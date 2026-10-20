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Donny Afroni
Traduzido por

Pedri faz alerta bem-humorado a Ferran Torres antes de grande confronto entre PSG e Barcelona

Pedri
Barcelona
F. Torres
PSG
Liga dos Campeões

O astro do Barcelona Pedri mandou um recado bem-humorado ao amigo próximo Ferran Torres enquanto o gigante catalão se prepara para um grande confronto com o Paris Saint-Germain na Champions League. O meio-campista ressaltou a importância da partida e a qualidade do PSG em todos os setores do campo, em um duelo entre duas potências europeias que se destacam com a bola nos pés.

  • Aviso atrevido de Pedri a Torres

    O Barcelona terá uma das semanas mais exigentes da temporada sob o comando de Hansi Flick, com confrontos decisivos contra o campeão europeu Paris Saint-Germain e seus rivais nacionais pela frente. O duelo no meio desta semana reunirá vários rostos conhecidos, incluindo o ex-ponta do Barcelona Ousmane Dembele e o atual atacante do PSG Ferran Torres. Pedri fez um aviso bem-humorado ao compatriota Torres antes da partida.

    “Espero que ele não tenha sorte nesta partida, que não marque. Desejo sorte a ele no restante da temporada. Tenho uma relação muito boa com ele e conversamos bastante quando estamos na seleção”, brincou.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    O meio-campista exalta a incrível evolução de Dembele

    Pedri também relembrou a época em que dividiu o campo com Dembele na Catalunha e a habilidade impressionante que o ponta demonstrava com frequência longe dos olhos do público. Embora o francês fizesse coisas incríveis nos treinos, seu desempenho inicial era marcado mais pela irregularidade e por períodos imprevisíveis do que por atuações dominantes semana após semana. O meio-campista observou que seu ex-companheiro finalmente conseguiu aproveitar todo o seu potencial nos maiores palcos, deixando de ser um talento inconstante para se tornar um jogador de classe mundial.

    “Nos treinos, eu o via fazer coisas incríveis. Ele jogava bem, mas era mais irregular do que agora, quando despontou e se tornou um jogador de classe mundial”, afirmou o jogador de 23 anos.

  • Desafiando os atuais reis da Europa

    O Barcelona sabe bem o tamanho do desafio que tem pela frente diante de um PSG que dominou o cenário continental nos últimos anos. Sob o comando de Luis Enrique, o clube francês montou um elenco completo e equilibrado. A equipe catalã sabe, portanto, que precisará de precisão tática e concentração para competir. Pedri ressaltou a importância do confronto e destacou a qualidade do PSG em todos os setores do campo.

    “Eles têm muitas qualidades no ataque, são jogadores capazes de mudar o rumo de uma partida e sabem controlar o jogo no meio-campo. Não vou reinventar a roda: eles venceram as duas últimas edições da Champions League”, afirmou.

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    Choque de realidade antes de um grande confronto

    O jogador da seleção espanhola procurou conter as expectativas ao rejeitar a ideia de que o próximo confronto com a equipe francesa deva ser encarado como uma final. Embora reconheça a dimensão do desafio e a qualidade do adversário, ele ressaltou a importância de manter a perspectiva, em vez de tratar uma única partida como o ponto culminante da temporada.

    “É um jogo difícil contra um adversário forte, mas não é uma final. Queremos vencer e manter a boa fase. É uma partida para ver em que ponto estamos”, explicou.

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