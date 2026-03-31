O Arsenal estaria interessado em Christian Kofane, do Bayer Leverkusen. É o que informa a Sky. Segundo a emissora, os Gunners são apenas um dos vários clubes ingleses que têm o atacante camaronês na lista de desejos.
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Pedido de 70 milhões de euros: Arsenal parece estar de olho na estrela em ascensão da Bundesliga
Kofane chegou ao Werkself no verão passado, vindo do Albacete, time da segunda divisão espanhola. Em sua primeira temporada, ele impressionou imediatamente na Bundesliga e, por isso, também foi escalado na Liga dos Campeões, competição em que o Bayer foi eliminado pelo Arsenal em confronto direto.
No total, o jogador de 19 anos soma 15 pontos em 39 partidas oficiais pelo Leverkusen.
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A Bayer pretende aumentar o valor da transferência em mais de dez vezes
Há menos de um ano, o Bayer pagou apenas 5,25 milhões de euros pela contratação de Kofane — e agora pode fechar um negócio gigantesco. Pois, segundo a reportagem, o clube da Bundesliga pretende receber entre 60 e 70 milhões de euros pelos atacantes dos concorrentes ingleses com grande poder financeiro — multiplicando assim por mais de dez o valor investido.
Apenas com Kai Havertz (transferido para o Chelsea em 2020 por 100 milhões de euros) e Florian Wirtz (transferido para o Liverpool em 2025 por 125 milhões de euros) o Bayer arrecadou mais dinheiro do que o que agora supostamente seria possível com Kofane.
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Nicolo Tresoldi como sucessor de Christian Kofane no Bayer?
O Arsenal já conta com um elenco forte no ataque, com Viktor Gyökeres, Kai Havertz e Gabriel Jesus, mas Kofane deve ser visto como um investimento para o futuro devido à sua idade — e, por isso, ainda assim ser interessante para o líder da Premier League.
Caso Kofane deixe a Bundesliga rapidamente, segundo a reportagem, o jogador da seleção sub-21 Nicolo Tresoldi, do Club Brugge, seria um candidato à sua sucessão em Leverkusen. No entanto, o atacante também já está sendo cotado pelo Borussia Dortmund.
Os números de Christian Kofane na temporada 25/26:
Jogos: 39 Minutos em campo: 1744 Gols: 7 Assistências: 8