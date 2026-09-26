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imago-sport-1065483398.jpgIPA Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Paulo Dybala enfrenta dilema na Roma após Gian Piero Gasperini vetar viagem para despedida de Lionel Messi pela Argentina

P. Dybala
L. Messi
G. Gasperini
Roma
Campeonato Italiano
Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos

O atacante da Roma Paulo Dybala está diante de um dilema entre clube e seleção depois que o técnico Gian Piero Gasperini barrou sua viagem para a despedida internacional de Lionel Messi em Buenos Aires. Apesar de ter recebido um convite oficial ao lado de outros campeões da Copa do Mundo de 2022, o meia corre o risco de atrapalhar preparativos vitais do clube antes de um confronto doméstico crucial.

  • Gasperini bloqueia viagem transatlântica

    Segundo informações, o técnico da Roma, Gasperini, recusou permissão para que Dybala e Nahuel Molina viajassem à Argentina para o jogo de despedida de Messi. A Associação do Futebol Argentino convidou todos os campeões da Copa do Mundo de 2022 para comparecerem como convidados de honra ao Estadio Monumental para a partida contra o Benin, em 6 de outubro. No entanto, Gasperini está relutante em permitir que dois jogadores importantes enfrentem desgastantes voos intercontinentais de 14 horas e percam três sessões de treino.

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  • FBL-WC-2022-MATCH61-ARG-CROAFP

    Jogos cruciais provocam veto a viagens

    Segundo o importante jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a cúpula giallorossa priorizou a condição física do elenco para defender a liderança da Serie A em vez de liberar jogadores apenas para ficarem nas arquibancadas.

    A publicação destacou as preocupações do treinador: "O técnico está focado na viagem para enfrentar o Como e não quer que o jogador perca três dias de treino com dois voos intercontinentais."

    O veículo também ressaltou o dilema emocional da estrela: "É difícil dizer não a Leo Messi, especialmente quando o convite é para uma celebração de despedida que vai paralisar toda a Argentina, e além, por algumas horas.

    "Além disso, Paulo Dybala realmente odiaria perder a partida final de La Pulga com a camisa da Argentina. No entanto, é igualmente difícil ignorar o veto de Gasperini a uma viagem intercontinental apenas cinco dias antes de Como x Roma e uma semana antes do duelo pela Champions League contra o Real Madrid."

  • Dybala fora da convocação da seleção

    Apesar de ter somado 40 convocações e atuado 18 vezes ao lado de Messi, Dybala não recebeu uma convocação de Lionel Scaloni desde setembro de 2024. Enquanto companheiros de equipe como Matias Soule viajaram para servir à Argentina, o atacante de 32 anos segue sendo vital para a Roma depois de dar quatro assistências em cinco partidas nesta temporada. Gasperini planeja ter uma conversa direta com o meia durante o treino de terça-feira para chegar a uma decisão final.

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  • Líderes da liga enfrentam teste difícil

    A Roma lidera a Serie A com 13 pontos em cinco partidas, à frente de Inter e Lazio no saldo de gols. O time de Gasperini terá um teste exigente quando visitar o Como de Nico Paz em 11 de outubro, após a pausa internacional. Poucos dias depois, o clube da capital precisará manter foco total antes de um grande duelo da Champions League contra a potência europeia Real Madrid.

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