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Paul Scholes afirma que o Manchester United deveria vender Leny Yoro e outros SETE jogadores do clube na janela de transferências de verão
Scholes exige uma reformulação radical do elenco
Apesar dos investimentos substanciais nas últimas janelas de transferências, o United continua muito longe de disputar o título da Premier League, o que levou Scholes a pedir uma mudança decisiva na estratégia de contratações. O 11 vezes campeão da liga acredita que as rigorosas Regulamentações de Lucro e Sustentabilidade (PSR) obrigam o clube a vender jogadores consagrados para viabilizar novas contratações significativas. Sua crítica surge em um momento em que os Red Devils apresentam um desempenho defensivo inferior ao de outros dez clubes da primeira divisão nesta temporada.
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Pilares da defesa sob pressão
O ex-meio-campista expressou sérias dúvidas sobre a atual defesa, questionando se vários zagueiros de renome possuem a confiabilidade necessária para uma equipe campeã.
Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad and The Football”, Scholes comentou sobre Yoro: “Acho que ele tem enfrentado dificuldades. Acho que ele tem potencial, acho que precisa de um pouco de tempo, mas se tivesse que tomar uma decisão agora, provavelmente o venderia.”
Noussair Mazraoui também foi alvo de críticas, com Scholes afirmando: “Vender. Não sei onde ele se encaixa. Ele tem atuado como zagueiro central pela direita, e eles não jogam mais com três zagueiros centrais… Acho que provavelmente é hora de deixá-lo ir agora.”
Mudando o foco para Luke Shaw, o comentarista observou: “Quando ele jogava com regularidade, não acho que houvesse um lateral-esquerdo melhor no mundo, não apenas na Europa. Mas se você me perguntar agora… eu o venderia. Ele não joga partidas suficientes.”
Patrick Dorgu, contratado especificamente para o esquema tático de Ruben Amorim, foi outro jogador destacado. “Eles o trouxeram como lateral-ala e ele não tem jogado muito nessa posição. Eu provavelmente o venderia”, acrescentou Scholes. “Não tenho certeza de qual é a posição dele. Mais uma vez, se você mantiver ele, ele será apenas um jogador de elenco.”
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Questionando o núcleo do elenco
Apesar de Harry Maguire ter assinado um novo contrato, o jogador da seleção inglesa também foi alvo do olhar crítico de Scholes. Ao avaliar a adequação a longo prazo do experiente zagueiro para um projeto de elite, Scholes disse: “Olha, acho que ele tem jogado muito bem e, na verdade, conseguiu se recuperar de uma situação difícil. Acho que ele tem sido sensacional no que fez, estou muito, muito feliz por ele, mas estou pensando em um time do Manchester United que quer ganhar o campeonato e a Liga dos Campeões… Não tenho certeza se conseguiria isso com Maguire, a menos que tenha alguém como o Rio [Ferdinand] ao lado dele, então talvez, sim.”
Comparando o jogador de 33 anos com seu parceiro de defesa holandês, Matthijs de Ligt, Scholes observou: “Se fosse uma escolha entre quatro, você provavelmente o escolheria, mas eu colocaria De Ligt nessa lista como um dos quatro. Acho que os dois são bastante parecidos, mas De Ligt é um pouco mais jovem, um pouco mais rápido, então eu provavelmente escolheria De Ligt.”
Mudando o foco para o meio-campo e a falta de minutos para certos jogadores, ele comentou sobre Mason Mount: “Eu provavelmente o venderia, e gosto dele, é um ótimo jogador. Mas ele nunca vai jogar à frente de Bruno Fernandes. Não tenho certeza de em que outra posição ele poderia jogar, e ele não joga partidas suficientes.”
Concluindo sua avaliação contundente, Scholes foi igualmente direto em relação ao futuro de Manuel Ugarte, afirmando: “Acho que ele vai sair.” A lenda do Manchester United foi igualmente decisiva ao discutir o atacante holandês Joshua Zirkzee, deixando claro que o atacante também deveria ser transferido para liberar espaço no elenco.
Um verão de decisões difíceis
A diretoria do United precisa agora decidir se apoia o elenco atual de Carrick ou se segue o conselho de Scholes, autorizando uma grande onda de saídas para equilibrar as contas. O clube enfrenta um delicado equilíbrio entre manter a profundidade do elenco e cumprir os novos requisitos do Índice de Custo do Elenco (SCR) para a próxima temporada. Com a saída de Casemiro já prevista, a diretoria está sob pressão para garantir vendas lucrativas antes de poder buscar reforços para o meio-campo e a defesa.