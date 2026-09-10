Mark Pain
Traduzido por
Pedro Neto e Valentin Barco reagem enquanto o Chelsea se recupera para vencer o Leeds por 6 a 3
Chelsea marca seis em sensacional reação no segundo tempo
O Chelsea garantiu vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa após superar uma desvantagem de dois gols para derrotar o Leeds United por 6 a 3 em um thriller caótico em Stamford Bridge. Tarik Muharemovic e Brenden Aaronson colocaram os visitantes com dois de vantagem antes de o Chelsea montar uma resposta explosiva no segundo tempo.
Cole Palmer marcou duas vezes em dois minutos para empatar, antes de Pedro Neto, Danny Welbeck e Valentin Barco também balançarem as redes para assegurar a classificação.
O time de Xabi Alonso já marcou 16 gols em cinco partidas no início da campanha 2026-27.
- PRiME Media Images
Neto analisa gol e mentalidade alegre
Neto, que deu nova energia ao time saindo do banco no intervalo, falou sobre sua finalização com tranquilidade e o ambiente sob o comando de Alonso. O ponta português elogiou Morgan Rogers pela assistência, ao mesmo tempo em que reconheceu a mentalidade incansável da equipe.
Ele admitiu que, embora sejam necessárias melhorias defensivas, o grupo está aproveitando muito seu estilo de jogo ofensivo.
"É um pouco louco", admitiu Neto. "Morgan fez a parte mais difícil, depois eu só tive que colocar a bola no gol. Tem sido realmente muito divertido. Todo mundo está jogando com um sorriso no rosto."
Barco dedica primeiro gol à filha recém-nascida
Barco também ficou eufórico depois de marcar seu primeiro gol pelo Chelsea, descrevendo a virada como uma experiência maluca. O defensor argentino revelou uma promessa pessoal que fez antes do apito inicial, dedicando sua comemoração emocionada à filha recém-nascida.
Ele expressou total confiança em sua condição física para competir no futebol inglês sob a confiança de Alonso.
"Foi incrível, espero que seja o primeiro de muitos", afirmou Barco. "Falei com minha esposa antes do jogo e disse que faria um gol para o meu bebê, então fiz essa comemoração para minha filha Gemma. Eu me sinto pronto e à vontade com o time e o treinador."
- Getty Images Sport
Chelsea estabelece padrões elevados em todas as competições
Ambos os jogadores enfatizaram que a exibição implacável de ataque do Chelsea reflete a fome da equipe de brigar por todos os troféus em disputa nesta temporada. A vitória dramática reforça o crescimento do elenco após lições valiosas aprendidas em campanhas anteriores.
O Chelsea agora volta suas atenções para a Premier League, com o embalo totalmente a seu favor.
"A mentalidade do clube é vencer em todas as competições", concluiu Neto. "Queremos ir à final para vencer a Copa da Liga e, na Copa da Inglaterra, a mesma coisa."
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