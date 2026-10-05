A polêmica começou quando Yang foi questionado sobre o significado da vitória e as recompensas físicas envolvidas. O ponta foi citado dizendo: "Estávamos sendo compensados, e a compensação era a isenção do serviço militar, então parece que jogamos com essa única coisa em mente. Honestamente, se era um troféu ou uma medalha não era importante." Essas palavras foram interpretadas por muitos como uma desconsideração pela honra de representar os Guerreiros Taeguk. À medida que as críticas se intensificaram, o jogador emprestado pelo Tottenham percebeu a gravidade de sua declaração e recorreu às redes sociais para publicar um pedido de desculpas amplo e sincero a seus compatriotas.

Em seu longo comunicado, Yang expressou arrependimento pela forma como suas palavras foram percebidas pelo público. O jogador escreveu: "Olá, aqui é Yang Min-hyeok. Peço sinceras desculpas por ter causado decepção e desconforto a tantas pessoas com minhas declarações sobre os Jogos Asiáticos. Participar dos Jogos Asiáticos como representante da Coreia do Sul teve grande significado para mim e, como atleta, naturalmente dei tudo de mim com o objetivo de conquistar o título e a medalha de ouro. No entanto, não consegui transmitir adequadamente que a isenção do serviço militar era apenas uma entre várias motivações, ao lado do desejo de alcançar grandes resultados, que me impulsionavam."