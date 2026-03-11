AFP
Paulo Fonseca rebate críticas “muito injustas” a Endrick em meio à queda de rendimento do Lyon
Marcos na carreira versus pressão da mídia
Apesar de um impressionante primeiro hat-trick na carreira contra o Metz, em apenas sua segunda partida na Ligue 1, e gols importantes na Coupe de France, o técnico teve que proteger constantemente o atacante das críticas, já que o “período de lua de mel” inicial enfrenta seu primeiro teste real após sua chegada em janeiro. Para Fonseca, a narrativa em torno do jogadoremprestado pelo Real Madrid tornou-se injustamente ligada apenas aos gols, ignorando o apoio ao desenvolvimento que o jogador ainda precisa.
Um começo de sonho que se transforma em pesadelo
O brasileiro não balança as redes no campeonato desde aquela tarde de janeiro contra o Metz, e sua seca de gols coincidiu com uma queda no desempenho geral do Lyon, com a equipe de Fonseca perdendo três dos últimos quatro jogos. Recentemente, o jovem atacante se viu na mira de comentaristas e torcedores, enfrentando acusações de egoísmo com a bola e más decisões no terço final do campo.
Fonseca critica expectativas “injustas”
Com a pressão aumentando, Fonseca interveio para proteger sua jovem estrela da crescente reação negativa. Após o empate em 1 a 1 contra o Paris FC no domingo, onde Endrick não conseguiu causar impacto como substituto, Fonseca foi rápido em lembrar aos críticos a idade do jogador e sua falta de experiência competitiva.
“Ele tem apenas 19 anos; vocês esperam muito dele. Endrick passou mais de um ano sem jogar e agora está jogando quase todas as partidas”, disse Fonseca aos repórteres. O técnico claramente sente que o peso das expectativas está se tornando excessivo: “Quando ele marca, a avaliação é muito positiva, mas quando não marca, [as críticas] são muito pesadas e injustas”.
Ajustes táticos e curvas de aprendizagem
Fonseca admitiu que houve uma curva de aprendizado à medida que Endrick se adaptava a jogar na ala direita. “Ele jogou na direita quando chegou, mas foi difícil fazê-lo entender a melhor opção ao avançar por trás. Ele sempre quer a bola, mas também queremos que ele avance por trás”, explicou o técnico.
À medida que a temporada francesa se aproxima da reta final, a pressão continua alta. Por enquanto, Endrick tem o apoio total de seu técnico, que está determinado a garantir que rótulos “injustos” não atrapalhem seu crescimento a longo prazo.
