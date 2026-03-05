Getty Images Sport
Traduzido por
Paul Scholes parece ter apagado uma história controversa no Instagram contra Michael Carrick, que ridicularizava o “especial” técnico interino do Manchester United após a derrota para o Newcastle
Scholes volta atrás após crítica sarcástica
A harmonia em Old Trafford sofreu seu primeiro grande revés na era Carrick após um colapso no final da partida em St James' Park. Um gol de William Osula aos 90 minutos condenou o United à derrota por 2 a 1, encerrando a impressionante sequência invicta de Carrick. Logo após o jogo, Paul Scholes postou uma mensagem mordaz no Instagram: “Michael definitivamente tem algo especial... porque o United tem jogado muito mal nos últimos quatro jogos... boa noite”, acompanhada de um emoji de beijo. A postagem, que também incluía um emoji de coração para Sandro Tonali, do Newcastle, foi aparentemente excluída, mas não antes de ser capturada pelos torcedores.
Reações diferentes à publicação de Scholes
A reação dos torcedores no X foi polarizada, com alguns rotulando Scholes de “amargo” por minar um ex-companheiro de equipe durante um período de transição. No entanto, outros ecoaram preocupações semelhantes, observando que o United teve dificuldades para superar o Newcastle, que estava com 10 jogadores, reforçando o argumento de que Carrick pode não ter a profundidade tática necessária quando seu plano de jogo falha.
Carrick é o homem certo para o cargo permanente?
Embora Scholes já tenha reconhecido que Carrick está fazendo um ótimo trabalho pelo Manchester United neste curto período, o lendário ex-meio-campista do clube acredita que eles precisam de um modelo semelhante aos grandes motivadores da história do futebol.
“Michael Carrick está indo muito bem, a mudança é incrível”, afirmou Scholes anteriormente no podcast The Good, The Bad & The Football. “Se você se colocar no lugar do proprietário, ele está pressionando muito para que eles consigam o emprego. As pessoas que tomam essa decisão talvez precisem pensar um pouco diferente, porque não acho que seja necessário um técnico com mais técnica ou talento. Você está em um grande clube com bons jogadores que sabem o que estão fazendo, talvez eles precisem mais de um gestor de pessoas do que qualquer outra coisa.
“Se você olhar para Sir Alex [Ferguson], ele nunca foi realmente um técnico, mas conhecia os jogadores, sabia o que eles precisavam e como tratá-los para tirar o melhor proveito deles. Se você olhar para o Real Madrid com Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, não acho que eles sejam os técnicos mais técnicos ou táticos, mas são bons gestores de pessoas.
Ruben Amorim parecia obcecado por táticas e isso não funcionou, Xabi Alonso parecia o mesmo no Real Madrid. Esse tipo de grande clube precisa desses treinadores ou de um gestor de pessoas?
Não sei como é o estilo de treinamento de Michael, mas imagino que ele seja muito bom como gestor de pessoas, pois é brilhante com as pessoas e os jogadores. A questão sobre Michael é: ele tem experiência? Sei que ele treinou na Championship, mas isso é obviamente diferente. Será que veremos Carrick levando o United ao título da Premier League? Olha, ainda não sabemos.”
- Getty Images Sport
Um teste decisivo para a determinação de Carrick
O técnico interino agora enfrenta seu primeiro período de adversidade, como apontado por Scholes. Com o fim oficial da lua de mel, Carrick precisa provar que é capaz de levantar um time potencialmente desmoralizado e encontrar soluções táticas que vão além da simples gestão de pessoas. Os Red Devils agora se prepararão para uma partida crucial contra o Aston Villa, em 15 de março. Ambas as equipes somam 51 pontos em 29 partidas da Premier League e precisam de uma vitória para fortalecer sua posição entre os quatro primeiros e garantir a classificação para a Liga dos Campeões.
Publicidade