Pedido de 70 milhões de euros: Arsenal parece estar de olho na estrela em ascensão da Bundesliga

Há menos de um ano, o Bayer pagou apenas 5,25 milhões de euros pela contratação de Kofane — e agora pode fechar um negócio gigantesco. Pois, segundo a reportagem, o clube da Bundesliga pretende receber entre 60 e 70 milhões de euros pelos atacantes dos concorrentes ingleses com grande poder financeiro — multiplicando assim por mais de dez o valor investido.

Apenas com Kai Havertz (transferido para o Chelsea em 2020 por 100 milhões de euros) e Florian Wirtz (transferido para o Liverpool em 2025 por 125 milhões de euros) o Bayer arrecadou mais dinheiro do que o que agora supostamente seria possível com Kofane.