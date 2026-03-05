Paul Scholes parece ter apagado uma história controversa no Instagram contra Michael Carrick, que ridicularizava o “especial” técnico interino do Manchester United após a derrota para o Newcastle

Embora Scholes já tenha reconhecido que Carrick está fazendo um ótimo trabalho pelo Manchester United neste curto período, o lendário ex-meio-campista do clube acredita que eles precisam de um modelo semelhante aos grandes motivadores da história do futebol.

“Michael Carrick está indo muito bem, a mudança é incrível”, afirmou Scholes anteriormente no podcast The Good, The Bad & The Football. “Se você se colocar no lugar do proprietário, ele está pressionando muito para que eles consigam o emprego. As pessoas que tomam essa decisão talvez precisem pensar um pouco diferente, porque não acho que seja necessário um técnico com mais técnica ou talento. Você está em um grande clube com bons jogadores que sabem o que estão fazendo, talvez eles precisem mais de um gestor de pessoas do que qualquer outra coisa.

“Se você olhar para Sir Alex [Ferguson], ele nunca foi realmente um técnico, mas conhecia os jogadores, sabia o que eles precisavam e como tratá-los para tirar o melhor proveito deles. Se você olhar para o Real Madrid com Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, não acho que eles sejam os técnicos mais técnicos ou táticos, mas são bons gestores de pessoas.

Ruben Amorim parecia obcecado por táticas e isso não funcionou, Xabi Alonso parecia o mesmo no Real Madrid. Esse tipo de grande clube precisa desses treinadores ou de um gestor de pessoas?

Não sei como é o estilo de treinamento de Michael, mas imagino que ele seja muito bom como gestor de pessoas, pois é brilhante com as pessoas e os jogadores. A questão sobre Michael é: ele tem experiência? Sei que ele treinou na Championship, mas isso é obviamente diferente. Será que veremos Carrick levando o United ao título da Premier League? Olha, ainda não sabemos.”