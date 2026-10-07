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Pedri revela frustração de Lamine Yamal por falta de eficiência nas finalizações apesar de vitória de virada da Espanha
Yamal estabelece padrões altos em Split
A vitória da Espanha por 2 a 1 em Split representa um grande impulso para a campanha na Liga das Nações, mostrando que a equipe consegue atuar sob pressão em ambientes hostis. Mas o assunto no pós-jogo tem sido o lado perfeccionista da jovem estrela Lamine Yamal, já que o ponta do Barcelona foi uma ameaça constante ao longo de toda a partida em Split, mas ficou visivelmente decepcionado por não conseguir balançar as redes. Seu companheiro de equipe, Pedri, observou que a postura do jovem no vestiário refletia a de um jogador que não exige nada menos do que o melhor de si mesmo, independentemente do placar coletivo.
Ele explicou que a frustração do adolescente é um sinal de sua crescente maturidade e do desejo de ser um fator decisivo em todos os jogos que disputa. "Mais um grande jogo, faltou pontaria, aquela finesse dos jogos anteriores, mas ele sai muito bravo quando faz um bom jogo e desperdiça aquelas chances que vimos ele ter hoje, ele foi para o banco um pouco bravo", disse Pedri, como citado pelo Marca.
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Um talento diferenciado para a Espanha
Apesar de não ter deixado o nome na súmula, a influência de Yamal na partida seguiu inegável. Sua capacidade de driblar defensores e criar espaço para os outros permitiu que a Espanha mantivesse a pressão sobre a linha defensiva da Croácia durante o segundo tempo. Pedri fez questão de destacar que, mesmo quando falta o toque final, o ponta oferece uma gravidade que tira os adversários de posição, criando brechas para o restante da equipe aproveitar.
O meio-campista foi além ao detalhar o impulso interno de Yamal para ter sucesso e afirmou: "Talvez essa pergunta seja para ele, mas ele é um cara que exige muito de si mesmo, sempre quer marcar, sempre quer acrescentar coisas ao time. Sempre, mesmo se não marcar ou der assistência, ele contribui muito porque atrai muitos jogadores. É um jogador diferente, que nos dá muito e, felizmente, nós o temos na seleção e no Barca."
Ganhando embalo na Liga das Nações
Embora atuações individuais como a de Yamal chamem as manchetes, a capacidade da equipe de virar uma desvantagem sugere uma flexibilidade tática crescente. O elenco segue mesclando veteranos já consolidados com talentos emergentes que já estão provando que pertencem ao mais alto nível do futebol internacional.
O desafio para Yamal será canalizar essa frustração para sua próxima partida, enquanto busca recuperar a precisão que definiu sua ascensão meteórica. Com o apoio de companheiros de equipe como Pedri e a confiança de seu treinador, as expectativas em torno do jogador de 19 anos continuam disparando. Seu desenvolvimento segue como uma das narrativas mais empolgantes do futebol europeu, à medida que ele lida com a pressão das responsabilidades duplas por clube e seleção.
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O foco agora se volta para os compromissos nacionais
A vitória sobre a Croácia foi um marco significativo para a Espanha, que precisou mostrar resiliência para garantir os três pontos. A seleção agora encerrou esta janela internacional específica, permitindo que os jogadores retornem aos seus compromissos com seus clubes. Para Yamal e Pedri, o foco volta para La Liga e para os compromissos europeus com o Barcelona antes da chegada da próxima série de jogos internacionais, em novembro. O próximo compromisso competitivo da Espanha será uma viagem a Praga, na quinta-feira, 12 de novembro de 2026, para enfrentar a República Tcheca. Depois, a equipe terá pela frente um confronto de alto nível contra a Inglaterra em Madri apenas três dias depois.
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