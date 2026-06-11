Com pedidos de torcidas de Flamengo e Cruzeiro, autor do primeiro gol da Copa do Mundo já foi rejeitado no Rubro-Negro

O primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 teve sotaque latino-americano e repercussão imediata no futebol brasileiro. Autor do gol que abriu a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, Julián Quiñones chamou a atenção de torcedores de Flamengo e Cruzeiro, que passaram a pedir a contratação do atacante nas redes sociais.

Natural da Colômbia e naturalizado mexicano, o camisa 16 aproveitou uma falha da defesa sul-africana para balançar as redes e entrar para a história como o primeiro goleador do Mundial. O desempenho na estreia reforçou o bom momento vivido pelo jogador, que também teve números expressivos na última temporada pelo Al Qadsiah, da Arábia Saudita.