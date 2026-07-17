Paulo Fonseca volta a se pronunciar e fala também sobre sua brevíssima passagem no comando do Milan. Na entrevista concedida à revista “Sportweek”, da La Gazzetta dello Sport, o técnico do Lyon analisa o que não deu certo nos cinco meses à frente do time rossonero, na temporada 2024/2025, antes da chegada de seu compatriota Sérgio Conceição, que por sua vez foi demitido ao final de uma passagem de curta duração. A recente revolução técnica promovida pelo presidente Gerry Cardinale trouxe um novo técnico português, Rubén Amorim, para comandar o Milan, e Fonseca também quis falar sobre isso.
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Paulo Fonseca volta a falar sobre o Milan: “Amorim foi recebido pelo Cardinale, eu fui deixado sozinho. Eu também queria praticar um futebol dominante, mas não me deram tempo para isso”
DECEPCIONADO COM O MILAN
“Estou decepcionado, sim, porque há dois anos fui contratado por um motivo: mudar o estilo de jogo do time. ‘Queremos que o Milan se torne dominante, que tenha a posse de bola e jogue no campo adversário’, me disseram no clube. Perfeito, respondi, é exatamente a minha visão de futebol. Mas a verdade é que mudar leva tempo e jogar esse tipo de futebol na Itália não é fácil. Para conseguir isso, é preciso, antes de tudo, mudar a mentalidade dos jogadores. Posso parecer arrogante, mas eu estava no caminho certo e, depois de mim, nunca mais vi o Milan exibir a qualidade de jogo demonstrada quando eu estava no banco”, diz Fonseca, desabafando um pouco na entrevista à revista “Sportweek”.
DEIXADO SOZINHO
Fonseca critica um pouco todo mundo e também reclama do tratamento diferenciado, inclusive em termos de cobertura da mídia, que recebeu em comparação com os primeiros dias de Amorim na Itália: “Vi que Amorim chegou a Milanello e lá estava o próprio Cardinale para recebê-lo. Quando cheguei, por outro lado, não havia ninguém. Fui contratado para mudar a mentalidade. Não me deram tempo, mas jogamos muitos jogos bons. E depois de mim isso não aconteceu mais”.
ATAQUE AOS JOGADORES
Por fim, Paulo Fonseca, em seu desabafo nas páginas da Sportweek, traz à tona o que foi sua relação complicada com algumas figuras influentes do vestiário do Milan. Seus problemas começaram quando ele entrou em conflito, por exemplo, com Theo Hernandez e Rafael Leão, que foram deixados de fora da partida contra a Lazio em agosto de 2024 devido à pouca dedicação defensiva demonstrada no jogo anterior, perdido em Parma, e que depois foram protagonistas do famoso “motim” durante o intervalo no Estádio Olímpico, no momento em que entraram em campo. “Na Itália, muitas vezes os jogadores têm mais peso do que o clube. Se alguém, mesmo sendo bom, não merecesse, comigo não jogava, porque ninguém é maior do que o Milan”, acrescenta Fonseca.
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