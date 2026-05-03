Pedri bate o recorde do Barcelona, anteriormente detido por Lionel Messi, após atingir um marco notável

A equipe de Flick entra agora na reta final da temporada com a ambição de conquistar o máximo de pontos possível nos jogos que ainda restam. Para alcançar a prestigiosa marca de 100 pontos, o líder do campeonato precisa superar uma reta final desafiadora, que inclui um El Clásico de alto risco contra o Real Madrid, seguido por confrontos contra o Deportivo Alavés, o Real Betis e o Valencia. Embora o título esteja ao seu alcance, manter essa consistência implacável será essencial para igualar os recordes históricos estabelecidos por José Mourinho e Tito Vilanova há mais de uma década.