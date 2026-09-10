O Chelsea garantiu vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa após superar uma desvantagem de dois gols para derrotar o Leeds United por 6 a 3 em um thriller caótico em Stamford Bridge. Tarik Muharemovic e Brenden Aaronson colocaram os visitantes com dois de vantagem antes de o Chelsea montar uma resposta explosiva no segundo tempo.

Cole Palmer marcou duas vezes em dois minutos para empatar, antes de Pedro Neto, Danny Welbeck e Valentin Barco também balançarem as redes para assegurar a classificação.

O time de Xabi Alonso já marcou 16 gols em cinco partidas no início da campanha 2026-27.



