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Pedro Porro assina novo contrato com o Tottenham, pondo fim às especulações sobre uma transferência para o Manchester City e o Real Madrid
O Spurs mantém Porro no time
Porro comprometeu seus melhores anos com o Tottenham ao assinar um novo contrato de longo prazo. Embora o clube não tenha divulgado oficialmente a duração exata do acordo, a BBC informa que o zagueiro espanhol está agora vinculado ao time do norte de Londres até 2031.
O jogador de 26 anos ainda tinha dois anos restantes em seu contrato anterior, mas seu excelente desempenho levou o clube a agir rapidamente para garantir seu futuro.
O espanhol chegou ao clube em janeiro de 2023, inicialmente por empréstimo do Sporting CP, antes de a transferência se tornar definitiva por 40 milhões de libras naquele verão. Desde então, ele se estabeleceu como peça indispensável do time titular, disputando 152 partidas pelo clube. A última temporada foi particularmente difícil para o elenco, que lutou contra o rebaixamento da Premier League, mas Porro disputou 47 partidas em todas as competições, mais do que qualquer outro jogador do time.
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De Zerbi elogia seu lateral-direito estrela
Roberto De Zerbi tem se manifestado abertamente sobre o impacto que Porro tem causado em seu esquema tático. O técnico do Tottenham não hesitou em elogiar a atitude profissional do zagueiro e sua evolução para se tornar um dos jogadores mais confiáveis da Premier League.
“Pedro é um jogador muito importante para nós, que tem demonstrado consistentemente sua capacidade de influenciar as partidas tanto em situações defensivas quanto ofensivas”, explicou De Zerbi ao site oficial do clube. “Além de sua qualidade técnica, também admiro muito sua mentalidade. Todos os dias ele quer trabalhar, aprender e melhorar, e essas são as características que ajudam os jogadores a alcançarem o mais alto nível. Ele entende de futebol de uma maneira muito inteligente e traz energia, intensidade e personalidade para a equipe. Este novo contrato é uma boa notícia para todos no clube. Acreditamos no Pedro, e estou animado para continuar trabalhando com ele e ajudá-lo a conquistar ainda mais nos próximos anos.”
Acabando com as esperanças do City e do Real Madrid de contratar o jogador
A renovação do contrato representa um duro golpe para o Manchester City e o Real Madrid, que, segundo relatos, haviam demonstrado grande interesse em contratar o zagueiro. O acordo garante que o Tottenham não precisará considerar ofertas pelo seu jogador mais consistente, mesmo após uma temporada nacional difícil. Sua decisão de permanecer no clube dá um impulso significativo a um elenco que busca se reconstruir e voltar a competir no mais alto nível.
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Reconhecimento da hierarquia
O acordo reflete a ascensão de Porro no cenário mundial do futebol, tendo-se tornado uma peça fundamental tanto no clube quanto na seleção. O diretor esportivo do Spurs, Johan Lange, destacou que a convocação do zagueiro para a seleção espanhola na Copa do Mundo é mais uma prova de sua habilidade de nível mundial e explica por que o clube estava tão empenhado em garantir seu futuro.
“Garantir o futuro de Pedro foi uma prioridade importante para nós neste verão. Nos últimos três anos e meio, ele fez um enorme progresso para se tornar um dos melhores laterais do futebol, e o fato de ele estar prestes a disputar a Copa do Mundo pela Espanha é prova disso”, disse Lange. “Seu caráter, ética de trabalho e qualidade são exatamente o que buscamos ao montar um elenco capaz de competir no mais alto nível, e estamos muito felizes por ele ter escolhido continuar sua trajetória no clube.”