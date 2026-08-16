Enquanto as conversas sobre transferências dominam as manchetes, Xabi Alonso está ocupado preparando seu elenco para a próxima temporada. O ex-meio-campista de Liverpool e Real Madrid assumiu o comando em Stamford Bridge após um decepcionante 10º lugar na última temporada. Alonso viu sua equipe encerrar a preparação de pré-temporada com uma vitória por 3 a 1 sobre a Real Sociedad, resultado que trouxe algum otimismo antes da estreia na Premier League contra o Fulham no próximo fim de semana.

Ao refletir sobre o último amistoso, Alonso destacou o progresso feito por seu grupo durante a curta janela de pré-temporada. "Foi um jogo final de preparação muito bom", disse Alonso depois de o Chelsea encerrar a pré-temporada vencendo a Sociedad. "Para alguns jogadores, foi o primeiro e o último. Para nós, houve algumas coisas boas, algumas coisas que podemos melhorar. É normal neste momento para alguns jogadores."



