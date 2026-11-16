‘Peça que falta’ ao Tottenham é apontada após gastos de 400 milhões de libras, e Darren Bent faz previsões sobre a janela de transferências de janeiro e Dominic Solanke
O Tottenham gastou muito no verão de 2026
Depois de flertar com o rebaixamento em 2025-26, período em que terminou duas vezes seguidas na 17ª colocação, o Tottenham decidiu renovar o elenco quando uma nova janela de transferências foi aberta. O técnico Roberto De Zerbi recebeu apoio considerável da diretoria do clube.
Ele investiu pesado em uma série de contratações ambiciosas, reforçando praticamente todos os setores do campo. Jogadores com ampla experiência na Premier League também foram incorporados a um elenco que vinha rendendo muito abaixo do esperado.
Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savio foram contratados por valores elevados, enquanto Omar Marmoush e Mykhailo Mudryk chegaram por empréstimo de Manchester City e Chelsea, respectivamente, em acordos que incluíam opção de compra.
Apesar de ter incorporado jogadores capazes de trazer energia e criatividade, o Tottenham ainda é visto como um time sem um atacante goleador para comandar o ataque. Solanke, jogador da seleção inglesa, foi contratado junto ao Bournemouth em agosto de 2024 por 65 milhões de libras (86 milhões de dólares), mas marcou apenas seis gols na temporada passada e enfrentou dificuldades de desempenho e condição física em alguns momentos.
- Getty/GOAL
O Tottenham precisa contratar outro camisa 9?
Questionado se espera que o Tottenham procure contratar outro camisa 9 no início de 2027, Bent, que falou em parceria com o MrQ Online Casino, disse à GOAL: “Vai ter que fazer isso. A situação de Richarlison também precisa se resolver.”
“Acho que, em algum momento, o Tottenham vai ter que analisar esse cenário e pensar: quer saber? Se Solanke não estiver apto e marcando gols, vai ter que resolver isso em janeiro. Embora tenha gasto quase 400 milhões em jogadores, inclusive de ataque, acho que o centroavante provavelmente é a peça que falta, a mais importante. Acho bem possível que resolva isso em janeiro, e com razão.”
Solanke ainda tem um papel importante a desempenhar?
Solanke tem alternado entre a titularidade e a ausência do time titular do Tottenham nesta temporada, enquanto De Zerbi ainda busca uma fórmula que funcione. Marmoush também foi escalado pelo centro, mas atua mais como camisa 10 ou atacante pelos lados, assim como Mathys Tel, e ninguém convenceu de fato no comando do ataque.
Bent, que passou dois anos no norte de Londres entre 2007 e 2009, acredita que o jogador que veste a camisa 19 do Tottenham ainda pode render bem. Para isso, precisa de uma sequência de jogos que lhe permita encontrar regularidade e ritmo.
Questionado sobre Solanke e as dúvidas em torno do forte atacante de 29 anos, ele disse: “Você pode escalá-lo. Acho que ele ainda vai render bem. Gosto do Solanke, mas o problema dele desde que chegou ao Tottenham é simplesmente não conseguir se manter em condições de jogar.
“Sei que isso faz parte. Quando você contrata jogadores, a capacidade de se manter saudável e em condições de jogar obviamente conta muito. Acho que, se ele tiver uma sequência de jogos, vai marcar gols. Acho que mostrou isso no Bournemouth. Acho que mostrou um pouco disso na temporada passada também. Por isso, acredito que ainda vai render bem.
“Acho que De Zerbi vai conseguir extrair o melhor dele. Mas ele precisa encontrar uma forma de se manter em condições de jogar. Se conseguir, acho que voltará a parecer um jogador à altura do valor pago por ele. Bem, acho que pode começar a justificar esse valor e corresponder às expectativas. Mas, no momento, se não estiver jogando, sempre haverá dúvidas a esse respeito.”
- Getty
Jogos do Tottenham em 2026/27: Ipswich é o próximo visitante
Solanke disputou cinco partidas pela seleção principal da Inglaterra, pela qual estreou em 2017. Marcou 30 gols pelo Bournemouth na temporada 2021/22, quando o clube conquistou o acesso, e fez 19 gols na Premier League na temporada imediatamente anterior à sua chegada ao Tottenham.
Ele ainda não mostrou seu verdadeiro potencial na capital inglesa, mas o mesmo pode ser dito de muitos de seus companheiros de clube. O Tottenham venceu três partidas consecutivas antes de perder fora de casa para o Leeds, antes da pausa de novembro, e buscará voltar a vencer no sábado, quando receberá o Ipswich.
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