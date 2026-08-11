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Paul Scholes cita dois alvos ideais para o Man Utd, incluindo Cristian Romero, ligado ao Arsenal
Scholes identifica alvos-chave
O ídolo do United Scholes pediu que seu ex-clube aja de forma decisiva no mercado antes do fechamento da janela de transferências de verão. Apesar de Carrick ter contratado Youri Tielemans, Andrey Santos e Karl Darlow, Scholes acredita que a linha defensiva do Manchester United continua claramente frágil. Ele recomendou que o United supere a concorrência de Arsenal e Atlético de Madrid para garantir a contratação do zagueiro do Tottenham Hotspur Romero, em uma tentativa de melhorar suas opções defensivas em Old Trafford.
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Comentarista pede reforço para a defesa
Scholes enfatizou a importância primordial de contratar um zagueiro de nível mundial, com experiência comprovada em alto nível internacional. Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, o ex-meio-campista da Inglaterra explicou seu raciocínio por trás de mirar Romero: "Acho que eles resolveram as posições de ataque no verão passado, mas acho que provavelmente precisam de dois zagueiros. Você pode rir disso e eu posso ser criticado por isso, mas eu iria contratar Christian Romero, do Tottenham."
Ele demonstrou convicção de que a postura calma de Carrick poderia conter o temperamento explosivo do internacional argentino: "Eu sei que ele é maluco, sei que tem problemas disciplinares, mas pode ser um zagueiro muito bom e alguém que Michael Carrick realmente poderia acalmar. Estão falando em 30 ou 40 milhões de libras por um jogador que foi zagueiro em uma final de Copa do Mundo. Sei que ele tem problemas disciplinares, mas eu iria buscá-lo. Acho que eles estão desesperados por um zagueiro, os atuais não são bons o bastante."
Wharton entra no radar de transferências
Além de abordar a defesa, Scholes aconselhou o United a avançar por Wharton, meio-campista do Palace, após perder Sandro Tonali, que optou por uma transferência para o Tottenham.
Wharton, que recentemente ajudou o Palace a conquistar tanto a FA Cup quanto a Conference League, é visto como um encaixe ideal para a dupla de volantes. No entanto, qualquer negócio seria ambicioso, diante do preço de £85 milhões fixado pelo Palace para o jovem armador.
Dando sequência à sua análise no podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes acrescentou: "Não consigo acreditar que eles não estejam tentando contratar Adam Wharton. Sandro Tonali teria sido minha primeira opção, mas, com ele fora de cena agora, Adam Wharton parece perfeito para mim."
- (C)Getty Images
Carrick avalia os movimentos finais
O United tem agendados dois amistosos restantes de pré-temporada contra o Leeds United e o AC Milan antes de iniciar sua campanha na Premier League contra o Hull City em 22 de agosto. Carrick tem até 3 de setembro para definir os novos reforços e negociar a saída de jogadores excedentes, incluindo Joshua Zirkzee. A diretoria do clube precisa agir rapidamente se pretende seguir o conselho de Scholes antes que o prazo termine.
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