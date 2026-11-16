Solanke tem alternado entre a titularidade e a ausência do time titular do Tottenham nesta temporada, enquanto De Zerbi ainda busca uma fórmula que funcione. Marmoush também foi escalado pelo centro, mas atua mais como camisa 10 ou atacante pelos lados, assim como Mathys Tel, e ninguém convenceu de fato no comando do ataque.

Bent, que passou dois anos no norte de Londres entre 2007 e 2009, acredita que o jogador que veste a camisa 19 do Tottenham ainda pode render bem. Para isso, precisa de uma sequência de jogos que lhe permita encontrar regularidade e ritmo.

Questionado sobre Solanke e as dúvidas em torno do forte atacante de 29 anos, ele disse: “Você pode escalá-lo. Acho que ele ainda vai render bem. Gosto do Solanke, mas o problema dele desde que chegou ao Tottenham é simplesmente não conseguir se manter em condições de jogar.

“Sei que isso faz parte. Quando você contrata jogadores, a capacidade de se manter saudável e em condições de jogar obviamente conta muito. Acho que, se ele tiver uma sequência de jogos, vai marcar gols. Acho que mostrou isso no Bournemouth. Acho que mostrou um pouco disso na temporada passada também. Por isso, acredito que ainda vai render bem.

“Acho que De Zerbi vai conseguir extrair o melhor dele. Mas ele precisa encontrar uma forma de se manter em condições de jogar. Se conseguir, acho que voltará a parecer um jogador à altura do valor pago por ele. Bem, acho que pode começar a justificar esse valor e corresponder às expectativas. Mas, no momento, se não estiver jogando, sempre haverá dúvidas a esse respeito.”