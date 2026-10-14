O Barcelona foi surpreendido pelo gol de abertura de Aleksey Batrakov e escapou por pouco de ficar dois gols atrás quando o VAR anulou a finalização de Baris Alper Yilmaz. Joao Cancelo empatou perto do intervalo. No segundo tempo, os visitantes dominaram: Fermin Lopez marcou de cabeça aos 50 minutos, Anthony Gordon fez seu primeiro gol na Champions League pelo Barcelona três minutos depois, e Karim Adeyemi, que saiu do banco, marcou aos 65.

Para esclarecer as dúvidas sobre sua saída antecipada, Pedri explicou sua condição física à Movistarapós a partida: “Eu estava com dor de estômago e me sentindo um pouco mal. Era melhor pedir para sair e deixar alguém descansado entrar.”

Ao comentar a calma da equipe para virar o jogo após o intervalo, ele acrescentou: “Acho que, no primeiro tempo, tivemos pressa demais para tentar dar o passe decisivo. Quando eles saem na frente em um ambiente como este, fica difícil, mas estou focado na reação da equipe. O segundo tempo foi espetacular.

“Tínhamos a bola e víamos muitos espaços, então forçávamos o passe decisivo. Era questão de trocar um pouco mais de passes para dar tempo aos atacantes de se posicionarem. Quando recebem a bola perto da área, eles são decisivos.”