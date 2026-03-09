Falando no podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes insistiu que não há ressentimentos entre os dois grandes nomes do United. Ele disse: “Não tive a menor intenção de ofender Michael. Michael é uma das pessoas mais legais do futebol, ele seria a última pessoa que eu gostaria de ofender. De qualquer forma, enviei uma mensagem para Michael. Fui direto a ele e disse: 'Olha, não tive intenção de te chatear'. Acho que nem precisava dizer isso, e ele mesmo me disse que não ficou chateado com isso.”

Scholes acredita que a reação do público exagerou a situação e interpretou mal o que ele queria dizer sobre as recentes atuações do United. “Acho que as pessoas interpretaram de forma diferente do que eu quis dizer”, acrescentou Scholes. “A única coisa que eu disse foi que não acho que eles jogaram tão bem nos últimos quatro jogos e ele ainda assim conseguiu resultados.”