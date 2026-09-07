A chegada do holandês Georginio Wijnaldum ao Al-Ittihad não foi apenas uma transferência sem custos nas últimas horas do mercado, mas rapidamente se transformou em uma das contratações mais polêmicas do "Al-Ameed", depois que a torcida se dividiu entre os que veem no veterano um reforço real para o meio-campo e os que consideram que a contratação não reflete as necessidades atuais da equipe.

O Al-Ittihad fechou a contratação com um contrato de um ano, permitindo que Wijnaldum continue sua trajetória na Roshn Saudi League após três temporadas bem-sucedidas com o Al-Ettifaq, nas quais disputou 96 partidas na competição, marcou 36 gols e deu 16 assistências, enquanto seus números em todas as competições chegaram a 101 jogos, 38 gols e 17 passes decisivos, segundo dados do Al-Ettifaq.

Muita experiência, mas a idade impõe a pergunta

Não se pode encarar Wijnaldum como apenas um jogador que chegou aos 35 anos; o holandês possui um currículo europeu excepcional com Liverpool, Paris Saint-Germain e Roma, além de uma grande experiência internacional com a seleção da Holanda.

Mas, ao mesmo tempo, a idade continua sendo um fator que não pode ser ignorado, especialmente porque o Al-Ittihad tenta montar uma equipe capaz de competir em mais de um título, o que levanta a questão sobre até que ponto o jogador conseguirá manter seu nível físico ao longo de toda a temporada.

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Apesar disso, sua última temporada com o Al-Ettifaq oferece uma resposta bastante positiva; ele marcou 16 gols e deu 7 passes decisivos na Roshn Saudi League, entregando sua melhor temporada em termos de gols durante sua passagem pela Arábia Saudita.

Ríos está presente, então onde o Al-Ittihad precisa de Wijnaldum?

É exatamente aqui que começa a verdadeira polêmica, porque o Al-Ittihad já havia reforçado o meio-campo com a contratação do colombiano Richard Ríos, vindo do Benfica, antes de recorrer, nas últimas horas, a Wijnaldum em uma transferência gratuita. Portanto, a pergunta não é se o jogador tem qualidade, mas sim qual papel a equipe lhe dará.

Wijnaldum pode atuar em mais de uma função dentro do meio-campo, seja como jogador mais avançado ou em uma posição mais recuada, além de dar à equipe a capacidade de manter a posse de bola, movimentar-se entre as linhas e chegar à área, características que ficaram evidentes durante sua passagem pelo Al-Ettifaq.

Por isso, a contratação pode se transformar em um reforço importante se o jogador for utilizado na função que se adequa às suas capacidades, especialmente porque o Al-Ittihad não precisa necessariamente que Wijnaldum seja o "astro principal", mas sim de um jogador que conecte as linhas e dê ao meio-campo experiência e tranquilidade nos grandes jogos.

Uma transferência sem custos e um risco limitado

Um dos fatores mais importantes que tornam a contratação lógica é que o Al-Ittihad não pagou taxa de transferência para obter o jogador, depois que seu vínculo com o Al-Ettifaq terminou e ele se tornou jogador livre.

Além disso, a duração do contrato de um ano reduz o risco associado à idade do jogador; se Wijnaldum tiver sucesso, o Al-Ittihad poderá aproveitá-lo durante uma temporada competitiva importante, e se seu nível cair, o clube não se verá diante de um contrato de longo prazo difícil de desfazer.

E aqui a contratação parece diferente da de um grande astro com contrato longo e salário enorme; o Al-Ameed conseguiu um jogador com muita experiência na própria liga, sem taxa de transferência e com um compromisso contratual curto.

De "tapa-buraco" a "peça que faltava"

No fim, o julgamento sobre a contratação de Wijnaldum não virá do seu nome ou da sua idade, mas sim do papel que ele desempenhará dentro do sistema do Al-Ittihad.

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Se o holandês conseguir dar ao meio-campo experiência, criação de jogadas, chegada ofensiva e circulação de bola, ele poderá deixar de ser uma contratação que gerou pontos de interrogação para se tornar uma peça que de fato faltava à equipe.

Já se o Al-Ittihad o contratou apenas por ser um grande jogador disponível nas últimas horas do mercado, sem um papel técnico claro para ele, a contratação rapidamente se transformará em um mero "tapa-buraco".

E entre as duas possibilidades, a verdadeira aposta permanece na comissão técnica: será que o Al-Ittihad consegue extrair a melhor versão de Wijnaldum, ou o nome do grande jogador será maior do que o seu papel dentro da equipe?