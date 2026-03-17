Pedro Porro comenta a decisão de Igor Tudor de substituir Antonin Kinsky após apenas 17 minutos na humilhante derrota do Tottenham pelo Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

Na partida da Liga dos Campeões disputada no Metropolitano na última terça-feira, o técnico do Tottenham, Tudor, fez uma ousada troca de goleiro logo nos primeiros 17 minutos. Com o Atlético de Madrid vencendo por 3 a 0, o treinador croata substituiu Kinsky, uma decisão raramente vista quando não há lesão. Embora Kinsky fosse responsável por dois gols sofridos no início da partida, a rapidez da substituição surpreendeu torcedores e comentaristas. A aposta para estancar a hemorragia saiu pela culatra, já que o Spurs perdeu por 5 a 2, deixando o time para se recuperar de uma noite caótica na Europa.