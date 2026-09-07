O Barcelona deu uma clara demonstração de força em Mestalla no domingo, desmontando o Valencia em uma goleada por cinco gols que evidenciou a crescente sintonia entre Pedri e Rodri, reforço que chegou no verão europeu. Apesar das preocupações antes da partida sobre a compatibilidade tática entre os dois, os internacionais espanhóis dominaram o meio-campo e ajudaram a equipe de Hansi Flick a manter o início perfeito na campanha doméstica. Pedri, que marcou durante a goleada, foi rápido ao rebater a narrativa de que seu estilo entra em choque com o ex-volante do Manchester City. O jogador das Ilhas Canárias insistiu que a parceria já está dando frutos e só vai melhorar ao longo da temporada.

"Foi dito que não funcionamos juntos, mas é muito confortável jogar com Rodri", disse ele à Movistar. "Ele quase nunca perde a bola e isso ajuda muito na defesa. Vamos ter um bom entendimento, que vai ficar ainda melhor com cada vez mais jogos."