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Pede-se indenização de 104 milhões de libras por parte do Cardiff City pela morte de Emiliano Sala é indeferido por tribunal francês
Derrota judicial para o Bluebirds em Nantes
O atacante argentino e o piloto David Ibbotson morreram quando a aeronave Piper Malibu em que viajavam caiu no Canal da Mancha, enquanto Sala se deslocava da França para se juntar aos seus novos companheiros de equipe no sul do País de Gales. Após a tragédia, o Cardiff iniciou um processo judicial contra o Nantes, reivindicando € 120 milhões (£ 104 milhões) por perda de receita potencial e danos. No entanto, o juiz francês decidiu contra o clube, ordenando que ele pagasse aproximadamente £ 400.000 em custas judiciais e indenização por danos morais ao time da Ligue 1.
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Reação da equipe jurídica do FC Nantes
A decisão foi recebida com alívio pelos representantes do Nantes, que sempre sustentaram que o clube não tinha qualquer responsabilidade pela logística do voo ou pelo acidente ocorrido. Os advogados Jérôme Marsaudon e Louis Marie Absil emitiram uma declaração conjunta após o veredicto, expressando sua satisfação com o desfecho do processo, que se estendeu por vários anos.
A declaração dizia: “O FC Nantes não é, de forma alguma, responsável pela tragédia ocorrida, e estamos satisfeitos que o tribunal tenha ouvido nosso caso e confirmado isso em termos muito claros.”
A decisão do tribunal estipulou que a multa imposta ao Cardiff deve ser paga imediatamente, independentemente de o clube galês decidir levar o caso adiante por meio do sistema de apelações.
O Cardiff City manifesta "grande amargura"
Os representantes do clube galês, que estavam acompanhados no tribunal pela mãe de Sala, Mercedes Taffarel, expressaram sua decepção. Celine Jones, do escritório Capital Law, representando o Cardiff City, sugeriu que o veredicto não atendeu aos padrões de integridade que esperavam ao levar o caso à justiça francesa.
“Lamentamos profundamente que o tribunal não tenha reconhecido a responsabilidade do FC Nantes nesta tragédia”, declarou Jones. “Iniciamos este processo para que toda a verdade sobre este caso viesse à tona, em respeito à memória de Emiliano Sala. Hoje constatamos com grande amargura que os princípios de transparência, integridade e segurança no futebol profissional não prevaleceram nesta decisão. Não houve justiça e acho que isso é difícil para a família. Posso dizer aos torcedores do Cardiff que o clube fez o que considerou certo, se esforçou ao máximo para buscar justiça e ainda não conseguiu obtê-la.”
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Possibilidade de recursos futuros
Embora essa decisão represente um grande revés para o Cardiff, o processo judicial pode ainda não ter chegado ao fim. O clube dispõe agora de um prazo de um mês para interpor recurso formal contra a decisão. Caso opte por seguir adiante, o caso seria encaminhado ao Tribunal de Apelação de Rennes, um processo que, segundo especialistas, poderia levar até mais dois anos para ser resolvido.
Um recurso desencadearia efetivamente um novo julgamento, permitindo que as provas fossem reexaminadas na íntegra. Por enquanto, os dirigentes do Cardiff City indicaram que vão dedicar algum tempo para refletir sobre o veredicto antes de decidir o próximo passo. A tragédia continua a pairar sobre ambos os clubes cinco anos depois que a transferência recorde de 15 milhões de libras deveria ter ocorrido, destacando o legado complexo e doloroso do falecimento do atacante.