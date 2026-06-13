Pela primeira vez na carreira: Leon Goretzka corre o risco de passar por uma experiência amarga após a Copa do Mundo

Nos dois últimos jogos de preparação contra a Finlândia (4 a 0) e os EUA (2 a 1), Goretzka ficou em campo por apenas dez minutos no total. Na estreia na Copa do Mundo contra Curaçao, no domingo, ele começará no banco. Goretzka, portanto, inicia seu quarto grande torneio apenas como reserva. Mas isso não significa necessariamente nada para ele pessoalmente, pois nos três torneios anteriores ele sempre acabou entrando no time titular ao longo da competição (o que, no entanto, nunca levou ao sucesso).

Na Copa do Mundo de 2018, Goretzka foi titular pela primeira vez na última partida da fase de grupos contra a Coreia do Sul – e isso como ponta direita! A Alemanha perdeu por 0 a 2 e foi eliminada de forma vergonhosa. Em 2021, Goretzka levou a Alemanha às oitavas de final da Eurocopa contra a Hungria, entrando como substituto, e assim conquistou uma vaga no time titular contra a Inglaterra. A Alemanha foi derrotada por 0 a 2. Na Copa do Mundo de 2022, Goretzka passou a integrar o time titular após a derrota na estreia contra o Japão. Apesar de um empate contra a Espanha e uma vitória contra a Costa Rica, a jornada terminou novamente após a fase de grupos.

Em 2024, Nagelsmann não o convocou para o Euro em casa. O fato de Goretzka ter retornado à seleção nacional e até mesmo se tornado titular foi, no geral, tão surpreendente quanto sua atual perda de posição.