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Pedri descarta temores sobre parceria com Rodri enquanto novo meio-campo do Barcelona encaixa em goleada por 5 a 0 sobre o Valencia
Aula no meio-campo cala os críticos
O Barcelona deu uma clara demonstração de força em Mestalla no domingo, desmontando o Valencia em uma goleada por cinco gols que evidenciou a crescente sintonia entre Pedri e Rodri, reforço que chegou no verão europeu. Apesar das preocupações antes da partida sobre a compatibilidade tática entre os dois, os internacionais espanhóis dominaram o meio-campo e ajudaram a equipe de Hansi Flick a manter o início perfeito na campanha doméstica. Pedri, que marcou durante a goleada, foi rápido ao rebater a narrativa de que seu estilo entra em choque com o ex-volante do Manchester City. O jogador das Ilhas Canárias insistiu que a parceria já está dando frutos e só vai melhorar ao longo da temporada.
"Foi dito que não funcionamos juntos, mas é muito confortável jogar com Rodri", disse ele à Movistar. "Ele quase nunca perde a bola e isso ajuda muito na defesa. Vamos ter um bom entendimento, que vai ficar ainda melhor com cada vez mais jogos."
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Flick encontra a peça que faltava em Rodri
A chegada de Rodri acrescentou uma camada de liderança experiente a um elenco que continua a se apoiar fortemente nas melhores promessas de La Masia. Embora o Barcelona tenha sido inicialmente ligado a uma investida por Julian Alvarez, o diretor esportivo Deco mudou de rota para garantir a contratação do meio-campista de 30 anos, uma operação que já está rendendo frutos. Flick tem sido enfático ao falar da necessidade de sua equipe mostrar mais maturidade, especialmente quando está em vantagem nas partidas.
Flick foi efusivo nos elogios à estreia do meio-campista como titular, destacando sua influência dentro e fora de campo. "Tudo o que ele faz faz sentido. Rodri é incrível. Não apenas em campo, mas também no vestiário."
A vida sem um camisa 9 de referência
Embora o meio-campo tenha funcionado como uma máquina bem lubrificada, ainda havia dúvidas antes do apito inicial sobre a capacidade de o Barcelona fazer gols na ausência de um centroavante tradicional e prolífico. No entanto, a atuação com cinco gols silenciou essas dúvidas, com Raphinha, Lamine Yamal e Pedri contribuindo para uma exibição ofensiva implacável. A vitória levou o Barcelona a 17 gols em apenas quatro partidas, sugerindo que o sistema ofensivo fluido de Flick é mais do que capaz de compensar a falta de um talismã. Pedri acredita que a enorme variedade de ameaças ofensivas no elenco é a maior força do clube neste ano.
"As pessoas sempre querem um atacante que marque 40 gols por temporada, mas temos muitos jogadores que podem fazer esse trabalho. Temos muitos jogadores que vão aparecer nessas posições para marcar gols: temos Raphinha, Lamine, Anthony Gordon, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi... Não vamos ter falta de gols nesta temporada", afirmou Pedri.
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Um começo perfeito aumenta o embalo na disputa pelo título
O resultado no Mestalla deixa o Barcelona com três pontos de vantagem na liderança de La Liga, com um aproveitamento perfeito de quatro vitórias em quatro jogos. Isso representa uma importante demonstração de intenção de Flick, que agora está em sua terceira temporada no comando e parece finalmente ter equilibrado a intensidade da pressão alta da equipe com a necessária solidez defensiva. A harmonia entre os reforços veteranos e a base jovem criou um clima de otimismo em torno do Camp Nou que não era sentido havia anos. Enquanto o Barcelona se prepara para as exigências da Champions League e de um calendário doméstico apertado, a crescente relação entre seus dois maestros do meio-campo estará sob os holofotes.
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