Pedri: O que o Yamal está passando vai muito além do que eu consigo imaginar... E passei por essa experiência contra a minha vontade

No plano pessoal, Pedri relembrou a dor de ter ficado de fora das fases finais do Campeonato Europeu de 2024 devido a uma lesão grave, uma ferida que agora serve de motivação para que ele dê o máximo de si em campo durante este torneio.

Ele revelou que o período longe dos campos o ajudou a se redescobrir, a mudar seus hábitos de treino e a compreender o ritmo do jogo a partir de uma perspectiva externa.

Ele explicou: “Tive que passar por essa experiência de uma forma que não gostaria, mas assim é o futebol. Uma lesão me afastou dos campos. Estava enfrentando essa fase final com muita vontade de chegar até o fim, e espero que esta Copa do Mundo termine comigo em campo”.

E continuou: “Aprendemos algo com cada lesão. Assistir ao futebol de fora é completamente diferente de estar no meio da ação. Você para para refletir sobre o motivo do mau desempenho da equipe, algo que às vezes é difícil perceber de fora. Encontrei uma forma de treinar muito mais adequada para mim, usando faixas elásticas e exercícios de alongamento... Eu não fazia isso antes, mas agora faço e é extremamente eficaz”.

E continuou: “Nunca saberei se as lesões foram resultado de ter negligenciado esse método, nunca saberemos, mas o importante é entender o próprio corpo e encontrar o equilíbrio”.

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