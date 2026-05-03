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CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Pedri bate o recorde do Barcelona, anteriormente detido por Lionel Messi, após atingir um marco notável

Pedri
L. Messi
Barcelona
Barcelona x Real Madrid
Real Madrid
La Liga

Pedri inscreveu seu nome nos livros de história do Barcelona ao superar um recorde de longa data que antes pertencia ao lendário Lionel Messi. O maestro do meio-campo alcançou um marco significativo em sua carreira durante a vitória sobre o Osasuna, consolidando seu status como o coração indispensável da renovada equipe blaugrana de Hansi Flick.

  • Uma noite histórica em Pamplona

    Pedri alcançou um marco notável durante a vitória do Barcelona por 2 a 1 no El Sadar, registrando oficialmente sua 200ª partida como titular pelo gigante catalão. Ao atingir essa marca com apenas 23 anos e 159 dias, o jogador das Ilhas Canárias tornou-se o jogador mais jovem da história do clube a atingir esse número. Ele superou com sucesso a marca anterior estabelecida por Messi, que atingiu a marca de 200 partidas como titular aos 23 anos e 227 dias, bem como o recorde anterior de Xavi Hernández.

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    Pilar da equipe

    A regularidade do jogador de 23 anos é particularmente impressionante, considerando que ele continua sendo a espinha dorsal indiscutível de um meio-campo que conta com outros talentos de destaque, como Gavi. Flick identificou o meia-armador como um pilar fundamental do seu sistema, observando que, atualmente, é impensável que a equipe consiga se virar sem o seu brilhantismo técnico. Embora Pedri detenha o recorde por enquanto, a rápida ascensão de Lamine Yamal e Pau Cubarsi sugere que seu novo marco baseado na idade poderá eventualmente ser desafiado pela mais recente safra de adolescentes do clube.

  • Produção criativa consistente

    A influência de Pedri na atual campanha se reflete em suas estatísticas, já que ele disputou 26 partidas da La Liga nesta temporada. Nesse período, ele marcou dois gols e deu oito assistências, provando ser uma fonte confiável de criatividade na busca do Barcelona pela conquista do título nacional. Sua parceria na dupla de volantes permitiu que o líder do campeonato ditasse o ritmo das partidas, garantindo que a equipe permaneça com 14 pontos de vantagem na liderança da tabela, faltando apenas quatro jogos para o fim da temporada.

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    Buscando um acabamento perfeito

    A equipe de Flick entra agora na reta final da temporada com a ambição de conquistar o máximo de pontos possível nos jogos que ainda restam. Para alcançar a prestigiosa marca de 100 pontos, o líder do campeonato precisa superar uma reta final desafiadora, que inclui um El Clásico de alto risco contra o Real Madrid, seguido por confrontos contra o Deportivo Alavés, o Real Betis e o Valencia. Embora o título esteja ao seu alcance, manter essa consistência implacável será essencial para igualar os recordes históricos estabelecidos por José Mourinho e Tito Vilanova há mais de uma década.

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