Com Paulinho relacionado à partida, Palmeiras viaja ao Peru para tentar espantar problemas na fase de grupos da Libertadores

O Palmeiras chega ao confronto com o Sporting Crystal, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, com a urgência de garantir três pontos. Em três partidas disputadas, o time de Abel Ferreira conquistou apenas uma vitória e pode rapidamente ser ultrapassado na tabela do Grupo F, que também conta com Cerro Porteño (PAR) e Junior Barranquilla (COL).

O bom sinal é que a equipe potencialmente poderá contar com Paulinho, meio-campista que estava ausente desde junho de 2025 por conta de uma lesão e fez sua primeira aparição na partida do Palmeiras contra o Santos, no último sábado (2), pelo Brasileirão 2026.

O camisa 10 jogou 16 minutos no clássico paulista e deve ganhar cada vez mais minutagem em partidas em busca de voltar ao condicionamento físico ideal. A presença no jogo da Libertadores ainda não é garantida, mas ele foi relacionado e viajou à Lima juntamente com a equipe.

Outra boa notícia para o Palmeiras é que o Sporting Crystal foi a única equipe que o Palmeiras levou a melhor na atual edição da Libertadores, ganhando por 2 a 1 em casa no dia 16 de abril. O time de Abel Ferreira é o segundo colocado no Grupo F, com cinco pontos conquistados e retrospecto de uma vitória e dois empates.

Por outro lado, o mau sinal é que o Sporting Crystal é o líder do grupo, com seis ponto, e está invicto em casa, garantindo vitórias sobre Cerro Porteño (1 a 0) e Junior Barranquilla (2 a 0). Além disso, é a equipe estrangeira mais "brasileira" da competição, já que conta com Zé Ricardo (ex-Flamengo e Vasco) no comando técnico, o lateral Cristiano (ex-Fluminense), o meio-campista Gabriel (ex-Mirassol), e Felipe Vizeu (ex-Flamengo) no ataque.