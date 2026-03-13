Pedro Neto enfrenta dupla punição disciplinar! O ponta do Chelsea foi suspenso pela Premier League enquanto aguarda punição por ter empurrado um gandula do PSG

Em entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto do Chelsea contra o Newcastle United pela Premier League na noite de sábado, o técnico Liam Rosenior abordou as preocupações em relação à conduta recente de Neto. “Já revi o incidente, e não parece nada bom... Entendo o ponto de vista do Pedro. Ele quer colocar a bola de volta em jogo o mais rápido possível. Ele quer vencer pelo clube”, disse Rosenior. Ele enfatizou a importância da responsabilidade, observando: “O que mais me impressionou nele foi que... ele quis se desculpar imediatamente. Seja um goleiro, seja eu como técnico ou um jogador, todos cometemos erros. O importante é aprender com esses erros.”