Paul Scholes afirma que o Manchester United deveria vender Leny Yoro e outros SETE jogadores do clube na janela de transferências de verão

O ex-meio-campista expressou sérias dúvidas sobre a atual defesa, questionando se vários zagueiros de renome possuem a confiabilidade necessária para uma equipe campeã.

Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad and The Football”, Scholes comentou sobre Yoro: “Acho que ele tem enfrentado dificuldades. Acho que ele tem potencial, acho que precisa de um pouco de tempo, mas se tivesse que tomar uma decisão agora, provavelmente o venderia.”

Noussair Mazraoui também foi alvo de críticas, com Scholes afirmando: “Vender. Não sei onde ele se encaixa. Ele tem atuado como zagueiro central pela direita, e eles não jogam mais com três zagueiros centrais… Acho que provavelmente é hora de deixá-lo ir agora.”

Mudando o foco para Luke Shaw, o comentarista observou: “Quando ele jogava com regularidade, não acho que houvesse um lateral-esquerdo melhor no mundo, não apenas na Europa. Mas se você me perguntar agora… eu o venderia. Ele não joga partidas suficientes.”

Patrick Dorgu, contratado especificamente para o esquema tático de Ruben Amorim, foi outro jogador destacado. “Eles o trouxeram como lateral-ala e ele não tem jogado muito nessa posição. Eu provavelmente o venderia”, acrescentou Scholes. “Não tenho certeza de qual é a posição dele. Mais uma vez, se você mantiver ele, ele será apenas um jogador de elenco.”