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Paul Scholes afirma que o Arsenal “chato” de Mikel Arteta não ficará na história como um “grande time”, mesmo na busca pelo bicampeonato da Premier League e da Liga dos Campeões
Scholes questiona o status do Arsenal
Apesar de o Arsenal estar à beira de conquistar seu primeiro título da liga desde 2004, Paul Scholes continua pouco impressionado com o estilo de futebol apresentado no Emirates Stadium. O ex-meio-campista do United, que conquistou 11 títulos da Premier League sob o comando de Sir Alex Ferguson, acredita que o atual elenco de estrelas dos Gunners carece da garra necessária para ser comparado às maiores equipes da história do futebol inglês.
Em entrevista ao último episódio do podcast “Stick to Football”, doThe Overlap, Scholes disse: “Não acho que eles sejam os melhores campeões que já vimos. Não acho que falaremos dessa equipe nos próximos anos como falamos das grandes equipes do United.”
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O rótulo de “chato” e as críticas às táticas
Arteta montou uma equipe baseada na solidez defensiva e no controle de posse de bola. No entanto, Scholes admitiu que acha difícil assistir a essa abordagem metódica em comparação com as equipes explosivas do Manchester United nas quais ele jogou ao lado de nomes como Eric Cantona e Cristiano Ronaldo.
O jogador de 51 anos foi particularmente crítico em relação à construção de jogadas da equipe, afirmando: “É possível vencer de todas as maneiras possíveis, só estou tentando dizer que não é um time que eu ligaria a TV para assistir o tempo todo. Vimos [David] Raya e os zagueiros centrais apenas jogando e jogando. Tem sido chato.”
O recorde de caça grossa sob a lupa
Embora a regularidade do Arsenal tenha colocado o time à frente do Manchester City, do United e do Liverpool na tabela, Scholes argumentou que a incapacidade do time de vencer seus rivais diretos em partidas decisivas diminui o valor de suas conquistas. Um recente empate entre o Manchester City e o Everton colocou o título nas mãos do Arsenal, mas a lenda do United continua sem se convencer do pedigree do time.
“Não é preciso vencer sempre os times de ponta — eles não venceram o City e o Liverpool, os melhores times dos últimos quatro, cinco, seis anos”, explicou Scholes. “É por isso que não acho que as pessoas vão falar deles como um grande time. Sei que dá para se safar sem vencer esses jogos, claro que dá, mas para ser um grande time, você tem que ir lá e derrotar essas equipes. Eles não teriam vencido o City, não teriam vencido o Liverpool; o United os derrotou.”
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Uma dobradinha histórica ao alcance
Apesar das críticas, os jogadores de Arteta estão a apenas alguns jogos da imortalidade. Conquistar a Premier League seria uma conquista histórica, mas os Gunners também têm pela frente a final da Liga dos Campeões contra o PSG, em Budapeste, no dia 30 de maio. Esta continua sendo uma temporada de enorme potencial, e Scholes talvez tenha que rever sua opinião se o Arsenal conseguir chegar ao topo.