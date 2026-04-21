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Paul Scholes insta o Manchester United a tentar contratar a estrela do Arsenal que ele "criticou duramente" na janela de transferências de verão
Scholes dá uma guinada em relação à Rice
Scholes identificou Rice como a contratação dos seus “sonhos” para o United neste verão. Esse apoio representa uma mudança significativa de opinião por parte do ex-meio-campista, que tem questionado regularmente o desempenho do jogador de 105 milhões de libras no Arsenal. Com o elenco do United precisando de um reforço significativo para voltar a competir pelo topo da Premier League e na Liga dos Campeões, Scholes apontou o meio-campista do Arsenal como a peça essencial do quebra-cabeça para a diretoria do Old Trafford.
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"Todos os jogadores são alvos possíveis"
Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad & The Football”, Scholes foi sincero sobre a mudança de opinião em relação ao jogador de 27 anos. Ele reconheceu suas dúvidas anteriores, mas insistiu que Rice possui o perfil específico necessário para resolver os problemas de longa data do United no meio-campo.
“Acho que escolheria Declan Rice”, disse Scholes. “Sei que o critiquei um pouco, mas acho que o Manchester United precisa de alguém como Rice. Acho que eles precisam de um meio-campista central de verdade.”
O 11 vezes campeão da Premier League também rebateu a ideia de que o United não consegue mais atrair os melhores talentos da liga, acrescentando: “Ouvi o Rio Ferdinand dizer algo outro dia sobre quem seria um alvo realista para o United. Mas todo técnico e jogador deveria ser realista para o Man United. Quem não é um alvo realista para o United? Não acredito nisso, acho que qualquer um é possível para o United.”
O United enfrenta uma enorme lacuna no meio-campo
A necessidade de contratar jogadores de alta qualidade tornou-se cada vez mais urgente após a confirmação de Casemiro de que deixará o clube no final da temporada. A saída do brasileiro deixa os Red Devils com uma lacuna significativa no elenco a ser preenchida antes do início da nova temporada. Até o momento, o United tem sido associado a vários nomes consagrados da Premier League, como Adam Wharton, Sandro Tonali e Elliot Anderson.
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E agora?
O United vem passando por uma recuperação recente sob o comando do técnico interino Michael Carrick, com destaque para uma vitória crucial em Stamford Bridge, e o retorno à Liga dos Campeões está à vista. A próxima janela de transferências é vista como um momento decisivo para que a diretoria de Sir Jim Ratcliffe demonstre sua ambição.
O Arsenal, por sua vez, está envolvido em uma disputa acirrada pelo título com o Manchester City, e Rice terá um papel fundamental a desempenhar nas últimas semanas da campanha.