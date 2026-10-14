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Pedri revela por que pediu para ser substituído durante goleada do Barcelona sobre o Galatasaray pela Champions League e afasta temores de lesão
Meia espanhol ameniza preocupações com sua condição física
O meio-campista do Barcelona afastou as preocupações com uma possível lesão ao revelar o motivo de sua saída antecipada durante a goleada do Barcelona sobre o Galatasaray na Champions League. Ele foi substituído por Marc Bernal aos 73 minutos, quando o time visitante já vencia com tranquilidade por 4 a 1. A vitória convincente manteve a equipe de Hansi Flick em uma sequência perfeita, ampliando para 10 jogos sua série de vitórias em todas as competições após vencer as oito partidas que disputou até agora em La Liga.
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Reação fulminante no segundo tempo reverte desvantagem inicial
O Barcelona foi surpreendido pelo gol de abertura de Aleksey Batrakov e escapou por pouco de ficar dois gols atrás quando o VAR anulou a finalização de Baris Alper Yilmaz. Joao Cancelo empatou perto do intervalo. No segundo tempo, os visitantes dominaram: Fermin Lopez marcou de cabeça aos 50 minutos, Anthony Gordon fez seu primeiro gol na Champions League pelo Barcelona três minutos depois, e Karim Adeyemi, que saiu do banco, marcou aos 65.
Para esclarecer as dúvidas sobre sua saída antecipada, Pedri explicou sua condição física à Movistarapós a partida: “Eu estava com dor de estômago e me sentindo um pouco mal. Era melhor pedir para sair e deixar alguém descansado entrar.”
Ao comentar a calma da equipe para virar o jogo após o intervalo, ele acrescentou: “Acho que, no primeiro tempo, tivemos pressa demais para tentar dar o passe decisivo. Quando eles saem na frente em um ambiente como este, fica difícil, mas estou focado na reação da equipe. O segundo tempo foi espetacular.
“Tínhamos a bola e víamos muitos espaços, então forçávamos o passe decisivo. Era questão de trocar um pouco mais de passes para dar tempo aos atacantes de se posicionarem. Quando recebem a bola perto da área, eles são decisivos.”
Barcelona em grande fase exibe poder de fogo assustador
Os quatro gols marcados na Turquia levaram o Barcelona à liderança da fase de liga, com nove gols em duas partidas, após a goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord na primeira rodada. Ao todo, o clube catalão marcou 84 gols em 28 jogos da Champions League sob o comando de Flick, alcançando a maior média de gols por partida (3) entre os clubes que disputaram 20 jogos ou mais sob o comando de um mesmo técnico desde 1992-93.
Ao falar sobre a força ofensiva e a profundidade do elenco nesta temporada, Pedri afirmou: "Temos muita confiança. Diziam que nos faltavam gols, mas estamos mostrando que este elenco tem muitas opções no ataque. É só o começo da temporada, então seguimos em frente.
"Acho que sempre há especulações, mas está claro que podemos marcar muitos gols. Também temos muitos jogadores de qualidade que entram durante as partidas. O elenco é muito amplo e muito bom, e dá para ver isso em campo."
De olho na sequência decisiva de jogos, o meio-campista ressaltou: "Temos partidas muito importantes pela frente. É o começo da temporada, mas esses jogos importam. Precisamos aproveitá-los e, acima de tudo, vencer."
- BSR Agency
Viagem de peso põe à prova retrospecto perfeito
A confirmação de que Pedri não sofreu dano muscular traz alívio à comissão técnica antes de uma sequência exigente de compromissos nacionais e continentais. O próximo grande desafio europeu do Barcelona será na terça-feira, 20 de outubro, quando a equipe viajará à França para enfrentar o Paris Saint-Germain. Já o Galatasaray, líder da Süper Lig turca, precisará se reorganizar rapidamente em busca de sua primeira vitória na fase de liga, ao receber o Lille no dia seguinte.
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