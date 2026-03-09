Getty/GOAL
Paul Scholes revela mensagens de Michael Carrick após críticas virais rotulando o Manchester United de “porcaria” sob o comando do ex-companheiro de equipe
Legend esclarece polêmica no Instagram
O jogador de 51 anos escreveu em uma história no Instagram: “Michael definitivamente tem algo especial... porque o United tem jogado muito mal nos últimos quatro jogos... boa noite”. O comentário foi interpretado por muitos como uma crítica desnecessária a Carrick, que tem impressionado desde que assumiu o comando de Ruben Amorim no início deste ano, levando a críticas de jogadores como Patrice Evra.
Scholes entra em contato com ex-companheiro de equipe
Falando no podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes insistiu que não há ressentimentos entre os dois grandes nomes do United. Ele disse: “Não tive a menor intenção de ofender Michael. Michael é uma das pessoas mais legais do futebol, ele seria a última pessoa que eu gostaria de ofender. De qualquer forma, enviei uma mensagem para Michael. Fui direto a ele e disse: 'Olha, não tive intenção de te chatear'. Acho que nem precisava dizer isso, e ele mesmo me disse que não ficou chateado com isso.”
Scholes acredita que a reação do público exagerou a situação e interpretou mal o que ele queria dizer sobre as recentes atuações do United. “Acho que as pessoas interpretaram de forma diferente do que eu quis dizer”, acrescentou Scholes. “A única coisa que eu disse foi que não acho que eles jogaram tão bem nos últimos quatro jogos e ele ainda assim conseguiu resultados.”
Uma homenagem a Sir Alex Ferguson
O ex-meio-campista explicou que seus comentários tinham, na verdade, o objetivo de destacar a capacidade de Carrick de encontrar uma maneira de vencer, mesmo quando a equipe não está em sua melhor forma. “Tínhamos o melhor técnico do mundo e ele sempre dizia que às vezes é preciso um pouco de sorte”, observou o ex-jogador da seleção inglesa ao refletir sobre sua passagem pelo time de Sir Alex Ferguson. “Então, com expulsões e outras coisas que acontecem durante os jogos, às vezes você precisa de um pouco de sorte, era isso que eu estava dizendo.”
Apesar do fim da sequência de vitórias no St James' Park, Carrick foi creditado por estabilizar o time em Old Trafford. No entanto, a derrota por 2 a 1 para o Magpies, que estava com 10 jogadores, deixou o técnico interino tão frustrado quanto seu ex-companheiro de meio-campo, que mostrou-se desapontado durante a coletiva de imprensa após a partida no Nordeste.
Carrick admite que o nível deve melhorar
O próprio Carrick recusou-se a dar desculpas pelo desempenho que motivou a publicação viral de Scholes. Ele disse: “Não estamos felizes com a forma como jogamos. O resultado final estava em grande parte nas nossas mãos, mas o mérito é do Newcastle. Chegamos a uma posição em que sentimos que devíamos avançar. Não o fizemos, o que é realmente muito decepcionante. Não acho que foi por causa dos 10 jogadores, simplesmente não jogamos bem o suficiente e não podemos dar desculpas.”
A derrota continua sendo o único grande revés na gestão de Carrick até agora, desde que ele sucedeu Amorim em meados de janeiro. Com o clima agora mais tranquilo entre as duas lendas da Classe de 92, o foco volta para as tentativas do United de subir na tabela da Premier League sob a orientação de Carrick, enquanto o clube avalia suas opções de gestão a longo prazo após uma temporada turbulenta.
