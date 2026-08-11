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Paul Scholes aponta dois alvos ideais para o Manchester United, incluindo Cristian Romero, ligado ao Arsenal
Scholes identifica alvos-chave
O ídolo do United Scholes pediu ao seu ex-clube que aja de forma decisiva no mercado antes do fechamento da janela de transferências de verão. Apesar de Carrick ter contratado Youri Tielemans, Andrey Santos e Karl Darlow, Scholes acredita que a linha defensiva do Manchester United segue claramente frágil. Ele recomendou que o Manchester United supere Arsenal e Atlético de Madrid para garantir o zagueiro do Tottenham Hotspur Romero, em uma tentativa de melhorar as opções defensivas em Old Trafford.
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Comentarista pede reforço para a defesa
Scholes enfatizou a importância primordial de contratar um zagueiro de classe mundial, com experiência comprovada no mais alto nível internacional. Falando no The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, o ex-meio-campista da Inglaterra explicou por que mira Romero: "Acho que eles resolveram o setor ofensivo no verão passado, mas acho que provavelmente precisam de dois zagueiros. Vocês podem rir disso e eu posso ser criticado por isso, mas eu iria contratar Christian Romero, do Tottenham."
Ele demonstrou convicção de que a postura calma de Carrick poderia conter o temperamento explosivo do internacional argentino: "Eu sei que ele é maluco, sei que tem problemas disciplinares, mas pode ser um zagueiro muito bom e alguém que Michael Carrick realmente poderia acalmar. Estão falando em 30 ou 40 milhões de libras por um jogador que foi zagueiro em uma final de Copa do Mundo. Eu sei que ele tem problemas disciplinares, mas eu iria buscá-lo. Acho que eles estão desesperados por um zagueiro, os atuais não são bons o suficiente."
Wharton entra no radar de transferências
Além de abordar a defesa, Scholes aconselhou o United a partir para contratar o meio-campista Wharton, do Palace, depois de perder Sandro Tonali, que optou por uma transferência para o Tottenham.
Wharton, que recentemente ajudou o Palace a conquistar tanto a FA Cup quanto a Conference League, é visto como o encaixe ideal para o duplo volante no meio-campo. No entanto, qualquer acordo seria ambicioso, dado o preço de £ 85 milhões estipulado pelo Palace pelo jovem armador.
Dando sequência à sua análise no The Good, The Bad & The Football podcast, Scholes acrescentou: "Não consigo acreditar que eles não estejam tentando contratar Adam Wharton. Sandro Tonali teria sido minha primeira opção, mas, com a saída dele agora, Adam Wharton parece perfeito para mim."
- (C)Getty Images
Carrick avalia os últimos movimentos
O United tem mais dois amistosos de pré-temporada programados contra Leeds United e Milan antes de iniciar sua campanha na Premier League contra o Hull City em 22 de agosto. Carrick tem até 3 de setembro para definir os novos reforços e negociar a saída de jogadores excedentes, incluindo Joshua Zirkzee. A diretoria do clube precisa agir rapidamente se pretende seguir o conselho de Scholes antes que o prazo se esgote.
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