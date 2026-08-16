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imago-sport-1080692698.jpgZUMA Press Wire
Muhammad Zaki

Traduzido por

Pedro Neto acerta termos pessoais com novo clube surpresa, enquanto Manchester City e Arsenal ficam sem a estrela do Chelsea

Mercado da bola
P. Neto
Chelsea
Premier League
Al Hilal
Manchester City
Arsenal
Tottenham
Campeonato Saudita

Segundo informações, o ponta do Chelsea Pedro Neto está perto de uma saída surpreendente de Stamford Bridge após acertar termos pessoais com o gigante da Saudi Pro League, o Al-Hilal. O internacional português tem sido alvo de intensa especulação envolvendo nomes como Arsenal e Manchester City, mas uma transferência para o Oriente Médio agora parece ser o desfecho mais provável.

  • Mudança para a Saudi Pro League acena para Neto

    O ponta de 26 anos tem sido um dos principais alvos de especulação de transferências durante toda a janela de verão, com vários clubes da primeira divisão ansiosos para garantir sua contratação. O novo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, havia identificado o internacional português como alvo prioritário para reforçar suas opções de ataque no Etihad Stadium.

    No entanto, o cenário do negócio mudou drasticamente, já que o Al-Hilal surgiu como favorito para sua contratação. Informações da Sky Switzerland sugerem que Neto já aprovou a ida para o Al-Hilal, com o clube de Riad disposto a pagar uma quantia na casa de € 60 milhões (£ 51 milhões).



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    City e Arsenal ficam frustrados em perseguição a alvo de mercado

    O Arsenal estava entre os principais interessados em Neto, enquanto Mikel Arteta busca acrescentar profundidade aos lados do ataque. Os Gunners voltaram sua atenção para o jogador do Chelsea depois que uma investida pelo astro do Real Madrid Vinicius Junior não se concretizou, vendo o ponta português como uma alternativa ideal para competir com Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.

    O interesse de Arsenal e City destaca o status de Neto como um dos pontas mais explosivos da Premier League quando está em forma. Apesar de sua importância, a necessidade do Chelsea de equilibrar as contas após mais um período de altos gastos tornou uma saída cada vez mais provável.


  • Alonso se prepara para a vida sem Neto

    Enquanto as conversas sobre transferências dominam as manchetes, Xabi Alonso está ocupado preparando seu elenco para a próxima temporada. O ex-meio-campista de Liverpool e Real Madrid assumiu o comando em Stamford Bridge após um decepcionante 10º lugar na última temporada. Alonso viu sua equipe encerrar a preparação de pré-temporada com uma vitória por 3 a 1 sobre a Real Sociedad, resultado que trouxe algum otimismo antes da estreia na Premier League contra o Fulham no próximo fim de semana.

    Ao refletir sobre o último amistoso, Alonso destacou o progresso feito por seu grupo durante a curta janela de pré-temporada. "Foi um jogo final de preparação muito bom", disse Alonso depois de o Chelsea encerrar a pré-temporada vencendo a Sociedad. "Para alguns jogadores, foi o primeiro e o último. Para nós, houve algumas coisas boas, algumas coisas que podemos melhorar. É normal neste momento para alguns jogadores."


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    Implicações financeiras e rodízio no elenco

    A disposição do Chelsea em aceitar uma taxa de pouco mais de £50 milhões representa uma abordagem pragmática para um mercado complexo. Embora relatos anteriores indicassem que o clube queria £70 milhões de seus rivais domésticos pelo ponta, o surgimento do Al-Hilal como um interessado sério mudou a dinâmica.

    A possível saída de Neto deixa Alonso com decisões importantes a tomar em relação ao seu time titular. O Chelsea tem um elenco inchado após sua recente movimentação no mercado de transferências, e negociar nomes já estabelecidos é uma necessidade para garantir a harmonia do elenco. À medida que o jogo contra o Fulham se aproxima, o foco no oeste de Londres seguirá sendo se eles conseguem finalizar essas saídas rapidamente.