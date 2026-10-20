O Barcelona terá uma das semanas mais exigentes da temporada sob o comando de Hansi Flick, com confrontos decisivos contra o campeão europeu Paris Saint-Germain e seus rivais nacionais pela frente. O duelo no meio desta semana reunirá vários rostos conhecidos, incluindo o ex-ponta do Barcelona Ousmane Dembele e o atual atacante do PSG Ferran Torres. Pedri fez um aviso bem-humorado ao compatriota Torres antes da partida.

“Espero que ele não tenha sorte nesta partida, que não marque. Desejo sorte a ele no restante da temporada. Tenho uma relação muito boa com ele e conversamos bastante quando estamos na seleção”, brincou.