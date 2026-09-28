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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Pedro Neto elogia a solidez defensiva de Portugal na vitória sobre a Noruega pela Liga das Nações

P. Neto
Portugal
Liga das Nações A
Noruega x Portugal
Noruega

Pedro Neto exaltou a solidez defensiva de Portugal depois de garantir uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Noruega na Liga das Nações da Uefa. O ponta destacou a maturidade tática da equipe e a rápida reação após sofrer um gol como os fatores decisivos para um triunfo crucial no Grupo A4.

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    Portugal manteve sua boa fase sob o comando do técnico Jorge Jesus com uma suada vitória por 2 a 1 sobre a Noruega no Ullevaal Stadion. Gols de Joao Felix e Goncalo Ramos garantiram que os visitantes abrissem três pontos de vantagem na liderança do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa. Foi a segunda vitória consecutiva sob o comando de Jesus, consolidando seu status de favorito do grupo.

    Neto demonstrou enorme orgulho pelo esforço defensivo coletivo de sua equipe em Oslo. O ponta de 26 anos destacou que suportar a intensidade física dos donos da casa exigiu concentração total em todo o campo, do primeiro ao último apito.

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    Sobrevivendo à forte pressão norueguesa

    Em entrevista à Sport TV, Neto admitiu que Portugal foi obrigado a suportar uma pressão significativa, especialmente na reta final do primeiro tempo. Ele destacou que a capacidade da equipe de absorver a pressão alta e incansável da Noruega foi uma prova da crescente maturidade tática do elenco no cenário internacional.

    "Foi um jogo muito difícil contra uma equipe com muita qualidade, jogadores de alto nível e intensidade elevada", afirmou Neto. "Eles pressionaram muito alto no campo, com grande intensidade, e fomos bem. Em alguns momentos, conseguiram ter um pouco mais de controle, talvez no fim do primeiro tempo, mas fomos resilientes."

  • Reagindo ao gol de empate de Haaland

    O lance decisivo da partida aconteceu no segundo tempo, pouco depois de Erling Haaland empatar para a Noruega. Portugal imediatamente mostrou sua mentalidade de elite, retomando a vantagem com Ramos apenas três minutos depois de sofrer aquele frustrante gol de empate.

    Neto acredita que essa resposta rápida foi o exemplo perfeito de como lidar com a adversidade em jogos internacionais de alto nível, dizendo: "É uma das melhores formas de reagir a [sofrer um gol], o gol de Goncalo Ramos saiu logo depois disso. A equipe, mais uma vez, conseguiu se manter no jogo e defendeu bem.

    "Fomos muito sólidos defensivamente. Talvez, em algum momento, pudéssemos ter controlado um pouco mais o jogo quando estávamos com a bola, mas isso faz parte. Não é fácil vir aqui e controlar um jogo contra uma equipe que joga com tanta intensidade. Tanto defensivamente quanto ofensivamente, tivemos uma boa atuação."

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    Voltando as atenções para o confronto com a Dinamarca

    Agora, Portugal buscará manter sua invencibilidade no Grupo A4 quando enfrentar a Dinamarca em seu último compromisso da atual janela internacional, com o objetivo de consolidar sua liderança no topo da tabela. Enquanto isso, a Noruega tentará desesperadamente se recuperar da derrota apertada em casa. A equipe viajará para enfrentar o País de Gales no fim desta semana.

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