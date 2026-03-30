Pede-se indenização de 104 milhões de libras por parte do Cardiff City pela morte de Emiliano Sala é indeferido por tribunal francês

A decisão foi recebida com alívio pelos representantes do Nantes, que sempre sustentaram que o clube não tinha qualquer responsabilidade pela logística do voo ou pelo acidente ocorrido. Os advogados Jérôme Marsaudon e Louis Marie Absil emitiram uma declaração conjunta após o veredicto, expressando sua satisfação com o desfecho do processo, que se estendeu por vários anos.

A declaração dizia: “O FC Nantes não é, de forma alguma, responsável pela tragédia ocorrida, e estamos satisfeitos que o tribunal tenha ouvido nosso caso e confirmado isso em termos muito claros.”

A decisão do tribunal estipulou que a multa imposta ao Cardiff deve ser paga imediatamente, independentemente de o clube galês decidir levar o caso adiante por meio do sistema de apelações.