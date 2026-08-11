Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1061598362.jpgAPL
Adhe Makayasa

Traduzido por

Paul Scholes aponta dois alvos ideais para o Manchester United, incluindo Cristian Romero, ligado ao Arsenal

Mercado da bola
P. Scholes
C. Romero
A. Wharton
Manchester United
Premier League
Arsenal
Tottenham

Paul Scholes identificou dois alvos de peso para o Manchester United antes do prazo final da janela de transferências, incluindo o zagueiro do Tottenham Cristian Romero e o meio-campista do Crystal Palace Adam Wharton. O ídolo de Old Trafford acredita que o técnico Michael Carrick ainda precisa de reforços importantes para a defesa e o meio-campo para montar um elenco capaz de competir no mais alto nível.

  • Scholes identifica alvos-chave

    O ídolo do United Scholes pediu ao seu ex-clube que aja de forma decisiva no mercado antes do fechamento da janela de transferências de verão. Apesar de Carrick ter contratado Youri Tielemans, Andrey Santos e Karl Darlow, Scholes acredita que a linha defensiva do Manchester United segue claramente frágil. Ele recomendou que o Manchester United supere Arsenal e Atlético de Madrid para garantir o zagueiro do Tottenham Hotspur Romero, em uma tentativa de melhorar as opções defensivas em Old Trafford.

    • Publicidade
  • imago-sport-1072164536.jpgAPL

    Comentarista pede reforço para a defesa

    Scholes enfatizou a importância primordial de contratar um zagueiro de classe mundial, com experiência comprovada no mais alto nível internacional. Falando no The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, o ex-meio-campista da Inglaterra explicou por que mira Romero: "Acho que eles resolveram o setor ofensivo no verão passado, mas acho que provavelmente precisam de dois zagueiros. Vocês podem rir disso e eu posso ser criticado por isso, mas eu iria contratar Christian Romero, do Tottenham."

    Ele demonstrou convicção de que a postura calma de Carrick poderia conter o temperamento explosivo do internacional argentino: "Eu sei que ele é maluco, sei que tem problemas disciplinares, mas pode ser um zagueiro muito bom e alguém que Michael Carrick realmente poderia acalmar. Estão falando em 30 ou 40 milhões de libras por um jogador que foi zagueiro em uma final de Copa do Mundo. Eu sei que ele tem problemas disciplinares, mas eu iria buscá-lo. Acho que eles estão desesperados por um zagueiro, os atuais não são bons o suficiente."

  • Wharton entra no radar de transferências

    Além de abordar a defesa, Scholes aconselhou o United a partir para contratar o meio-campista Wharton, do Palace, depois de perder Sandro Tonali, que optou por uma transferência para o Tottenham.

    Wharton, que recentemente ajudou o Palace a conquistar tanto a FA Cup quanto a Conference League, é visto como o encaixe ideal para o duplo volante no meio-campo. No entanto, qualquer acordo seria ambicioso, dado o preço de £ 85 milhões estipulado pelo Palace pelo jovem armador.

    Dando sequência à sua análise no The Good, The Bad & The Football podcast, Scholes acrescentou: "Não consigo acreditar que eles não estejam tentando contratar Adam Wharton. Sandro Tonali teria sido minha primeira opção, mas, com a saída dele agora, Adam Wharton parece perfeito para mim."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • michael-carrick(C)Getty Images

    Carrick avalia os últimos movimentos

    O United tem mais dois amistosos de pré-temporada programados contra Leeds United e Milan antes de iniciar sua campanha na Premier League contra o Hull City em 22 de agosto. Carrick tem até 3 de setembro para definir os novos reforços e negociar a saída de jogadores excedentes, incluindo Joshua Zirkzee. A diretoria do clube precisa agir rapidamente se pretende seguir o conselho de Scholes antes que o prazo se esgote.