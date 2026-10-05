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"Peço desculpas sinceramente": emprestado pelo Tottenham, Yang Min-hyeok faz pedido público de desculpas após comentários sobre isenção do serviço militar gerarem reação negativa depois do ouro nos Jogos Asiáticos
Polêmica se segue à glória nos Jogos Asiáticos
O sucesso no cenário internacional costuma ser motivo de comemoração geral, mas, para o jovem do Tottenham Hotspur Yang, uma recente conquista da medalha de ouro foi ofuscada por atritos fora de campo. O jogador de 20 anos, que se transferiu por empréstimo de uma temporada para o Westerlo, da Pro League belga, durante a janela de transferências de verão, teve papel fundamental no triunfo da Coreia do Sul sobre o Japão, país-sede, na final de sábado, ao dar a assistência para Eom Jisung, do Swansea City, marcar o gol da vitória.
Na Coreia do Sul, homens aptos fisicamente são obrigados a cumprir entre 18 e 21 meses de serviço militar antes dos 28 anos. Atletas de elite que conquistam o ouro nos Jogos Asiáticos ou qualquer medalha nas Olimpíadas recebem uma isenção, o que lhes permite seguir suas carreiras profissionais sem interrupções após completar apenas algumas semanas de treinamento básico. Esse caminho foi utilizado de forma notória pelo ex-capitão do Spurs Son Heung-min em 2018.
- AFP
Yang esclarece seus comentários motivacionais
A polêmica começou quando Yang foi questionado sobre o significado da vitória e as recompensas físicas envolvidas. O ponta foi citado dizendo: "Estávamos sendo compensados, e a compensação era a isenção do serviço militar, então parece que jogamos com essa única coisa em mente. Honestamente, se era um troféu ou uma medalha não era importante." Essas palavras foram interpretadas por muitos como uma desconsideração pela honra de representar os Guerreiros Taeguk. À medida que as críticas se intensificaram, o jogador emprestado pelo Tottenham percebeu a gravidade de sua declaração e recorreu às redes sociais para publicar um pedido de desculpas amplo e sincero a seus compatriotas.
Em seu longo comunicado, Yang expressou arrependimento pela forma como suas palavras foram percebidas pelo público. O jogador escreveu: "Olá, aqui é Yang Min-hyeok. Peço sinceras desculpas por ter causado decepção e desconforto a tantas pessoas com minhas declarações sobre os Jogos Asiáticos. Participar dos Jogos Asiáticos como representante da Coreia do Sul teve grande significado para mim e, como atleta, naturalmente dei tudo de mim com o objetivo de conquistar o título e a medalha de ouro. No entanto, não consegui transmitir adequadamente que a isenção do serviço militar era apenas uma entre várias motivações, ao lado do desejo de alcançar grandes resultados, que me impulsionavam."
Falando à comunidade do serviço militar
Além das implicações esportivas, os comentários de Yang foram vistos por alguns como insensíveis em relação aos milhares de jovens sul-coreanos que atualmente cumprem seu serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. O ponta foi rápido em abordar esse ponto específico em seu pedido de desculpas, reconhecendo o esforço necessário para alcançar uma conquista tão prestigiosa e o respeito que tem por aqueles que estão em serviço ativo.
Yang continuou sua explicação ao declarar: "Independentemente da minha intenção original, está claro que a culpa é minha pelo fato de minhas palavras terem causado desconforto e dado a impressão de que tratei com leviandade o significado da medalha de ouro como atleta da seleção nacional. Reconheço que a medalha de ouro não era algo simplesmente garantido; foi uma conquista tornada possível apenas pelo trabalho duro e pelo apoio de muitas pessoas. Além disso, nunca tive a intenção de menosprezar ou zombar dos esforços daqueles que atualmente estão cumprindo suas obrigações de serviço militar ou daqueles que o farão no futuro. Peço sinceras desculpas a todos que ficaram magoados ou decepcionados com minhas observações impensadas. Daqui para frente, vou me esforçar para reparar isso não apenas com minhas palavras, mas demonstrando uma atitude melhor e um maior senso de responsabilidade em campo. Minhas sinceras desculpas."
- AFP
Coreia do Sul amplia notável sequência de medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos
A Coreia do Sul estabeleceu uma dinastia dominante no torneio masculino de futebol dos Jogos Asiáticos, conquistando o ouro em cada uma das últimas quatro edições. Sua sequência histórica começou em 2014, com uma dramática vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Norte na prorrogação, selada pelo gol da vitória do zagueiro Rim Chang-woo aos 121 minutos.
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