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Leon Goretzka perdeu a disputa com Felix Nmecha
Nos dois últimos jogos de preparação contra a Finlândia (4 a 0) e os EUA (2 a 1), Goretzka ficou em campo por apenas dez minutos no total. Na estreia na Copa do Mundo contra Curaçao, no domingo, ele começará no banco. Goretzka, portanto, inicia seu quarto grande torneio apenas como reserva. Mas isso não significa necessariamente nada para ele pessoalmente, pois nos três torneios anteriores ele sempre acabou entrando no time titular ao longo da competição (o que, no entanto, nunca levou ao sucesso).
Na Copa do Mundo de 2018, Goretzka foi titular pela primeira vez na última partida da fase de grupos contra a Coreia do Sul – e isso como ponta direita! A Alemanha perdeu por 0 a 2 e foi eliminada de forma vergonhosa. Em 2021, Goretzka levou a Alemanha às oitavas de final da Eurocopa contra a Hungria, entrando como substituto, e assim conquistou uma vaga no time titular contra a Inglaterra. A Alemanha foi derrotada por 0 a 2. Na Copa do Mundo de 2022, Goretzka passou a integrar o time titular após a derrota na estreia contra o Japão. Apesar de um empate contra a Espanha e uma vitória contra a Costa Rica, a jornada terminou novamente após a fase de grupos.
Em 2024, Nagelsmann não o convocou para o Euro em casa. O fato de Goretzka ter retornado à seleção nacional e até mesmo se tornado titular foi, no geral, tão surpreendente quanto sua atual perda de posição.
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Leon Goretzka parecia ter garantido sua vaga no time titular para a Copa do Mundo
No FC Bayern, Goretzka nunca passou do papel de reserva nos jogos mais importantes desta temporada. Apesar disso, Nagelsmann passou a confiar nele de forma repentina e consistente. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo no outono, Goretzka foi titular em cinco das seis partidas e teve, em geral, um bom desempenho. Na entrevista sensacional que deu à revista kicker no início de março, Nagelsmann atribuiu a importante vitória contra a Irlanda do Norte, em grande parte, à participação de Goretzka: “Se ele não tivesse jogado, com certeza não teríamos vencido, porque ele desviou 60 bolas de cabeça.”
Além disso, o técnico da seleção alemã lhe garantiu uma vaga no time titular na Copa do Mundo: “No momento, Leon Goretzka, apesar de ter jogado menos pelo Bayern, terá boas chances de jogar e de ter um papel semelhante ao que teve nas eliminatórias para a Copa do Mundo.” Goretzka deveria assumir a “função mais ofensiva” de um dueto de volantes ao lado de Pavlovic ou Nmecha. Sobre a dupla que agora é sua favorita, Nagelsmann disse na época apenas: “Um dos dois tem, com certeza, boas chances de jogar.”
Nos amistosos de março que se seguiram, Goretzka foi titular uma vez e entrou como reserva em outra. Em seguida, ele viveu sua melhor fase da temporada no Bayern de Munique. Como o técnico Vincent Kompany poupou o time titular para as importantes partidas eliminatórias nas competições de copa, Goretzka foi titular na Bundesliga, cujo título já estava decidido. Nas últimas seis rodadas, ele marcou cinco pontos e chegou a usar a braçadeira de capitão uma vez. Logo após essa fase, Goretzka perdeu a vaga de titular na seleção nacional.
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Após deixar o FC Bayern: onde Leon Goretzka jogará na próxima temporada?
Mas essa não é a única situação que deve estar pesando sobre Goretzka no momento. Há também a grande incerteza em relação ao seu futuro. O contrato de Goretzka com o FC Bayern não será renovado e termina em 30 de junho, ou seja, entre uma possível fase de 16 e a de 8 da Copa do Mundo. A partir dessa data, ele ficará, pelo menos por enquanto — e, portanto, pela primeira vez na carreira — sem clube.
Em meados de maio, sua contratação pelo AC Milan parecia ser apenas uma formalidade. Mas então, na última rodada, o Milan perdeu de forma dramática a classificação para a Liga dos Campeões e demitiu a diretoria esportiva, composta pelo técnico Massimiliano Allegri, pelo diretor esportivo Igli Tare e pelo presidente Giorgio Furlani.
Desde então, a contratação de Goretzka não é mais uma prioridade para o tradicional clube italiano. O foco está na busca por novos dirigentes. Na verdade, o técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, deveria assumir como diretor técnico, e Oliver Glasner como treinador — mas as negociações com ambos parecem ter estagnado. Além disso, ainda não se sabe se eles — ou quem quer que assuma os cargos vagos — teriam algum interesse em Goretzka.
Enquanto isso, ele continua sendo cotado pelo Atlético de Madrid, que já havia tentado, sem sucesso, contratá-lo no meio do ano. Além disso, alguns clubes da Premier League estariam acompanhando a situação de Goretzka. Na sexta-feira, o The Athletic noticiou que o Chicago Fire, da MLS, também estaria interessado nele.
O próprio Goretzka tem evitado responder a perguntas sobre seu futuro e se mostrado bastante tranquilo. De qualquer forma, Goretzka deve ter boas opções. No entanto, essas questões sobre o futuro em aberto, juntamente com negociações que podem causar distração durante uma Copa do Mundo, são desfavoráveis.