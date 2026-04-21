Paul Scholes insta o Manchester United a tentar contratar a estrela do Arsenal que ele "criticou duramente" na janela de transferências de verão

Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad & The Football”, Scholes foi sincero sobre a mudança de opinião em relação ao jogador de 27 anos. Ele reconheceu suas dúvidas anteriores, mas insistiu que Rice possui o perfil específico necessário para resolver os problemas de longa data do United no meio-campo.

“Acho que escolheria Declan Rice”, disse Scholes. “Sei que o critiquei um pouco, mas acho que o Manchester United precisa de alguém como Rice. Acho que eles precisam de um meio-campista central de verdade.”

O 11 vezes campeão da Premier League também rebateu a ideia de que o United não consegue mais atrair os melhores talentos da liga, acrescentando: “Ouvi o Rio Ferdinand dizer algo outro dia sobre quem seria um alvo realista para o United. Mas todo técnico e jogador deveria ser realista para o Man United. Quem não é um alvo realista para o United? Não acredito nisso, acho que qualquer um é possível para o United.”