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Pedri dá sua opinião sincera sobre Julián Álvarez em meio às tentativas do Barcelona de contratar o craque do Atlético de Madrid
Pedri quebra o silêncio sobre o cobiçado craque do Atlético
A saga em torno da transferência de Álvarez chamou a atenção dos principais líderes do elenco do Barcelona, com o craque do meio-campo Pedri discutindo abertamente a possibilidade de uma negociação. Em entrevista transmitida pela Teledeporte, o jogador da seleção espanhola não escondeu sua imensa admiração profissional pelo atacante do Atlético de Madrid.
“Como jogador, gosto muito do Julián, e sempre disse que quero os melhores jogadores no Barcelona”, admitiu Pedri com franqueza quando questionado sobre a possível transferência. No entanto, o jogador de 23 anos não demorou a equilibrar seu entusiasmo com uma ressalva realista, alertando que “muitas coisas precisam acontecer para que isso se concretize”.
- AFP
A cautela estratégica orienta a postura do líder do Barcelona
O comentário ponderado de Pedri surge em um momento extremamente delicado, enquanto os executivos Deco e Joan Laporta tentam lidar com um cenário financeiro notoriamente complicado. Ciente de que o Atlético de Madrid não está disposto a simplificar as negociações e de que as relações diretas na diretoria continuam frágeis, o jovem meio-campista optou deliberadamente por acalmar os ânimos.
“Não quero me intrometer nos assuntos do clube ou do jogador”, acrescentou Pedri, demonstrando uma postura madura diante do atual circo midiático. “Se o acordo for fechado e a transferência acontecer, então seja bem-vindo ao time.”
Alvarez exige sua saída
Todo o processo de transferência foi acionado depois que Álvarez deixou bem clara sua posição em relação ao clube, pedindo publicamente aos dirigentes do Atlético que o colocassem no mercado. Diz-se que o jogador de 26 anos está extremamente determinado a garantir o que é amplamente considerado uma transferência dos sonhos: vestir a camisa blaugrana na próxima temporada.
Preparando uma oferta de €130 milhões por Alvarez, o Barcelona colocou o campeão da Copa do Mundo no topo de sua lista de prioridades de transferências para substituir Robert Lewandowski, que deixa um enorme vazio no ataque após o término de seu contrato no Camp Nou.
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Agüero apoia Álvarez
Sergio Agüero, lenda do Manchester City e da Argentina, defendeu a decisão de Álvarez de tornar pública sua solicitação de transferência durante a Copa do Mundo de 2026, insistindo que a honestidade era a única opção válida.
O Atlético de Madrid apontou para uma cláusula de rescisão que, segundo relatos, chegaria a 500 milhões de euros, mesmo com a proposta do Real Madrid, de 150 milhões de euros, tendo sido categoricamente rejeitada. Álvarez marcou 49 gols e deu 17 assistências em 106 partidas em todas as competições ao longo de suas duas temporadas no Atlético de Madrid.