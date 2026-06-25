Pedri dá sua opinião sincera sobre Julián Álvarez em meio às tentativas do Barcelona de contratar o craque do Atlético de Madrid

A saga em torno da transferência de Álvarez chamou a atenção dos principais líderes do elenco do Barcelona, com o craque do meio-campo Pedri discutindo abertamente a possibilidade de uma negociação. Em entrevista transmitida pela Teledeporte, o jogador da seleção espanhola não escondeu sua imensa admiração profissional pelo atacante do Atlético de Madrid.

“Como jogador, gosto muito do Julián, e sempre disse que quero os melhores jogadores no Barcelona”, admitiu Pedri com franqueza quando questionado sobre a possível transferência. No entanto, o jogador de 23 anos não demorou a equilibrar seu entusiasmo com uma ressalva realista, alertando que “muitas coisas precisam acontecer para que isso se concretize”.







