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Pedro Neto enfrenta dupla punição disciplinar! O ponta do Chelsea foi suspenso pela Premier League enquanto aguarda punição por ter empurrado um gandula do PSG
Neto é expulso no Arsenal
Neto recebeu dois cartões amarelos durante a derrota por 2 a 1 no Emirates, em 1º de março — o primeiro por reclamação após o gol de abertura de Jurrien Timber, e o segundo por uma falta cínica em Gabriel Martinelli para impedir um contra-ataque. Apesar de seus protestos junto ao árbitro Darren England, o ponta acabou sendo expulso, deixando o Chelsea com um jogador a menos nos últimos 20 minutos e nos acréscimos.
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Pesadelo europeu em Paris
A suspensão no campeonato nacional é apenas metade da história para Neto, que está sendo investigado por ter empurrado um gandula durante a derrota do Chelsea por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no meio da semana. Frustrado nos momentos finais, Neto empurrou o jovem ao tentar recuperar a bola. A UEFA confirmou um processo disciplinar por “comportamento antidesportivo”, deixando o ponta-esquerda sujeito a uma possível suspensão retroativa para a crucial partida de volta em Stamford Bridge na terça-feira.
Neto pede desculpas sinceras
Após o incidente, Neto expressou profundo pesar. "Quero pedir desculpas. Já conversei com ele. Foi no calor do momento... Dei um empurrãozinho nele, e isso não pode acontecer. Vi que o machuquei; eu não sou assim”, disse ele à TNT Sports. Ele pediu ao companheiro de equipe Vitinha para traduzir seu pedido de desculpas, acrescentando: “Pedi desculpas umas 35 vezes. Não entendi o francês dele, mas ele estava rindo, então acho que ele entendeu que foi algo no calor do momento.”
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Rosenior: Aprendendo com os erros
Em entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto do Chelsea contra o Newcastle United pela Premier League na noite de sábado, o técnico Liam Rosenior abordou as preocupações em relação à conduta recente de Neto. “Já revi o incidente, e não parece nada bom... Entendo o ponto de vista do Pedro. Ele quer colocar a bola de volta em jogo o mais rápido possível. Ele quer vencer pelo clube”, disse Rosenior. Ele enfatizou a importância da responsabilidade, observando: “O que mais me impressionou nele foi que... ele quis se desculpar imediatamente. Seja um goleiro, seja eu como técnico ou um jogador, todos cometemos erros. O importante é aprender com esses erros.”
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