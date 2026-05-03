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Pedri bate o recorde do Barcelona, anteriormente detido por Lionel Messi, após atingir um marco notável
Uma noite histórica em Pamplona
Pedri alcançou um marco notável durante a vitória do Barcelona por 2 a 1 no El Sadar, registrando oficialmente sua 200ª partida como titular pelo gigante catalão. Ao atingir essa marca com apenas 23 anos e 159 dias, o jogador das Ilhas Canárias tornou-se o jogador mais jovem da história do clube a atingir esse número. Ele superou com sucesso a marca anterior estabelecida por Messi, que atingiu a marca de 200 partidas como titular aos 23 anos e 227 dias, bem como o recorde anterior de Xavi Hernández.
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Pilar da equipe
A regularidade do jogador de 23 anos é particularmente impressionante, considerando que ele continua sendo a espinha dorsal indiscutível de um meio-campo que conta com outros talentos de destaque, como Gavi. Flick identificou o meia-armador como um pilar fundamental do seu sistema, observando que, atualmente, é impensável que a equipe consiga se virar sem o seu brilhantismo técnico. Embora Pedri detenha o recorde por enquanto, a rápida ascensão de Lamine Yamal e Pau Cubarsi sugere que seu novo marco baseado na idade poderá eventualmente ser desafiado pela mais recente safra de adolescentes do clube.
Produção criativa consistente
A influência de Pedri na atual campanha se reflete em suas estatísticas, já que ele disputou 26 partidas da La Liga nesta temporada. Nesse período, ele marcou dois gols e deu oito assistências, provando ser uma fonte confiável de criatividade na busca do Barcelona pela conquista do título nacional. Sua parceria na dupla de volantes permitiu que o líder do campeonato ditasse o ritmo das partidas, garantindo que a equipe permaneça com 14 pontos de vantagem na liderança da tabela, faltando apenas quatro jogos para o fim da temporada.
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Buscando um acabamento perfeito
A equipe de Flick entra agora na reta final da temporada com a ambição de conquistar o máximo de pontos possível nos jogos que ainda restam. Para alcançar a prestigiosa marca de 100 pontos, o líder do campeonato precisa superar uma reta final desafiadora, que inclui um El Clásico de alto risco contra o Real Madrid, seguido por confrontos contra o Deportivo Alavés, o Real Betis e o Valencia. Embora o título esteja ao seu alcance, manter essa consistência implacável será essencial para igualar os recordes históricos estabelecidos por José Mourinho e Tito Vilanova há mais de uma década.