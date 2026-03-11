Paulo Fonseca rebate críticas “muito injustas” a Endrick em meio à queda de rendimento do Lyon

Com a pressão aumentando, Fonseca interveio para proteger sua jovem estrela da crescente reação negativa. Após o empate em 1 a 1 contra o Paris FC no domingo, onde Endrick não conseguiu causar impacto como substituto, Fonseca foi rápido em lembrar aos críticos a idade do jogador e sua falta de experiência competitiva.

“Ele tem apenas 19 anos; vocês esperam muito dele. Endrick passou mais de um ano sem jogar e agora está jogando quase todas as partidas”, disse Fonseca aos repórteres. O técnico claramente sente que o peso das expectativas está se tornando excessivo: “Quando ele marca, a avaliação é muito positiva, mas quando não marca, [as críticas] são muito pesadas e injustas”.