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Kinsky - Vicario - TudorGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Pedro Porro comenta a decisão de Igor Tudor de substituir Antonin Kinsky após apenas 17 minutos na humilhante derrota do Tottenham pelo Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

Pedro Porro defendeu a decisão inédita de Igor Tudor de substituir o goleiro Antonin Kinsky logo aos 17 minutos da esmagadora derrota do Tottenham na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O jovem goleiro foi substituído após um início desastroso no Metropolitano, em que os visitantes ficaram a perder por três gols. Porro revelou agora a reação do vestiário a essa jogada tática inesperada.

  • antonin-kinsky(C)Getty Images

    Pesadelo em Madri

    Na partida da Liga dos Campeões disputada no Metropolitano na última terça-feira, o técnico do Tottenham, Tudor, fez uma ousada troca de goleiro logo nos primeiros 17 minutos. Com o Atlético de Madrid vencendo por 3 a 0, o treinador croata substituiu Kinsky, uma decisão raramente vista quando não há lesão. Embora Kinsky fosse responsável por dois gols sofridos no início da partida, a rapidez da substituição surpreendeu torcedores e comentaristas. A aposta para estancar a hemorragia saiu pela culatra, já que o Spurs perdeu por 5 a 2, deixando o time para se recuperar de uma noite caótica na Europa.

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    Porro explica a lógica de Tudor

    Em entrevista ao jornal espanhol AS, Porro insistiu que o elenco apoiou totalmente a decisão de Tudor, vendo-a como um ato de misericórdia e não como uma execução pública. “Do meu ponto de vista, o técnico fez a coisa certa; ele queria protegê-lo”, explicou o espanhol. “Não achamos que ele o tirou de campo por ter cometido dois erros. Essa foi a mensagem que passei ao Tony: que, no futebol, muitas coisas podem acontecer. O importante é se reerguer; não há outro caminho.”

  • Apoiando o jovem goleiro

    As consequências de uma humilhação tão sonada poderiam ter sido decisivas para a carreira de um jovem jogador como Kinsky, mas o vestiário do Tottenham se uniu para garantir que ele permaneça concentrado. “Muitos companheiros de equipe lhe enviaram mensagens, e ele já está mais animado. Vejo que Kinsky está indo bem; ele está ansioso e motivado”, assegurou Porro.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Uma oportunidade de redenção imediata

    O Tottenham recebe o Atlético na partida de volta na noite de quarta-feira, em busca de uma virada histórica. Kinsky pode não ser titular nesta partida, mas seus companheiros de equipe certamente o apoiam. Como o Tottenham precisa de quase um milagre para vencer no placar agregado, a resiliência mental de sua defesa será posta à prova contra um Atlético cheio de confiança.

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