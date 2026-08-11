Scholes enfatizou a importância primordial de contratar um zagueiro de nível mundial, com experiência comprovada em alto nível internacional. Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, o ex-meio-campista da Inglaterra explicou seu raciocínio por trás de mirar Romero: "Acho que eles resolveram as posições de ataque no verão passado, mas acho que provavelmente precisam de dois zagueiros. Você pode rir disso e eu posso ser criticado por isso, mas eu iria contratar Christian Romero, do Tottenham."

Ele demonstrou convicção de que a postura calma de Carrick poderia conter o temperamento explosivo do internacional argentino: "Eu sei que ele é maluco, sei que tem problemas disciplinares, mas pode ser um zagueiro muito bom e alguém que Michael Carrick realmente poderia acalmar. Estão falando em 30 ou 40 milhões de libras por um jogador que foi zagueiro em uma final de Copa do Mundo. Sei que ele tem problemas disciplinares, mas eu iria buscá-lo. Acho que eles estão desesperados por um zagueiro, os atuais não são bons o bastante."