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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

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Pedri: O que o Yamal está passando vai muito além do que eu consigo imaginar... E passei por essa experiência contra a minha vontade

Espanha x Áustria
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L. Yamal
Espanha
Áustria
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Jogador do La Roja zomba dos críticos

O talentoso meio-campista Pedri, estrela da seleção espanhola e do Barcelona, defendeu o desempenho da La Roja após as recentes críticas, apesar de a equipe não ter sofrido nenhuma derrota nas partidas da primeira fase da Copa do Mundo de 2026.

A equipe do técnico Luis de La Fuente estreou na fase de grupos com um empate sem gols contra Cabo Verde, antes de vencer a Arábia Saudita por 4 a 0 e o Uruguai por 1 a 0, mas mesmo assim não escapou das críticas.

Pedri também discutiu como as lesões contribuíram para o seu amadurecimento e como está acompanhando a ascensão de Lamine Yamal, a nova joia do futebol mundial.

  • Ironia contra os críticos

    Ciente de que as expectativas em relação à Espanha são sempre muito altas, o jogador de 23 anos preferiu lidar com os comentários negativos após a partida contra o Uruguai com bom humor, lembrando a todos que a equipe continua focada no objetivo final.

    “Parece que perdemos as três partidas porque as pessoas dizem que ninguém está jogando bem”, disse ele, rindo, em entrevista à agência de notícias espanhola.

    Em seguida, acrescentou: “Estamos bem. Estamos ansiosos pelas oitavas de final e por continuar evoluindo. Sabemos que temos muito espaço para melhorar e alcançar nosso melhor nível. Foi uma partida difícil, cheia de empurrões e chutes. Sabíamos que seria um jogo acirrado. Faltaram dois jogadores, Pino e Nico Williams, e esperamos que se recuperem logo para nos ajudar”.

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    • Publicidade

  • "O que o Yamal está passando me ultrapassa em muito"

    Pedri também reservou um tempo para falar sobre o atual desempenho de Lamine Yamal. Sem qualquer sentimento de inveja, o meio-campista expressou sua admiração pelo companheiro e elogiou sua estabilidade psicológica ao lidar com uma realidade que mudou da noite para o dia.

    Ele afirmou: “Vejo Lamine em boa forma, animado, muito inteligente, muito rápido e muito maduro. Tudo o que ele quer é se divertir. Eu o vejo muito maduro. O que ele está passando vai muito além do que eu passei; é algo muito maior. Eu o vejo maduro, muito calmo. O que importa para ele é jogar e se divertir”.

    E continuou: “Ele adora os grandes jogos e não esconde seus sentimentos, e é exatamente isso que ele deve fazer. Aproveitar o futebol e a vida que mudou em um instante, se adaptar à sua nova vida e aproveitá-la”.

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  • A dor da ausência... Tudo passa

    No plano pessoal, Pedri relembrou a dor de ter ficado de fora das fases finais do Campeonato Europeu de 2024 devido a uma lesão grave, uma ferida que agora serve de motivação para que ele dê o máximo de si em campo durante este torneio.

    Ele revelou que o período longe dos campos o ajudou a se redescobrir, a mudar seus hábitos de treino e a compreender o ritmo do jogo a partir de uma perspectiva externa.

    Ele explicou: “Tive que passar por essa experiência de uma forma que não gostaria, mas assim é o futebol. Uma lesão me afastou dos campos. Estava enfrentando essa fase final com muita vontade de chegar até o fim, e espero que esta Copa do Mundo termine comigo em campo”.

    E continuou: “Aprendemos algo com cada lesão. Assistir ao futebol de fora é completamente diferente de estar no meio da ação. Você para para refletir sobre o motivo do mau desempenho da equipe, algo que às vezes é difícil perceber de fora. Encontrei uma forma de treinar muito mais adequada para mim, usando faixas elásticas e exercícios de alongamento... Eu não fazia isso antes, mas agora faço e é extremamente eficaz”.

    E continuou: “Nunca saberei se as lesões foram resultado de ter negligenciado esse método, nunca saberemos, mas o importante é entender o próprio corpo e encontrar o equilíbrio”.

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  • Ele parecia ter aproveitado o sábio conselho que recebeu na infância e mantinha a humildade, apesar de ver milhares de crianças vestindo sua camisa nas ruas; por isso, Pedri encerrou sua fala lembrando às pessoas o princípio que orienta sua carreira.

    Ele revelou: “Meu pai me disse quando eu era pequeno: ‘Se as coisas não derem certo, junte-se à equipe’”.

    E enfatizou: “É isso que tento fazer. Claro, você precisa usar a cabeça ao correr, mas tento trabalhar em prol da equipe”.

    Graças a esse compromisso coletivo e à magia que ainda está presente em suas chuteiras, o “mágico” da seleção da La Roja se prepara para liderar a Espanha na batalha contra a Áustria nas oitavas de final da Copa do Mundo na próxima quinta-feira, quando não há margem para erros. 

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