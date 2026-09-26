Segundo o importante jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a cúpula giallorossa priorizou a condição física do elenco para defender a liderança da Serie A em vez de liberar jogadores apenas para ficarem nas arquibancadas.

A publicação destacou as preocupações do treinador: "O técnico está focado na viagem para enfrentar o Como e não quer que o jogador perca três dias de treino com dois voos intercontinentais."

O veículo também ressaltou o dilema emocional da estrela: "É difícil dizer não a Leo Messi, especialmente quando o convite é para uma celebração de despedida que vai paralisar toda a Argentina, e além, por algumas horas.

"Além disso, Paulo Dybala realmente odiaria perder a partida final de La Pulga com a camisa da Argentina. No entanto, é igualmente difícil ignorar o veto de Gasperini a uma viagem intercontinental apenas cinco dias antes de Como x Roma e uma semana antes do duelo pela Champions League contra o Real Madrid."