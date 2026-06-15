Pedro Porro assina novo contrato com o Tottenham, pondo fim às especulações sobre uma transferência para o Manchester City e o Real Madrid

Porro comprometeu seus melhores anos com o Tottenham ao assinar um novo contrato de longo prazo. Embora o clube não tenha divulgado oficialmente a duração exata do acordo, a BBC informa que o zagueiro espanhol está agora vinculado ao time do norte de Londres até 2031.

O jogador de 26 anos ainda tinha dois anos restantes em seu contrato anterior, mas seu excelente desempenho levou o clube a agir rapidamente para garantir seu futuro.

O espanhol chegou ao clube em janeiro de 2023, inicialmente por empréstimo do Sporting CP, antes de a transferência se tornar definitiva por 40 milhões de libras naquele verão. Desde então, ele se estabeleceu como peça indispensável do time titular, disputando 152 partidas pelo clube. A última temporada foi particularmente difícil para o elenco, que lutou contra o rebaixamento da Premier League, mas Porro disputou 47 partidas em todas as competições, mais do que qualquer outro jogador do time.







