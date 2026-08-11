Paul Scholes aponta dois alvos ideais para o Manchester United, incluindo Cristian Romero, ligado ao Arsenal

Scholes enfatizou a importância primordial de contratar um zagueiro de classe mundial, com experiência comprovada no mais alto nível internacional. Falando no The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, o ex-meio-campista da Inglaterra explicou por que mira Romero: "Acho que eles resolveram o setor ofensivo no verão passado, mas acho que provavelmente precisam de dois zagueiros. Vocês podem rir disso e eu posso ser criticado por isso, mas eu iria contratar Christian Romero, do Tottenham."

Ele demonstrou convicção de que a postura calma de Carrick poderia conter o temperamento explosivo do internacional argentino: "Eu sei que ele é maluco, sei que tem problemas disciplinares, mas pode ser um zagueiro muito bom e alguém que Michael Carrick realmente poderia acalmar. Estão falando em 30 ou 40 milhões de libras por um jogador que foi zagueiro em uma final de Copa do Mundo. Eu sei que ele tem problemas disciplinares, mas eu iria buscá-lo. Acho que eles estão desesperados por um zagueiro, os atuais não são bons o suficiente."