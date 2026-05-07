Embora a regularidade do Arsenal tenha colocado o time à frente do Manchester City, do United e do Liverpool na tabela, Scholes argumentou que a incapacidade do time de vencer seus rivais diretos em partidas decisivas diminui o valor de suas conquistas. Um recente empate entre o Manchester City e o Everton colocou o título nas mãos do Arsenal, mas a lenda do United continua sem se convencer do pedigree do time.

“Não é preciso vencer sempre os times de ponta — eles não venceram o City e o Liverpool, os melhores times dos últimos quatro, cinco, seis anos”, explicou Scholes. “É por isso que não acho que as pessoas vão falar deles como um grande time. Sei que dá para se safar sem vencer esses jogos, claro que dá, mas para ser um grande time, você tem que ir lá e derrotar essas equipes. Eles não teriam vencido o City, não teriam vencido o Liverpool; o United os derrotou.”