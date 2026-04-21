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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Paul Scholes insta o Manchester United a tentar contratar a estrela do Arsenal que ele "criticou duramente" na janela de transferências de verão

Mercado da bola
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D. Rice
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P. Scholes

Paul Scholes admitiu que quer que o Manchester United contrate Declan Rice neste verão, apesar de ter criticado anteriormente o meio-campista do Arsenal. A lenda dos Red Devils acredita que o jogador da seleção inglesa é exatamente o que o clube precisa para substituir Casemiro, que está de saída.

  • Scholes dá uma guinada em relação à Rice

    Scholes identificou Rice como a contratação dos seus “sonhos” para o United neste verão. Esse apoio representa uma mudança significativa de opinião por parte do ex-meio-campista, que tem questionado regularmente o desempenho do jogador de 105 milhões de libras no Arsenal. Com o elenco do United precisando de um reforço significativo para voltar a competir pelo topo da Premier League e na Liga dos Campeões, Scholes apontou o meio-campista do Arsenal como a peça essencial do quebra-cabeça para a diretoria do Old Trafford.

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  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "Todos os jogadores são alvos possíveis"

    Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad & The Football”, Scholes foi sincero sobre a mudança de opinião em relação ao jogador de 27 anos. Ele reconheceu suas dúvidas anteriores, mas insistiu que Rice possui o perfil específico necessário para resolver os problemas de longa data do United no meio-campo.

    “Acho que escolheria Declan Rice”, disse Scholes. “Sei que o critiquei um pouco, mas acho que o Manchester United precisa de alguém como Rice. Acho que eles precisam de um meio-campista central de verdade.”

    O 11 vezes campeão da Premier League também rebateu a ideia de que o United não consegue mais atrair os melhores talentos da liga, acrescentando: “Ouvi o Rio Ferdinand dizer algo outro dia sobre quem seria um alvo realista para o United. Mas todo técnico e jogador deveria ser realista para o Man United. Quem não é um alvo realista para o United? Não acredito nisso, acho que qualquer um é possível para o United.”

  • O United enfrenta uma enorme lacuna no meio-campo

    A necessidade de contratar jogadores de alta qualidade tornou-se cada vez mais urgente após a confirmação de Casemiro de que deixará o clube no final da temporada. A saída do brasileiro deixa os Red Devils com uma lacuna significativa no elenco a ser preenchida antes do início da nova temporada. Até o momento, o United tem sido associado a vários nomes consagrados da Premier League, como Adam Wharton, Sandro Tonali e Elliot Anderson.

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    E agora?

    O United vem passando por uma recuperação recente sob o comando do técnico interino Michael Carrick, com destaque para uma vitória crucial em Stamford Bridge, e o retorno à Liga dos Campeões está à vista. A próxima janela de transferências é vista como um momento decisivo para que a diretoria de Sir Jim Ratcliffe demonstre sua ambição.

    O Arsenal, por sua vez, está envolvido em uma disputa acirrada pelo título com o Manchester City, e Rice terá um papel fundamental a desempenhar nas últimas semanas da campanha.

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