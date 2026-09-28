O lance decisivo da partida aconteceu no segundo tempo, pouco depois de Erling Haaland empatar para a Noruega. Portugal imediatamente mostrou sua mentalidade de elite, retomando a vantagem com Ramos apenas três minutos depois de sofrer aquele frustrante gol de empate.

Neto acredita que essa resposta rápida foi o exemplo perfeito de como lidar com a adversidade em jogos internacionais de alto nível, dizendo: "É uma das melhores formas de reagir a [sofrer um gol], o gol de Goncalo Ramos saiu logo depois disso. A equipe, mais uma vez, conseguiu se manter no jogo e defendeu bem.

"Fomos muito sólidos defensivamente. Talvez, em algum momento, pudéssemos ter controlado um pouco mais o jogo quando estávamos com a bola, mas isso faz parte. Não é fácil vir aqui e controlar um jogo contra uma equipe que joga com tanta intensidade. Tanto defensivamente quanto ofensivamente, tivemos uma boa atuação."