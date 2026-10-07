A vitória da Espanha por 2 a 1 em Split representa um grande impulso para a campanha na Liga das Nações, mostrando que a equipe consegue atuar sob pressão em ambientes hostis. Mas o assunto no pós-jogo tem sido o lado perfeccionista da jovem estrela Lamine Yamal, já que o ponta do Barcelona foi uma ameaça constante ao longo de toda a partida em Split, mas ficou visivelmente decepcionado por não conseguir balançar as redes. Seu companheiro de equipe, Pedri, observou que a postura do jovem no vestiário refletia a de um jogador que não exige nada menos do que o melhor de si mesmo, independentemente do placar coletivo.

Ele explicou que a frustração do adolescente é um sinal de sua crescente maturidade e do desejo de ser um fator decisivo em todos os jogos que disputa. "Mais um grande jogo, faltou pontaria, aquela finesse dos jogos anteriores, mas ele sai muito bravo quando faz um bom jogo e desperdiça aquelas chances que vimos ele ter hoje, ele foi para o banco um pouco bravo", disse Pedri, como citado pelo Marca.