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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Com pedidos de torcidas de Flamengo e Cruzeiro, autor do primeiro gol da Copa do Mundo já foi rejeitado no Rubro-Negro

México
México x África do Sul
África do Sul
Copa do Mundo
J. Quinones
Flamengo
Cruzeiro

Julián Quiñones brilhou na abertura da Copa do Mundo de 2026 ao marcar o primeiro gol do torneio pelo México e virou alvo de elogios de torcedores brasileiros

O primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 teve sotaque latino-americano e repercussão imediata no futebol brasileiro. Autor do gol que abriu a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, Julián Quiñones chamou a atenção de torcedores de Flamengo e Cruzeiro, que passaram a pedir a contratação do atacante nas redes sociais.

Natural da Colômbia e naturalizado mexicano, o camisa 16 aproveitou uma falha da defesa sul-africana para balançar as redes e entrar para a história como o primeiro goleador do Mundial. O desempenho na estreia reforçou o bom momento vivido pelo jogador, que também teve números expressivos na última temporada pelo Al Qadsiah, da Arábia Saudita.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Flamengo já teve chance de contratar o atacante

    O curioso é que Quiñones esteve no radar do Flamengo recentemente. Em janeiro deste ano, o atacante foi oferecido ao clube carioca por intermediários, mas a diretoria rubro-negra optou por não avançar nas negociações.

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    Na ocasião, o diretor de futebol José Boto priorizava atletas mais jovens para reforçar o elenco. Aos 29 anos, Quiñones não se encaixava no perfil buscado pelo departamento de futebol, apesar dos números que apresentava no futebol saudita.

    Desde então, o atacante seguiu acumulando gols. Na temporada passada, marcou 37 vezes em 35 partidas pelo Al Qadsiah, tendo superado até mesmo Cristiano Ronaldo entre os principais artilheiros do futebol saudita.

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  • Torcedores rubro-negros questionam decisão

    Após a atuação decisiva na abertura da Copa, torcedores do Flamengo foram às redes sociais elogiar o atacante e questionar a decisão tomada no início do ano.

    A necessidade de contratar um reserva para Pedro também contribuiu para o movimento. O técnico Leonardo Jardim tem buscado alternativas para o setor ofensivo, e parte da torcida entende que Quiñones poderia cumprir esse papel com qualidade e experiência.

    Apesar da repercussão, não há qualquer negociação em andamento entre o clube carioca e o jogador neste momento. Se no Flamengo o nome gerou debates sobre uma contratação que não aconteceu, no Cruzeiro o movimento foi de sugestão para uma futura investida.

    Torcedores celestes aproveitaram a grande atuação do mexicano para pedir que a diretoria observasse o atacante na próxima janela de transferências. Comentários como “Contrata, Cruzeiro” e “Que jogador” se espalharam pelas redes sociais durante e após a partida.