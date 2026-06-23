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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pela primeira vez... Marrocos e Argélia abrem uma porta que antes estava fechada na Copa do Mundo de 2026

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Os Verdes seguem os Leões do Atlas...

A partida entre a Argélia e a Jordânia não foi apenas 90 minutos na Copa do Mundo de 2026; foi uma noite em que os recordes foram quebrados um após o outro, e em que o campo se transformou em um livro que registrava as conquistas dos “Verdes” com letras de ouro. 

A vitória dos “Guerreiros do Deserto” virou o jogo, números que quebraram barreiras temporais e estatísticas que uniram a glória argelina à marroquina pela primeira vez na história da Copa do Mundo.

O emocionante confronto árabe entre a Argélia e a Jordânia testemunhou uma série de momentos brilhantes que ficarão gravados nos anais da seleção argelina na Copa do Mundo. A vitória da Argélia por 2 a 1 não foi uma vitória comum, mas sim a porta de entrada para cinco conquistas históricas de uma só vez, segundo a rede francesa de estatísticas de futebol “Stats Foot”.

  • Uma conquista histórica dos árabes na Copa do Mundo

    Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, as seleções da Argélia e do Marrocos conquistaram, cada uma, uma vitória na mesma edição — uma conquista dupla do mundo árabe que reflete o avanço do futebol magrebino no maior palco do futebol mundial e dá aos torcedores árabes mais um motivo de orgulho na Copa do Mundo de 2026.

    A seleção do Marrocos apresentou um desempenho à altura diante do Brasil, no início de sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, e chegou perto de conquistar mais do que apenas um empate, mas isso já é passado.

    Já na segunda rodada da fase de grupos, o Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0, com gol de Ismail Saibari aos dois minutos de jogo.

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  • O amuleto da sorte se chama Gueri

    Amin Guiri continuou a escrever sua própria história de vitórias, já que a vitória da Argélia sobre a Jordânia confirmou a estatística de ouro: os “Verdes” venceram todas as nove partidas em que Guiri marcou um gol.

    Foram nove partidas disputadas pela seleção da Argélia, nas quais conquistou nove vitórias graças a Guiri — um número que confirma que Guiri não é apenas um artilheiro, mas um ícone decisivo que não conhece a derrota.

  • Uma remontada histórica que quebra o impasse

    Pela primeira vez em sua história de participações na Copa do Mundo, a Argélia conseguiu reverter uma desvantagem e conquistar a vitória; após anos de resultados negativos sempre que levava o primeiro gol, os “Verdes” quebraram o tabu contra a Jordânia e transformaram o placar de 0 a 1 em uma vitória por 2 a 1. Essa virada ficará gravada como um marco de amadurecimento futebolístico na história da Argélia.

  • Mahrez... A lenda não envelhece

    Aos 35 anos e 4 meses, Riyad Mahrez se tornou o jogador africano mais velho a dar um passe decisivo em uma Copa do Mundo desde o lendário camaronês Roger Milla contra a Inglaterra, em 1º de julho de 1990, quando tinha 38 anos e um mês. O passe decisivo de Mahrez contra a Jordânia não apenas resultou em um gol, mas também escreveu uma nova página na história de um capitão para quem o tempo não tem significado.

  • Ben Bouali entra para o Hall da Fama dos reservas

    Nazir Ben Bouali entrou para a história em grande estilo, ao se tornar o segundo jogador argelino que saiu do banco para marcar um gol na Copa do Mundo.

    O gol de empate de cabeça contra a Jordânia o colocou ao lado de Abdelmoumen Djabou, que balançou as redes da Alemanha em 30 de junho de 2014. Os reservas fazem a diferença, e Ben Bouali escreveu seu nome em letras garrafais.

    A noite contra a Jordânia não foi apenas sobre três pontos, mas sim uma noite de recordes quebrados, amaldiçoados superados e glória conquistada. A Argélia não venceu apenas os Nashama, mas venceu o próprio história.

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