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Paulo Dybala enfrenta dilema na Roma após Gian Piero Gasperini vetar viagem para despedida de Lionel Messi pela Argentina
Gasperini bloqueia viagem transatlântica
Segundo informações, o técnico da Roma, Gasperini, recusou permissão para que Dybala e Nahuel Molina viajassem à Argentina para o jogo de despedida de Messi. A Associação do Futebol Argentino convidou todos os campeões da Copa do Mundo de 2022 para comparecerem como convidados de honra ao Estadio Monumental para a partida contra o Benin, em 6 de outubro. No entanto, Gasperini está relutante em permitir que dois jogadores importantes enfrentem desgastantes voos intercontinentais de 14 horas e percam três sessões de treino.
- AFP
Jogos cruciais provocam veto a viagens
Segundo o importante jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a cúpula giallorossa priorizou a condição física do elenco para defender a liderança da Serie A em vez de liberar jogadores apenas para ficarem nas arquibancadas.
A publicação destacou as preocupações do treinador: "O técnico está focado na viagem para enfrentar o Como e não quer que o jogador perca três dias de treino com dois voos intercontinentais."
O veículo também ressaltou o dilema emocional da estrela: "É difícil dizer não a Leo Messi, especialmente quando o convite é para uma celebração de despedida que vai paralisar toda a Argentina, e além, por algumas horas.
"Além disso, Paulo Dybala realmente odiaria perder a partida final de La Pulga com a camisa da Argentina. No entanto, é igualmente difícil ignorar o veto de Gasperini a uma viagem intercontinental apenas cinco dias antes de Como x Roma e uma semana antes do duelo pela Champions League contra o Real Madrid."
Dybala fora da convocação da seleção
Apesar de ter somado 40 convocações e atuado 18 vezes ao lado de Messi, Dybala não recebeu uma convocação de Lionel Scaloni desde setembro de 2024. Enquanto companheiros de equipe como Matias Soule viajaram para servir à Argentina, o atacante de 32 anos segue sendo vital para a Roma depois de dar quatro assistências em cinco partidas nesta temporada. Gasperini planeja ter uma conversa direta com o meia durante o treino de terça-feira para chegar a uma decisão final.
Líderes da liga enfrentam teste difícil
A Roma lidera a Serie A com 13 pontos em cinco partidas, à frente de Inter e Lazio no saldo de gols. O time de Gasperini terá um teste exigente quando visitar o Como de Nico Paz em 11 de outubro, após a pausa internacional. Poucos dias depois, o clube da capital precisará manter foco total antes de um grande duelo da Champions League contra a potência europeia Real Madrid.
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