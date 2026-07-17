Paulo Fonseca volta a falar sobre o Milan: “Amorim foi recebido pelo Cardinale, eu fui deixado sozinho. Eu também queria praticar um futebol dominante, mas não me deram tempo para isso”

“Estou decepcionado, sim, porque há dois anos fui contratado por um motivo: mudar o estilo de jogo do time. ‘Queremos que o Milan se torne dominante, que tenha a posse de bola e jogue no campo adversário’, me disseram no clube. Perfeito, respondi, é exatamente a minha visão de futebol. Mas a verdade é que mudar leva tempo e jogar esse tipo de futebol na Itália não é fácil. Para conseguir isso, é preciso, antes de tudo, mudar a mentalidade dos jogadores. Posso parecer arrogante, mas eu estava no caminho certo e, depois de mim, nunca mais vi o Milan exibir a qualidade de jogo demonstrada quando eu estava no banco”, diz Fonseca, desabafando um pouco na entrevista à revista “Sportweek”.